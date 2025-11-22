Perú

Thamara Medina Alcalá graba trend de TikTok en pleno proceso de recuperación y genera debate en redes sociales

La joven influencer compartió contenido grabado desde su cama hospitalaria, con lesiones a la vista, y provocó reacciones divididas

Guardar
Thamara Medina Alcalá sufrió grave accidente en Ica. Según indicó, tiene las costillas rotas y 20 puntos en la cabeza. Tiktok Thamara Medina

La joven influencer y modelo Thamara Medina Alcalá provocó una fuerte repercusión en redes sociales luego de compartir un video grabado desde su cama hospitalaria, apenas horas después de sobrevivir a un aparatoso accidente vehicular en Pisco. En las imágenes, difundidas a través de sus cuentas oficiales, la hermana de Alejandra Baigorria aparece con evidentes signos de lesiones: cabeza vendada y vías endovenosas, reflejo del impacto del siniestro que la dejó, según palabras propias, con fracturas en las costillas y profundas heridas en la cabeza.

La particularidad de la publicación no radicó solo en el video, sino en la decisión de la joven de sumarse a un trend viral mientras atravesaba este difícil momento. El breve audiovisual, grabado con el formato y la música de una tendencia popular en TikTok, la muestra animada, siguiendo el hilo del trend elegido pese a las vendas y el evidente malestar físico. Esta singular combinación de vulnerabilidad y humor hizo que el clip no tardara en viralizarse.

El accidente de Thamara Medina Alcalá ocurrió la tarde del 21 de noviembre, cuando el vehículo en el que viajaba perdió el control al intentar evitar un choque con un tráiler. El auto volcó, causando lesiones serias a la modelo, quien requirió atención médica urgente. Según detalló la propia afectada, debió recibir 20 puntos en la cabeza, además de afrontar fracturas en las costillas. “Estoy bien, todavía tienen Thami para rato. Mi papá ya está en camino. Gracias por preocuparse. Tengo las costillas rotas y 20 puntos en la cabeza, pero estoy viva”, escribió la modelo al hacerse pública su situación.

Thamara Medina da detalles de
Thamara Medina da detalles de su estado de salud. IG

Reacción en redes

La decisión de Thamara Medina Alcalá de registrar y compartir un momento tan delicado a través de un trend digital detonó un intenso debate entre usuarios de TikTok. Muchos comentaron la publicación, generando posturas encontradas respecto a la exposición personal en redes, el valor del optimismo frente a la adversidad y el rol de la figura pública en contextos sensibles.

Mensajes como “Así somos las que estamos solas, nos damos ánimos nosotras mismas”, “Con dos costillas rotas pero dando contenido, ella”, “Solo Dios sabe por lo que pasaste, la opinión del resto está de más, ánimos” y “Recupérate Thamara, Dios tiene un propósito para ti, adelante sin mirar atrás” reflejan el abanico de reacciones, entre la empatía por su actitud resiliente y el desconcierto por la mezcla de ocio y gravedad.

Thamara Medina sufrió grave accidente.
Thamara Medina sufrió grave accidente. IG

En el mismo hilo de comentarios, surgieron reflexiones sobre el entorno familiar de la modelo, su relación con su madre y anteriores episodios de exposición mediática. Algunos usuarios le aconsejaron que valore la nueva oportunidad de vida tras el accidente, “Agradece y reflexiona por esta nueva oportunidad que Dios te está brindando, deja atrás el rencor”, “Lo bueno es que estás fuera de peligro”, remarcando el aprendizaje tras la experiencia límite.

Thamara Medina Alcalá publicó un
Thamara Medina Alcalá publicó un video de TikTok después de grave accidente. TikTok/ Thamara Medina

Varios seguidores celebraron la capacidad de Thamara Medina Alcalá para mostrarse vulnerable y positiva pese al contexto, mientras que otros advirtieron sobre los riesgos de trivializar problemas graves usando formatos de entretenimiento. “Me da gusto verte con ánimos, pero ojalá priorices tu recuperación”, declaró un usuario. En tanto, mensajes irónicos y bromas se mezclaron con oraciones y deseos de pronta mejoría, demostrando el alcance de los temas de salud en el debate digital.

