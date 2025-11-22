El emotivo mensaje de Sergio Baigorria tras el accidente de Thamara, hermana de Alejandra: “Dios nos acompañada”

Información sobre el accidente que sufrió Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria: “La camioneta se despistó”. Video: Plus Noticias Pisco

El accidente que sufrió Thamara Medina Alcalá, hermana de la reconocida empresaria y figura televisiva Alejandra Baigorria, en la ciudad de Pisco la noche del viernes 21 de noviembre, generó una inmediata ola de preocupación y solidaridad en el entorno familiar y entre sus seguidores. A través de mensajes en redes sociales, la noticia del grave percance automovilístico que la dejó con fracturas en las costillas y heridas en la cabeza —lesiones por las que debió recibir 20 puntos de sutura— se hizo pública a pocas horas del incidente.

Mientras Thamara Baigorria se encontraba en recuperación en un hospital local, su hermano, Sergio Baigorria, utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje de aliento y contención familiar. “Dios, en su amor paciente, nos acompaña incluso cuando el día se vuelve incierto. Con él, la luz siempre regresa. Fuerzas”, publicó Sergio Baigorria en sus historias, gesto que fue interpretado como una muestra de apoyo a su hermana.

El mensaje no solo reflejó la gravedad del momento, sino también la importancia de los lazos familiares en circunstancias adversas. Seguidores de la familia Baigorria destacaron la serenidad y calidez de las palabras de Sergio Baigorria, que buscaron transmitir unidad tras el accidente.

Sergio Baigorria escribió emotivo mensaje tras accidente de su hermana Thamara Medina Alcalá.

El grave accidente

El accidente ocurrió cuando el conductor que trasladaba a Thamara Baigorria intentó esquivar un tráiler, lo que produjo que el vehículo volcara y terminara junto a una caseta de serenazgo. La reacción de los equipos de emergencia fue rápida y la joven fue atendida en el hospital de la zona, desde donde ella misma tranquilizó a sus seguidores afirmando que, a pesar de sus lesiones, se encontraba estable.

“Estoy bien, todavía tienen Thami para rato. Mi papá ya está en camino. Gracias por preocuparse. Tengo las costillas rotas y 20 puntos en la cabeza, pero estoy viva”, escribió en un mensaje difundido horas después.

El accidente de Thamara Baigorria también reactivó recuerdos de tensiones familiares expuestas en la esfera pública meses antes, cuando la familia fue centro de atención mediática por diferencias entre madre e hija que quedaron registradas en eventos sociales como la boda de Alejandra Baigorria. Además, de la sorpresiva carta que escribió la joven donde habla de su difícil niñez con su progenitora.

Hasta el momento, Alejandra Baigorria no se ha pronunciado. Sin embbargo, siempre se ha mostrado cercada a su familia, tratando de tomar siempre una postura conciliadora.

¿Quién es Thamara Medina Alcalá?

Thamara Medina Alcalá es la hermana menor de la reconocida empresaria y figura televisiva Alejandra Baigorria. Con 21 años, Thamara ha comenzado a forjar su propio camino al combinar una incipiente carrera en el modelaje con sus estudios en Diseño de Interiores. Si bien en el ámbito mediático suele estar asociada al entorno familiar, la joven ha tomado distancia de los reflectores tras una breve incursión en la televisión cuando tenía solo 10 años. En esa ocasión, sorprendió a su hermana mayor en una emisión del programa ‘Combate’, episodio que marcó su debut frente a las cámaras.

Thamara Medina Alcalá ha hecho noticia por agredir a su madre en la boda de Alejandra Baigorria. IG

Aunque permaneció fuera del foco mediático durante la mayor parte de su adolescencia, Thamara Medina Alcalá ha venido consolidando paulatinamente su presencia en la industria de la moda. Ha trabajado en diversas campañas publicitarias, lo que le ha permitido explorar y desarrollar su perfil profesional en ese rubro. Ella misma ha manifestado su interés en continuar creciendo como modelo y buscar oportunidades que le permitan alcanzar una proyección personal ligada al diseño y la creatividad.

En 2015, Thamara Medina participó en un casting para integrar el programa juvenil ‘Esto es Guerra Teens’. Durante su audición, expresó confianza en sus habilidades y aseguró que destacaría por encima de la propia Alejandra Baigorria como competidora. Aunque finalmente no obtuvo un lugar en el programa, la experiencia marcó su deseo de abrirse camino y ganar visibilidad con su propio nombre.

Thamara Medina Alcalá. IG.