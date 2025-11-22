Perú

‘Yo Soy’ revela a los 24 imitadores que estarán en Noche de Conciertos y el público podrá votar para elegir al número 25

El reality musical sorprendió al anunciar a los finalistas que competirán en vivo, mientras los fans podrán votar por su favorito entre los eliminados y darle una segunda oportunidad sobre el escenario

‘Yo Soy’ revela a los 24 imitadores que pasan a Noche de Conciertos y permite que el público vote para elegir al número 25. Video: Latina

El reality de imitación musical ’Yo Soy’, de Latina, anunció a los 24 clasificados de la segunda temporada que participarán en la esperada Noche de Conciertos en vivo. Tras un proceso de selección que involucró a miles de aspirantes, el programa también abrió una votación público para que la audiencia elija a un concursante adicional entre los 31 que no lograron avanzar, sumando así un elemento de participación directa para los seguidores.

Los 24 clasificados de la segunda temporada de “Yo Soy”

Entre el 19 y el 21 de noviembre, el jurado de ’Yo Soy’, conformado por Carlos Alcántara, Jely Reátegui y Ricardo Morán, eligió a los primeros 55 semifinalistas seleccionados de entre miles de postulantes. Cada participante tuvo 30 segundos para demostrar su capacidad de imitación vocal y escénica, en una ronda marcada por la tensión y la imprevisibilidad. En cada grupo, el jurado podía elegir a varios, a uno solo o incluso a ninguno, lo que generó momentos de incertidumbre y competencia intensa.

Tras ello, de entre los 55 primeros seleccionados, se realizó una nueva selección de solo 24 finalistas que pasarían a la esperada Noche de conciertos. La lista de los 24 clasificados, que refleja la diversidad de géneros y estilos musicales, incluye tanto a imitadores de artistas internacionales como nacionales. Los nombres que avanzan a la Noche de Conciertos en vivo son:

  • José Luis Rodríguez ‘El Puma’
  • Josimar
  • Jungkook
  • Manolo Otero
  • Oscar D’ León
  • Nelson Pinedo
  • Jorge González
  • Sam Smith
  • Green Day
  • Pelo Madueño
  • Chacalón
  • Michael Jackson
  • Diego Bertie
  • Gianmarco
  • Whitney Houston
  • Alejandra Guzmán
  • Los Auténticos Decadentes
  • Vicente Fernández
  • Paulo Londra
  • Karol G
  • Yailin La Más Viral
  • Gaitán Castro
  • Pedro Fernández
  • Payo (Grupo Frontera)

La competencia incluyó momentos destacados, como la batalla de bandas entre los imitadores de Slipknot y Green Day, quienes se presentaron con frases como “Nosotros somos… Slipknot” y “Nosotros somos Green Day”, mientras el jurado advertía: “Mucha suerte, de verdad” y “O las dos, o ninguna”. Ambas agrupaciones lograron avanzar a la ronda de los 55, aunque solo Green Day consiguió un lugar entre los 24 finalistas.

Este sábado 22 de noviembre empieza la Noche de Conciertos en Yo Soy rumbo a la gran final de la segunda temporada. Video: Latina

Entre los clasificados figuran imitadores de reconocidos artistas peruanos como Josimar, Pelo Madueño, Chacalón, Diego Bertie, Gianmarco y Gaitán Castro, lo que refuerza la presencia de la música nacional en el certamen.

Así puedes votar por el participante número 25 en ‘Yo Soy’

Tras el anuncio de los 24 clasificados, el programa ofreció una nueva oportunidad a los 31 concursantes que no lograron avanzar a la Noche de Conciertos. Ricardo Morán informó que el público podrá votar por su favorito entre estos imitadores a través de la app de Latina. Los ocho más votados tendrán la posibilidad de presentarse nuevamente en concierto, y de ese grupo, el jurado seleccionará a un participante adicional que se sumará a la competencia.

La lista de los 31 imitadores que esperan el voto del público incluye a:

  • Salim Vera
  • Dyango
  • Matisse
  • Víctor Manuelle
  • Slipknot
  • Brunella Torpoco
  • Marcelo Motta
  • Justin Bieber
  • Manuel Medrano
  • Shawn Mendes
  • Gloria Trevi
  • Sabrina Carpenter
  • Selena Quintanilla
  • Eros Ramazzotti
  • Billie Eilish
  • María Becerra
  • Mon Laferte
  • Patricio Sardelli
  • Deyvis Orosco
  • Marina Yafac
  • Damiano David
  • Carla Morrison
  • J Álvarez
  • Javier Solís
  • Príncipe Sandino
  • Becky G
  • Amaia Montero
  • Mike Bahía
  • Don Chezina
  • Maluma
  • Los Cangris

Para participar en la votación, los seguidores deben descargar la app de Latina y acceder a la opción “Participar”, identificada con el ícono de una mano con el pulgar arriba en el menú principal. Allí podrán elegir a su imitador favorito entre los 31 disponibles.

Ricardo Morán anuncia que el público podrá votar para elegir al imitador número 25 de 'Yo Soy'. Video: Latina

Esta dinámica permite, por primera vez, que la audiencia influya directamente en una parte del desarrollo del programa, ya que los ocho concursantes más votados tendrán una nueva oportunidad en el escenario y el jurado decidirá quién ocupará el codiciado puesto número 25 en la Noche de Conciertos.

La Noche de conciertos empieza este sábado 22 de noviembre y las votaciones también finalizan este mismo sábado hasta la hora en que empieza el programa.

