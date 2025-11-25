Perú

Samahara Lobatón defiende a Jesús Barco de ampay y responde sobre pelea con Melissa Lobatón: “Ella es un poco tosquita”

La hija de Melissa Klug aseguró que el futbolista es “una excelente persona” y reveló que conversó con él apenas estalló la polémica. Además, señaló que será su madre quien decida pronunciarse sobre el futuro de la relación.

Melissa Lobatón exige a Jesús Barco salir de su habitación y desata un debate en redes. Tiktok

En medio de críticas y especulaciones sobre la estabilidad de la relación entre Jesús Barco y Melissa Klug tras difusión de ampay, Samahara Lobatón salió al frente para brindar su postura y defender al deportista. Según la influencer, el deportista no habría cometido una falta grave, sino que simplemente estuvo “en el lugar equivocado”.

Recordemos que Jesús Barco fue captado compartiendo en una piscina con otros futbolistas y un grupo de jóvenes, situación que dio lugar a especulaciones y rumores de infidelidad.

Samahara calificó a Jesús Barco como “una excelente persona”, afirmando que mantiene una relación cordial y cercana con él pese a los recientes acontecimientos. Asimismo, destacó que tuvo una conversación extensa con el futbolista apenas estalló el escándalo mediático.

Samahara Lobatón defiende a Jesús Barco.

“Jesús estuvo en el lugar equivocado. Yo he hablado muchísimo con él, le dije todo lo que pienso al respecto. A pesar de que recién había dado a luz, conversamos. Eso no quita que sea una excelente persona, yo lo quiero mucho”, expresó la joven, dejando claro que no cree que el comportamiento del jugador haya tenido malas intenciones o signifique un problema mayor.

Pese a sus declaraciones, Samahara evitó pronunciarse sobre el rumbo de la relación de su madre. Para ella, solo Melissa Klug es quien debe aclarar el futuro sentimental con Barco, especialmente tras el ampay que puso nuevamente a la pareja bajo la lupa pública.

Las imágenes de Jesús Barco que habrían desatado el comunicado de Melissa Klug | ATV

“Mi mamá en algún momento hablará sobre sus cosas”, señaló con firmeza, remarcando que no le corresponde opinar sobre la vida amorosa de Melissa. Sin embargo, dejó entrever que la confianza aún existe dentro del entorno cercano al futbolista.

Bryan Torres está advertido

La exchica reality también aprovechó la oportunidad para hablar sobre su propia relación con Bryan Torres, con quien comparte una hija. A pesar de que dice confiar en él, reconoce que ninguna relación está libre de riesgos.

En cuanto al Bryan, él está advertido. Por ejemplo, en el aniversario de su orquesta estuvo en un box junto a otros compañeros y me hacía videollamadas; además, soy amiga de algunas de las parejas”, relató.

Para Samahara, la confianza es fundamental, pero no absoluta. “No pongo las manos al fuego por él porque nadie sabe qué puede pasar; pero yo me echo a dormir tranquila, creo en él... así como mi mamá cree en Jesús, como dije, estuvo en el lugar equivocado”, añadió, dejando claro que trata de mantener una postura realista y madura frente a su relación.

Samahara Lobatón y Bryan Torres
Samahara Lobatón y Bryan Torres tienen dos hijos. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Sobre Melissa Lobatón y reacción con Jesús Barco

Durante los últimos días, un video donde Melissa Lobatón “bota” a Jesús Barco de su habitación durante una transmisión en vivo generó múltiples interpretaciones. Para algunos internautas, la escena evidenciaba enemistad entre ambos; sin embargo, según Samahara, todo habría sido un malentendido propio de la dinámica que mantienen.

Es que mi hermana es un poquito tosquita, él estaba dando vueltas y quería entrar en el live y le dijeron eso. Es que la relación con él siempre es con chacota”, explicó entre risas, restándole importancia al episodio.

Melissa Lobatón bota de su
Melissa Lobatón bota de su cuarto a Jesús Barco por estar con gripe.

Melissa Klug y Jesús Barco juntos en el cumpleaños de Samahara

A pesar del escándalo reciente, Melissa Klug y Jesús Barco sorprendieron a muchos al aparecer juntos en la celebración del cumpleaños de Samahara el jueves 20 de noviembre. Según reveló Magaly Medina en su programa, la pareja llegó acompañada de la hija que ambos tienen en común, mostrando nuevamente una imagen de unión familiar.

Lo peculiar de esta fiesta es que ha llegado una parejita que pensamos que ya estaban separados. Ha llegado Melissa Klug y Jesús Barco con la hija que ambos tienen, a saludar a Samahara”, comentó la conductora, destacando que este gesto desmiente, al menos por ahora, los rumores de una separación definitiva.

La presencia de ambos en la reunión dejó en claro que, más allá del ampay y las especulaciones, mantienen una relación en la que aún hay cercanía y comunicación.

Melissa Klug y Jesús Barco se lucen nuevamente juntos. TikTok. 'Amor y Fuego'.

