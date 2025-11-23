Gabriela Villanueva llevó a las lágrimas a Eva Ayllón luego de escuchar su primera presentación en los conciertos de ‘Yo Soy’ | Latina

Gabriela Villanueva marcó un hito en la gala del sábado 22 de noviembre en ‘Yo Soy’, al convertirse en la primera mujer en asumir el desafío de imitar a Michael Jackson dentro del conocido reality. Su debut trajo consigo una presentación que rápidamente se distinguió por la fidelidad tanto en la interpretación vocal como en la reproducción de los pasos de Billie Jean, éxito icónico del artista estadounidense.

Desde los primeros compases de la canción, se percibió un cambio notorio en la expectativa del público y los jurados, atentos a cada detalle de una performance poco común en la competencia.

La apuesta de Villanueva no pasó desapercibida para quienes siguen el programa. Imitar a una figura global como Jackson y tratar de capturar la esencia de uno de sus temas más emblemáticos requiere un dominio técnico y escénico que pocos se atreven a mostrar en televisión abierta.

Imitadora de Michael Jackson emocionó a Eva Ayllón y al público: “Era imitarlo, no revivirlo”

Vestuario, coreografía y actitud lograron conjugarse sobre el escenario, generando reacciones inmediatas en el set y provocando una ovación incluso antes de finalizar la interpretación.

El nivel alcanzado convirtió a la imitadora en una de las protagonistas de la gala, en una velada donde el resto de concursantes también luchaban por destacar.

Eva Ayllón emocionada hasta las lágrimas

La reacción más visible y comentada de la noche fue la de Eva Ayllón. Apenas terminó la música, la jurado no logró contener el llanto. Frente a las cámaras, Ayllón confesó su profunda admiración por Michael Jackson y lo difícil que resulta conectar con su recuerdo en una interpretación.

“Gabriela estoy muy conmovida, yo amo a Michael, lo amé con locura, lo lloré más de un mes, lo lloré más que cuando me divorcié”, relató Ayllón.

A sus palabras sumó una valoración sobre el esfuerzo personal de la concursante: “Me has revivido ese momento. Nadie ha logrado esto como tú. Muchísimas gracias por ese esfuerzo, esa perseverancia que sé que tienes”.

En medio de la emoción, Ayllón reconoció también que por un instante dejó de analizar la voz para sumergirse por completo en el espectáculo. “Me olvidé de la voz, sentí que todo estaba bien en conjunto. Eres una versión extraordinaria, sigue aprendiendo, porque siempre hay cosas que aprender”.

Esta reacción mostró cómo una imitación bien ejecutada puede trascender la evaluación técnica para tocar fibras personales, tanto en el público como en el jurado.

Usuarios sorprendidos con el talento de Gabriela

La repercusión del debut de Gabriela Villanueva continuó en redes sociales. Horas después de la emisión, cientos de espectadores compartieron sus reacciones y elogios. El asombro y el entusiasmo dominaron los comentarios, donde muchos resaltaron la dificultad de igualar el estilo de Michael Jackson y el atrevimiento de intentarlo en un escenario tan exigente.

Entre los mensajes más destacados se encuentra: “¡Increíble su performance! Si en su primera noche nos sorprendió así, no quiero imaginar lo que se viene en los siguientes conciertos”, junto a otros como “Es el máximo nivel” o “Sentí a Michael Jackson en tu presentación, me hubiera gustado estar ahí”. Una de las frases que más circularon fue “Era imitarlo no revivirlo”, resaltando el respeto y admiración por la artista original.

Varios usuarios añadieron observaciones sobre el reto técnico de mantener la voz y el baile en simultáneo: “Por momentos se pierde la voz de Michael Jackson pero luego vuelve a tener estabilidad, poco a poco mejorará”. Así, la expectativa por las siguientes presentaciones creció y muchos anticiparon que Villanueva podría consolidarse como una de las sorpresas de la temporada.

Su debut en ‘Yo Soy’ abre una nueva etapa para el concurso, donde la exigencia para imitadores y el estándar de los espectáculos se mantendrá en el foco de los seguidores.