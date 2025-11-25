‘Cri Cri’ cuenta que Jefferson Farfán llamó a su esposa cuando estaba en prisión: “Es doloroso, escuché el audio”

El primo de Jefferson Farfán, reveló en una entrevista podcast que el futbolista habría llamado a su esposa durante su encarcelamiento para informarle falsamente que él había “aceptado el crimen” del que se le acusaba, un hecho que calificó como profundamente “doloroso” y “desleal”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El reciente testimonio de Cristian ‘Cri Cri’ Martínez Guadalupe, primo de Jefferson Farfán, ha reabierto un capítulo familiar que se mantuvo en silencio durante años. Su relato, difundido en un podcast, expone una experiencia profundamente dolorosa que vivió mientras estuvo en prisión —proceso del que posteriormente fue absuelto del cargo de violación sexual— y vuelve a poner en debate la tensión que marcó su vínculo con el exfutbolista.

Cri Cri narró que fue dentro del mismo proceso de detención cuando ocurrió el hecho que considera una de las mayores deslealtades dentro de su familia. “Más grande que yo me enteré ahorita en el momento. Me enteré saliendo, ¿no? Cuando mi primo… Jefferson… levanta el teléfono y da una llamada a mi esposa diciéndole: “Él ha aceptado”. Llama de frente: “Él ha aceptado su… ¿cómo se llama? El delito””, recuerda con evidente malestar.

Según cuenta, Jefferson le habría dicho directamente a su esposa que él había confesado ser responsable del delito por el que estaba siendo investigado, algo que –asegura– nunca ocurrió.

Tiene el audio

El relato continúa con una mezcla de indignación y agotamiento emocional: “Él ha aceptado… que yo he aceptado el crimen. O sea, le dice eso cuando yo estaba dentro. Yo no tenía… yo no me voy a defender. Yo te lo juro que me he tirado recién nueve meses, diez meses cuando estaba adentro o saliendo… si estoy viendo, recordándolo bien, porque no recuerdo muy bien”.

Cuando en el podcast le preguntan si llegó a escuchar la grabación, él responde sin dudar: “Yo he escuchado el audio… qué no he escuchado el audio. Para mí es doloroso”. Afirma también que durante todo su proceso mantuvo su postura: “Yo acepté que si yo no había cometido nada, jamás”, reiterando así que nunca confesó delito alguno y que ese llamado habría cambiado la percepción de su entorno, creando tensiones que lo acompañaron durante su tiempo privado de libertad.

‘Cri Cri’ reaparece tras salir de prisión y protagoniza videoclip con ‘La Caliente’

Tras casi 11 meses en prisión, el primo de Jefferson Farfán decidió volver a la escena pública de la manera que mejor conoce: a través de la salsa.

Y lo hará convirtiéndose en el protagonista de un nuevo videoclip grabado junto a su orquesta ‘La Caliente’, un proyecto que marca el inicio de una nueva etapa en su vida. El tema elegido no es casualidad. Se trata de ‘Mi Libertad’, el emblemático éxito de Frankie Ruiz, una canción que refleja, según él, el duro camino vivido durante los últimos meses.

El videoclip fue grabado en zonas populares como La Victoria y Villa El Salvador, escenarios que representan tanto sus raíces como su intención de reconstruirse lejos del conflicto y las polémicas. La idea surgió, apenas empezó a planear su retorno musical, buscando una pieza simbólica que conecte con sus seguidores y que, a la vez, cuente parte de su historia personal.

En este nuevo videoclip también aparece una persona fundamental en su proceso: su madre, doña Cecilia, quien —según afirma su entorno— luchó incansablemente por su libertad, tocando puertas, reuniendo documentos y exigiendo que se revisara cada detalle del proceso. Ella figura en escenas que, sin decir una sola palabra, muestran el vínculo familiar y el tiempo de resistencia que ambos enfrentaron durante casi un año.

Mientras se alista este lanzamiento, ‘Cri Cri’ habló en cámaras de ‘Magaly TV La Firme’, donde reveló cómo está financiando el proyecto musical y de qué manera viene organizando su vida desde que recuperó la libertad. Con tono tranquilo, pero decidido, explicó que se encuentra enfocado completamente en trabajar y en reconstruir su camino profesional.

“Ahorita estoy metido en lo de la orquesta y en unos proyectos con mi hermana porque ella siempre ha tenido sus negocios. Para tener más monedas para el videoclip”, comentó con franqueza, dejando en claro que el retorno musical exige inversión y esfuerzo. Según él, no está recibiendo apoyo externo, sino que está buscando la manera de solventar todo desde cero, como parte de un proceso que considera suyo, personal y necesario.

