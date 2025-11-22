Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, sufre grave accidente en la carretera a Paracas: “La camioneta se despistó”. Video: Plus Noticias Pisco / Gianfranco Pérez

Thamara Medina, identificada como hermana de la empresaria y exchica reality, Alejandra Baigorria, resultó gravemente herida en un accidente de tránsito la noche del viernes 21 de noviembre en la carretera al puerto de Paracas, provincia de Pisco. El siniestro, que involucró a seis jóvenes procedentes de Lima, dejó varios heridos de consideración y motivó la rápida intervención de los servicios de emergencia locales, según informó Plus Noticias Pisco.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 7:20 p.m., a la altura de la asociación de vivienda José de San Martín. De acuerdo con la información recabada por el mismo medio local, la camioneta en la que viajaban los seis jóvenes se despistó cuando el conductor intentó evitar chocar con un tráiler que circulaba por la vía rumbo al puerto de Paracas. Como resultado, el vehículo volcó y terminó junto a la caseta del serenazgo de la zona.

Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, fue trasladada al hospital de Pisco

Entre los ocupantes, Thamara Medina, de 23 años, fue identificada como la más afectada. Testigos y personal de auxilio la hallaron inconsciente fuera del vehículo, mientras que otros pasajeros presentaban diversas lesiones. Medina fue trasladada de urgencia al hospital San Juan de Dios de Pisco, donde permanece bajo atención médica especializada. Imágenes difundidas por Plus Noticias Pisco muestran la gravedad del accidente y el esfuerzo de los vecinos y equipos de emergencia por asistir a los heridos.

Información sobre el accidente que sufrió Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria: “La camioneta se despistó”. Video: Plus Noticias Pisco

Junto a Medina, otros dos jóvenes sufrieron heridas de gravedad: Enrique Pascual Rojas, de 31 años, y Esteban Alfonso de Igunza Uría, de 30 años. Ambos también fueron llevados al mismo centro hospitalario para recibir atención. Los otros tres ocupantes del vehículo presentaron lesiones leves y fueron atendidos en el hospital, según detalló el mismo medio.

El grupo de jóvenes, todos residentes de Lima, regresaba de una visita a Paracas cuando ocurrió el accidente. Aunque en redes sociales se especuló sobre el motivo del viaje, Plus Noticias Pisco no pudo confirmar si se trataba de una celebración o de otra circunstancia especial.

Sin embargo, el periodista Gianfranco Pérez, del programa de ‘Magaly TV La Firme’, compartió el video en sus redes sociales dando algunos detalles de lo ocurrido y confirmando que se trataba de la hermana de Alejandra Baigorria. “La hermana de Alejandra Baigorria, Tamara Medina Alcalá, sufre un accidente en Pisco, camino a Lima. Ella posteaba que estaba de regreso a Lima después de grabar una sesión de fotos, cuando aproximadamente a las ocho de la noche sufrió el accidente con dos personas más”, confirmó el urraco.

Terrible accidente en Pisco y el estado de salud de Thamara Medina

En el video se puede ver la magnitud del accidente y al auto volcado donde se encontraban los jóvenes, quienes fueron auxiliados rápidamente por los vecinos de la zona. Pérez informó que la joven fue trasladada al hospital más cercano de Pisco.

Información de cómo ocurrió el accidente donde estuvo Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria. Video: Plus Noticias Pisco

El accidente generó una rápida respuesta de los servicios de serenazgo y ambulancias del distrito de Paracas, que se encargaron del traslado y la atención inicial de los heridos.

La información sobre el estado de salud de los afectados continúa en desarrollo. Plus Noticias Pisco señaló que seguirá actualizando los detalles conforme se conozcan nuevos datos sobre la evolución de los heridos graves, con el objetivo de mantener informados a los familiares y a la comunidad sobre este lamentable suceso.