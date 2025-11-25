Madre de Thamara Medina llega a clínica tras accidente y modelo advierte: “El que se hace cargo de mí es mi papá”

La joven contó cómo vivió el momento, quién acudió a verla y cómo es realmente su vínculo familiar, en medio de su recuperación. Infobae Perú / Captura: TikTok

La jornada estuvo marcada por la preocupación, la tensión familiar y también por los gestos que aparecen en los momentos en que más se necesitan. El aparatoso accidente vehicular que sufrió Thamara Medina en Pisco removió emociones no solo entre sus seguidores, sino también dentro de su propio entorno, especialmente en la relación con su madre, Verónica Alcalá, quien llegó hasta la clínica donde la joven modelo era atendida.

Las cámaras del programa Amor y Fuego captaron el preciso instante en que la señora ingresó al centro de salud, dejando en claro que, pese a cualquier distancia del pasado, la salud de su hija era lo primero.

Alcalá evitó dar declaraciones extensas a la prensa y, aunque los reporteros intentaron consultarle sobre el estado de Thamara, ella solo respondió una breve frase antes de retirarse: “Todo perfecto”.

Madre de Thamara Medina llega a clínica tras accidente y modelo revela quién realmente la cuida. Infobae Perú / Captura: TikTok

Esa reacción llamó la atención, porque indicaba tranquilidad, pero también dejaba un espacio de misterio sobre qué tan grave había sido lo ocurrido. Lo cierto es que la modelo se salvó de milagro tras el vuelco del vehículo en el que viajaba, que habría intentado esquivar un tráiler en plena carretera.

Minutos después llegó también Alejandra Baigorria, la conocida empresaria y figura mediática, acompañada de su esposo Said Palao y de Sergio Baigorria. Todos ingresaron a la clínica para acompañar a Thamara, quien aún permanecía bajo observación por la magnitud del accidente. A diferencia de su madre, Alejandra sí decidió detenerse a hablar con la prensa y aclarar, con firmeza y serenidad, cuál era la verdadera situación de su hermana.

“Está bien, está fuera de peligro. Hemos estado con ella y está bien, como siempre apoyándola como familia. Ella ya lo contó. Tiene un corte de 20 puntos en la cabeza y cuatro costillas rotas, pero gracias a Dios está bien, habla, está tranquila”, detalló Alejandra, confirmando que la recuperación sería larga, pero que la joven modelo estaba estable. También aprovechó para despejar rumores y señaló que Thamara no estaba bebiendo alcohol al momento del accidente: “Ella ha viajado por trabajo”, aseguró.

Madre de Thamara Medina llega a clínica tras accidente y modelo revela quién realmente la cuida. Infobae Perú / Captura: TikTok

Modelo revela que su papá está a cargo de ella

Horas más tarde, y ya con algo de calma, fue la propia Thamara Medina quien habló a través de un live en TikTok, sorprendiendo a muchos con declaraciones que respondían directamente a los comentarios sobre quiénes la acompañaron tras el accidente y quiénes no. De manera transparente y sin dramatismos, la joven explicó una realidad que —según dijo— es parte de su vida desde hace años:

“Yo vivo con mi papá hace mucho tiempo, muchos años, y el único que se hace cargo de mí es mi papá. Hay gente que solo tiene a uno de ellos, otros no tienen a nadie y hay que agradecer. Yo no vivo con mi mamá hace años. Obviamente, no la juzgo”.

Sus palabras generaron diversas reacciones entre seguidores, pues revelaban una dinámica familiar distinta a la que muchos podrían imaginar. Aun así, Thamara mantuvo un tono respetuoso y maduro al referirse a su madre. Incluso aclaró que, pese a no existir una relación cercana, no hay conflictos abiertos entre ellas: “Vino a verme con mis hermanos y todo bien. Tampoco es que tenga una relación cercana, pero con respeto”.

Madre de Thamara Medina llega a clínica tras accidente y modelo revela quién realmente la cuida. Infobae Perú / Captura: TikTok