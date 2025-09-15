Perú

Pamela López habla del reencuentro de sus hijos con Christian Cueva: “Los dejó en portería y se fue”

La trujillana contó que el deportista no se comunicó con ella y los dejó en casa antes de la hora pactada, cuando no había nadie que los recibiera

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Pamela López habla del reencuentro de sus hijos con Christian Cueva | ATV

Pamela López volvió a encender la polémica en torno al régimen de visitas de sus hijos con Christian Cueva. Según relató en declaraciones a Día D, el futbolista dejó a los niños en la portería del edificio sin avisar y además confió a su hija menor a un desconocido durante una de las visitas recientes en Lima. La expareja destacó que, tras meses de distanciamiento, este reencuentro no fue como esperaba.

Después de una larga pelea legal y pública, Cueva y López establecieron los términos para las visitas con los chicos. Aunque el jugador reside actualmente en Ecuador y solo estuvo unos días en Lima, la madre aceptó ampliar el permiso inicial, que solo contemplaba el domingo, para que los menores pasaran también el lunes y el martes con su papá. “Él solo podía verlos el día domingo, pero estaría tres días y fui yo quien le dijo para que los vea el lunes y el martes”, comentó López.

La sorpresa llegó el martes, cuando Pamela López regresó a casa a las seis de la tarde y encontró a sus hijos sin la persona habitual de apoyo y sin previo aviso. “El martes regreso de grabar como a las 6 de la tarde y los encuentro en casa y no encuentro a la nana. Ella me dijo que nunca le recogieron. Mi hija me dice: ‘Papá nos dejó en el lobby y se fue rápido’”, relató.
Un episodio adicional encendió la preocupación de la madre. Según López, su hija menor afirmó haber sido entregada a un desconocido. “Me recogió con un hombre desconocido y me dejó con ese hombre pintando y se fue a recoger a mi hermano. Para mí fue doloroso porque tiene tiempo, yo le estoy dando, por qué no lo aprovecha si es un año que no los ha visto. Ya no sé qué pensar. Le doy horas extras para que sepa qué les gusta, qué necesitan”, contó sobre el malestar en su familia.

A este relato sumó la ausencia de comunicación por parte de Cueva, quien no informó por ningún medio que dejaba a los niños en la portería. “Nunca recibí un mensaje donde me ponía: ‘Te estoy entregando a tus hijos’. Los dejó en portería y se fue. Sentí mucha impotencia. Casi un año que no los ha visto y tratarlos de esa manera”, lamentó.

En paralelo, Christian Cueva compartió imágenes con sus hijos en sus redes sociales, asegurando disfrutar del reencuentro, lo que generó diversas reacciones. Hasta el momento, el futbolista no ha respondido públicamente a las declaraciones de Pamela López.

El reencuentro de Cueva con sus hijos

A inicios de mes, Christian Cueva sorprendió con su llegada a Lima, donde fue abordado por reporteros en el aeropuerto Jorge Chávez. Allí, el deportista confirmó que tenía un permiso especial de su club para poder venir a ver a sus hijos.

Bueno, ahí conversé con el club, pudieron darme unos días para poder ver a mis hijos”, declaró en diálogo directo con reporteros.

Al ser consultado sobre si hubo alguna negativa por parte de la madre, afirmó que hubo un acuerdo por el bienestar de los menores. “No (hay ninguna negativa), la verdad que ese tema ya lo están viendo mis abogados, así que por ese lado estoy muy tranquilo. Por ambas partes las cosas se están llevando de la mejor manera, ¿no?”, explicó.

Ante esta situación, las cámaras de Magaly TV La Firme, lo captaron junto a sus menores en un conocido centro comercial, lo que confirmaba el acuerdo al que había llegado.

