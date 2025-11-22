Perú

Thamara Medina detalla su estado tras accidente y agradece preocupación: “Con costillas rotas y 20 puntos, pero estoy viva”

La hija de Alejandra Baigorria recurrió a sus redes sociales para informar sobre sus heridas y asegurar que permanece estable, reconociendo el respaldo de familiares y seguidores tras el incidente

Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, sufre grave accidente en la carretera a Paracas: “La camioneta se despistó”. Video: Plus Noticias Pisco / Gianfranco Pérez

La familia de Alejandra Baigorria afronta un momento de tensión tras el grave accidente vehicular que sufrió Thamara Medina, en la ciudad de Pisco, la noche del viernes 21 de noviembre. “Tengo las costillas rotas y 20 puntos en la cabeza, pero estoy viva”, escribió la joven desde el hospital, confirmando que sobrevivió a un acidente que puso en riesgo su vida.

El incidente ocurrió cerca de las 20:00, cuando el vehículo en el que viajaba la hermana de la empresaria de Gamarra se vio forzado a maniobrar abruptamente para evitar un choque contra un camión tráiler. El conductor intentó esquivar el impacto, lo que provocó que el automóvil se volcara y terminara próximo a una caseta de serenazgo de la zona. Elementos de rescate acudieron de inmediato al lugar y trasladaron a Medina en ambulancia hasta el hospital local.

“Estoy viva”

Horas más tardes y después de mucha expectativa, Thamara Medina comunicó a través de sus redes sociales su estado de salud. “Estoy bien, todavía tienen Thami para rato. Mi papá ya está en camino. Gracias por preocuparse”, compartió la modelo, para tranquilizar a quienes seguían atentos la evolución de su situación.

Al describir las consecuencias del accidente, enumeró dos lesiones principales: fractura de costillas y laceraciones en la cabeza, que requirieron 20 puntos de sutura.

Desde el hospital de Pisco, Medina ha mantenido activo su perfil en redes, dando detalles sobre su estado de salud y reiterando su gratitud por las muestras de cariño.

Thamara Medina da detalles de su estado de salud. IG

Alejandra no se ha pronunciado

Hasta el momento, Alejandra Baigorria no se ha pronunciado públicamente sobre el estado de salud de su hermana en las primeras horas tras el accidente, aunque allegados a su entorno han manifestado el apoyo familiar y la importancia de preservar la privacidad en estos momentos.

En redes sociales, Sergio Baigorria, hermano de Alejandra y Thamara, utilizó su cuenta para compartir un mensaje de aliento tras la noticia. “Dios, en su amor paciente, nos acompaña incluso cuando el día se vuelve incierto. Con él, la luz siempre regresa. Fuerzas”, escribió en su historia de Instagram.

Los Baigorria han sido noticia en medios nacionales en las últimas semanas debido a fricciones internas, especialmente a raíz de declaraciones públicas de Thamara sobre la relación con su madre, Verónica Alcalá. Este nuevo episodio en el seno de la familia ocurre en medio de periodos de exposición mediática previa, lo que ha intensificado la atención sobre su situación.

Thamara Medina sufrió grave accidente. IG

La vez que Thamara Medina habló de su dura infancia

La hermana de Alejandra BaigorriaThamara Medina, conmocionó a sus seguidores al revelar en redes sociales detalles sobre la difícil infancia que vivió junto a su madre, Verónica Alcalá. En un emotivo video que rápidamente se viralizó, la modelo relató su experiencia a través de una carta leída a cámara, donde describió cómo creció rodeada de miedo, gritos y episodios de violencia.

“Hoy quiero contar la historia de una niña que creció en una casa donde el miedo era más constante que el amor”, expresó Thamara Medina. Su testimonio, publicado meses después del incidente familiar ocurrido durante la boda de su hermana en abril de 2025, incluyó pasajes inéditos sobre el dolor emocional y la falta de atención durante su niñez. Medina aclaró que su relato no busca señalar a nadie, sino liberarse del silencio al que estuvo sometida desde pequeña.

Amiga de Verónica Alcalá cuenta cómo era la relación de la modelo con su mamá Thamara Medina. (Foto: Captura de IG)

“Aprendí que el amor podía doler y que el silencio era una forma de protección. Me decían que exageraba, que la violencia no era tan grave”, señala. Durante su adolescencia, la joven reconoció haber repetido patrones de dolor y vínculos problemáticos, hasta que tomó conciencia sobre la necesidad de “romper la cadena”.

Thamara Medina también aludió al enfrentamiento con su madre durante la boda de Alejandra Baigorria, describiéndolo como el punto de quiebre que la impulsó a hablar abiertamente. “Hoy abrazo a mi niña interior”, dijo, enviando un mensaje de apoyo a quienes atraviesan situaciones similares y recalcando que compartir su historia es un acto de valentía y sanación. El video recibió muestras de empatía y apoyo en diversas plataformas digitales.

Hermana de Alejandra Baigorria revela la tormentosa infancia que vivió al lado de su madre. IG: Thamara Medina.

