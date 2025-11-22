Thamara Medina Alcalá graba trend de TikTok en pleno proceso de recuperación y genera debate en redes sociales

Thamara Medina Alcalá sufrió grave accidente en Ica. Según indicó, tiene las costillas rotas y 20 puntos en la cabeza. Tiktok Thamara Medina

La joven influencer y modelo Thamara Medina Alcalá provocó una fuerte repercusión en redes sociales luego de compartir un video grabado desde su cama hospitalaria, apenas horas después de sobrevivir a un aparatoso accidente vehicular en Pisco. En las imágenes, difundidas a través de sus cuentas oficiales, la hermana de Alejandra Baigorria aparece con evidentes signos de lesiones: cabeza vendada y vías endovenosas, reflejo del impacto del siniestro que la dejó, según palabras propias, con fracturas en las costillas y profundas heridas en la cabeza.

La particularidad de la publicación no radicó solo en el video, sino en la decisión de la joven de sumarse a un trend viral mientras atravesaba este difícil momento. El breve audiovisual, grabado con el formato y la música de una tendencia popular en TikTok, la muestra animada, siguiendo el hilo del trend elegido pese a las vendas y el evidente malestar físico. Esta singular combinación de vulnerabilidad y humor hizo que el clip no tardara en viralizarse.

El accidente de Thamara Medina Alcalá ocurrió la tarde del 21 de noviembre, cuando el vehículo en el que viajaba perdió el control al intentar evitar un choque con un tráiler. El auto volcó, causando lesiones serias a la modelo, quien requirió atención médica urgente. Según detalló la propia afectada, debió recibir 20 puntos en la cabeza, además de afrontar fracturas en las costillas. “Estoy bien, todavía tienen Thami para rato. Mi papá ya está en camino. Gracias por preocuparse. Tengo las costillas rotas y 20 puntos en la cabeza, pero estoy viva”, escribió la modelo al hacerse pública su situación.

Thamara Medina da detalles de su estado de salud. IG

Reacción en redes

La decisión de Thamara Medina Alcalá de registrar y compartir un momento tan delicado a través de un trend digital detonó un intenso debate entre usuarios de TikTok. Muchos comentaron la publicación, generando posturas encontradas respecto a la exposición personal en redes, el valor del optimismo frente a la adversidad y el rol de la figura pública en contextos sensibles.

Mensajes como “Así somos las que estamos solas, nos damos ánimos nosotras mismas”, “Con dos costillas rotas pero dando contenido, ella”, “Solo Dios sabe por lo que pasaste, la opinión del resto está de más, ánimos” y “Recupérate Thamara, Dios tiene un propósito para ti, adelante sin mirar atrás” reflejan el abanico de reacciones, entre la empatía por su actitud resiliente y el desconcierto por la mezcla de ocio y gravedad.

Thamara Medina sufrió grave accidente. IG

En el mismo hilo de comentarios, surgieron reflexiones sobre el entorno familiar de la modelo, su relación con su madre y anteriores episodios de exposición mediática. Algunos usuarios le aconsejaron que valore la nueva oportunidad de vida tras el accidente, “Agradece y reflexiona por esta nueva oportunidad que Dios te está brindando, deja atrás el rencor”, “Lo bueno es que estás fuera de peligro”, remarcando el aprendizaje tras la experiencia límite.

Thamara Medina Alcalá publicó un video de TikTok después de grave accidente. TikTok/ Thamara Medina

Varios seguidores celebraron la capacidad de Thamara Medina Alcalá para mostrarse vulnerable y positiva pese al contexto, mientras que otros advirtieron sobre los riesgos de trivializar problemas graves usando formatos de entretenimiento. “Me da gusto verte con ánimos, pero ojalá priorices tu recuperación”, declaró un usuario. En tanto, mensajes irónicos y bromas se mezclaron con oraciones y deseos de pronta mejoría, demostrando el alcance de los temas de salud en el debate digital.

En medio del revuelo, la propia Thamara Medina Alcalá viene procesando lo que le tocó vivir, y resaltando que seguirá para adelante. “Thami para rato”, escribió en el video.

Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, sufre grave accidente en la carretera a Paracas: “La camioneta se despistó”. Video: Plus Noticias Pisco / Gianfranco Pérez