Christian Cueva amenaza a Pamela López ante negativas de ver a sus hijos: “Informaré al juzgado de su accionar, procederé legalmente”. Video: Magaly TV La Firme

Christian Cueva ha reavivado la controversia con Pamela López al advertirle que informará al juzgado por negarle la visita a sus hijos, tras intentos fallidos de coordinar encuentros en septiembre y octubre. El futbolista, quien reside en Ecuador, comunicó a la madre de sus hijos su intención de verlos durante sus viajes a Lima, pero se encontró con negativas que, según él, incumplen el acuerdo de régimen de visitas alcanzado en agosto.

Esta nueva escalada en el conflicto familiar ha vuelto a poner en el centro del debate público la tensa relación entre ambos, pese a los esfuerzos previos por establecer reglas claras para el contacto con los menores.

De acuerdo con los registros de conversaciones difundidos por Pamela López a las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’, Cueva le solicitó ver a sus hijos el 20 de septiembre, a lo que la influencer respondió que los niños tenían una actuación escolar ese día, aunque le ofreció acompañarlos al colegio. El futbolista rechazó esa opción, recordando que existe una orden de alejamiento en su contra tras una denuncia de agresión presentada por López el año anterior.

Posteriormente, el 9 de octubre, Cueva volvió a pedir permiso para una visita el 11 de octubre, pero López argumentó que ya tenían compromisos familiares. Ante esta segunda negativa, el jugador advirtió: “Informaré al juzgado de su conducta y accionar. Procederé legalmente”, según consta en los mensajes citados.

López, por su parte, sostiene que cumple con lo estipulado en el acuerdo, que exige coordinar las visitas con al menos 48 horas de anticipación. La influencer ha manifestado que Cueva no realiza las coordinaciones en los plazos acordados y que, en ocasiones, prioriza otras actividades personales durante sus estancias en Perú. La situación se ha visto agravada por la exposición mediática y las diferencias sobre la interpretación y cumplimiento del régimen de visitas.

Críticas de Magaly Medina a Pamela López y Christian Cueva por sus disputas

La conductora de televisión Magaly Medina ha sido una de las voces más críticas respecto al manejo del conflicto por parte de Christian Cueva y Pamela López. En su programa Magaly TV La Firme, Medina calificó la dinámica entre ambos como un “juego de poder y control”, señalando que las constantes negativas y amenazas legales solo perpetúan un ambiente de tensión que afecta directamente a los hijos de la expareja.

“Es un juego de poder, de control, uno que quiere ver a sus hijos y lo puede ver, pero ella no quiere. Es solamente fastidiar al otro, entran en ese ritmo que les encanta, entran en ese círculo vicioso, círculo tóxico y enfermizo. Terrible, de verdad a mí esto me enferma”, expresó la periodista.

Medina también cuestionó la actitud de ambos padres por aferrarse a formalidades y utilizar los acuerdos legales como herramientas de confrontación. “Les encanta entrar en ese tira y afloja, en ese usar a los hijos como un arma. Se zurran y solamente se agarran de un papel que han firmado, para que ambos cumplan, pero ya se creen Ministerio, son burócratas”, afirmó en su espacio televisivo.

La conductora instó a la expareja a priorizar el bienestar de los menores y a ceder en beneficio de una convivencia más saludable, advirtiendo que la falta de madurez en la gestión de la separación solo prolonga el conflicto.

Magaly Medina arremete contra Pamela López por visitas de Christian Cueva a sus hijos: “Es fastidiar al otro” | ATV

El acuerdo de régimen de visitas alcanzado en agosto

En agosto de 2025, tras meses de disputas públicas y denuncias, Christian Cueva y Pamela López lograron una conciliación privada sobre el régimen de visitas, permitiendo que el futbolista retomara el contacto con sus hijos después de casi un año de distanciamiento. El acuerdo se alcanzó en un ámbito confidencial y se limita exclusivamente al derecho de visitas, sin resolver aún otros aspectos fundamentales como la pensión de alimentos y el divorcio.

“Sí, se logró. Se ha resuelto. Hemos llegado a una conciliación por el régimen de visitas”, confirmó López en entrevista con el programa ‘Ponte en la cola’, aunque aclaró que no podía revelar detalles específicos por orden judicial. La abogada de López, Rosario Sasieta, explicó que la intención de su clienta siempre fue facilitar el contacto entre Cueva y los menores: “Ella quería resolverlo lo antes posible. Esto abre las puertas para que Christian Cueva pueda venir, dentro de las condiciones que se han formado, a ver a sus hijos. Él ya puede visitar a sus hijos sin conflictos”.

No obstante, la influencer subrayó que la conciliación no abarca la pensión de alimentos ni el proceso de divorcio, asuntos que siguen pendientes y que han sido motivo de nuevos desencuentros.

López ha reclamado públicamente que el primer depósito de S/12 000 realizado por Cueva resulta insuficiente para cubrir los gastos de sus tres hijos, y que durante un año mantuvo sola a los menores. La abogada Sasieta precisó que el monto fue fijado por el Poder Judicial y triplica la suma que pretendía el futbolista, aunque la empresaria insiste en que la cifra debe ajustarse a las necesidades reales de los niños y a la capacidad económica del padre.

“Ocho mil soles van para la pensión del colegio de mis tres hijos. ¿Cuánto queda? Cuatro mil soles. Y con eso hay que pagar mantenimiento. Y antes que me olvide, hoy cortaron el internet y el cable”, detalló la empresaria.