En medio del revuelo, la propia Thamara Medina Alcalá viene procesando lo que le tocó vivir, y resaltando que seguirá para adelante. “Thami para rato”, escribió en el video.

Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, sufre grave accidente en la carretera a Paracas: “La camioneta se despistó”. Video: Plus Noticias Pisco / Gianfranco Pérez

Temas Relacionados

Thamara Medina AlcaláAlejandra Baigorriaperu-entretenimientoThamara Medina

Más Noticias

Gasto del Congreso solo por Navidad se eleva a más de 6 millones de soles en sueldos, bonos, tarjetas y otros beneficios

El Parlamento destina una suma millonaria en diciembre para sus miembros, incluyendo gratificaciones y beneficios exclusivos, pese al contexto de crisis y a la reducción de legisladores tras la detención de Guillermo Bermejo

Gasto del Congreso solo por

Partidos de hoy, sábado 22 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos imperdibles: Universitario irá a Andahuaylas para cerrar su invicto, Lanús y Mineiro lucharán por el título de la Copa Sudamericana, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 22

Congreso aprueba decretar los sábados como días no laborables para trabajadores que profesan una religión

La norma, que busca garantizar la libertad de culto sin perjudicar las labores, deberá someterse a una segunda votación en el Pleno del Congreso después de siete días calendario

Congreso aprueba decretar los sábados

Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

San Martín y Regatas Lima protagonizarán el mejor compromiso de la jornada. Mientras que Universitario y Alianza Lima chocarán con rivales de cuidado

Resultados de la fecha 5

Dónde ver Atlético Mineiro vs Lanús HOY: canal TV online de la final de la Copa Sudamericana 2025

El cuadro brasileño y argentino lucharán por quedarse con el título del torneo internacional en Asunción. Conoce cómo sintonizar este compromiso en vivo

Dónde ver Atlético Mineiro vs
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso aprueba decretar los sábados

Congreso aprueba decretar los sábados como días no laborables para trabajadores que profesan una religión

Congreso elimina el enfoque de género y recorta recursos: las graves consecuencias en la lucha contra los femicidios y la discriminación

María del Carmen Alva: “Pedro Castillo pretende manchar mi honor con una canallada”

Luis Aragón critica a Noblecilla por “faltarle el respeto al Parlamento” y respalda orden de detención contra Betssy Chávez

“Estuve presente y fui testigo”: María del Carmen Alva sí exigió 2 ministerios, según exministro de Pedro Castillo

ENTRETENIMIENTO

El emotivo mensaje de Sergio

El emotivo mensaje de Sergio Baigorria tras el accidente de Thamara, hermana de Alejandra: “Dios nos acompañaba”

Madeleine Gutiérrez, hija de Tongo, no podrá presentarse en Europa tras rechazo de visa: “Lo odio, es injusto”

Marina Mora revela los malos tratos a Karla Bacigalupo por parte de los preparadores del Miss Perú: “lloraba mucho”

Thamara Medina detalla su estado tras accidente y agradece preocupación: “Con costillas rotas y 20 puntos, pero estoy viva”

Jessica Newton es premiada en el Miss Universo 2025 pese a resultados con Karla Bacigalupo: “Mi trabajo no es evitar la eliminación”

DEPORTES

Partidos de hoy, sábado 22

Partidos de hoy, sábado 22 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Dónde ver Atlético Mineiro vs Lanús HOY: canal TV online de la final de la Copa Sudamericana 2025

Universitario vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Universitario vs Los Chankas HOY: canal tv online del duelo en Andahuaylas del Torneo Clausura de Liga 1 2025