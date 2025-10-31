Poder Judicial prohíbe a Pamela López hablar de Christian Cueva en público tras denuncia por hostigamiento mediático. Video: Instagram Estudio Villaverde

La reciente intervención del Poder Judicial en el conflicto entre Pamela López y Christian Cueva ha marcado un nuevo capítulo en la disputa pública que ambos mantienen desde hace meses. La justicia ha emitido una orden que prohíbe a la empresaria trujillana referirse al futbolista en cualquier espacio público, una medida que responde a la denuncia de “hostigamiento mediático” presentada por la defensa legal del jugador.

Esta decisión busca frenar las alusiones y comentarios que, según la representación de Cueva, afectan su tranquilidad y la de su entorno familiar, mientras el caso continúa bajo evaluación judicial.

Christian Cueva logra que la justicia silencie a Pamela López

El abogado de Christian Cueva, Zamir Villaverde, explicó en un video difundido en redes sociales y replicado por el propio futbolista en sus historias de Instagram, que la solicitud al juzgado se fundamentó en la reiterada conducta de Pamela López de emitir comentarios negativos sobre su patrocinado a través de redes sociales, plataformas digitales y medios de comunicación.

“Ante el constante hostigamiento que viene sufriendo por parte de la señora Pamela López, quien en todas las plataformas digitales, redes sociales y medios de comunicación ha venido vertiendo comentarios negativos contra nuestro patrocinado, hemos solicitado al juzgado le ordene a la señora López el cese inmediato de todo comentario contra Christian Cueva”, detalló Villaverde.

La resolución judicial establece de manera explícita que Pamela López no podrá “emitir opiniones, conceder entrevistas o difundir información sobre el proceso judicial, el conflicto familiar, la vida privada o los antecedentes personales de la otra parte”. Además, se le prohíbe utilizar a los hijos menores para transmitir mensajes o exponer su situación emocional ante terceros o medios de comunicación.

El documento advierte que, en caso de incumplimiento, la empresaria podría ser denunciada ante el Ministerio Público por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, lo que podría derivar en una pena privativa de libertad. La defensa de Christian Cueva ha insistido en que la medida busca proteger la integridad del futbolista y de sus hijos, exhortando a Pamela López a cesar cualquier tipo de hostigamiento.

“Si la señora Pamela López continúa mencionando el nombre del señor Christian Cueva de manera directa o indirecta, será denunciada ante el Ministerio Público (...) En este sentido, se le exhorta a la señora López que cese con el hostigamiento en contra del señor”, concluyó el abogado en sus declaraciones.

Los enfrentamientos entre Pamela López y Christian Cueva por el régimen de visitas de sus hijos

Este pronunciamiento judicial se produce tras una serie de desencuentros recientes entre la expareja, especialmente en torno al régimen de visitas de los hijos que comparten. Según los mensajes presentados por Pamela López en el programa Magaly TV La Firme, Christian Cueva solicitó ver a sus hijos en dos ocasiones, el veinte de septiembre y el once de octubre, pero recibió negativas debido a compromisos escolares y familiares ya programados. Ante estas respuestas, el futbolista advirtió que informaría al juzgado y tomaría acciones legales.

Por su parte, Pamela López sostiene que cumple con el acuerdo judicial, el cual exige coordinar las visitas con al menos cuarenta y ocho horas de anticipación. La empresaria acusa a Cueva de no respetar estos plazos y de priorizar otras actividades personales durante sus estancias en Perú. La situación se ha visto agravada por la exposición mediática y las diferencias sobre la interpretación y cumplimiento del régimen de visitas.

El acuerdo de régimen de visitas, alcanzado en agosto de 2025 tras meses de disputas públicas y denuncias, permitió que Christian Cueva retomara el contacto con sus hijos después de casi un año de distanciamiento. “Sí, se logró. Se ha resuelto. Hemos llegado a una conciliación por el régimen de visitas”, confirmó Pamela López en entrevista con el programa ‘Ponte en la cola’, aunque aclaró que no podía revelar detalles específicos por orden judicial.

La controversia entre Pamela López y Christian Cueva ha sido objeto de análisis en diversos espacios mediáticos. La conductora Magaly Medina ha calificado la dinámica entre ambos como un “juego de poder y control”, advirtiendo que las constantes negativas y amenazas legales solo perpetúan un ambiente de tensión que afecta directamente a los hijos de la expareja. “Es un juego de poder, de control, uno que quiere ver a sus hijos y lo puede ver, pero ella no quiere. Es solamente fastidiar al otro, entran en ese ritmo que les encanta, entran en ese círculo vicioso, círculo tóxico y enfermizo. Terrible, de verdad a mí esto me enferma”, expresó Medina en su programa Magaly TV La Firme.

La exposición mediática del conflicto también se intensificó cuando Pamela López decidió mostrar mensajes privados para desmentir la supuesta infidelidad de Christian Cueva con Nadeska Widausky, luego de que la modelo asegurara en televisión haber mantenido una relación con el futbolista mientras estaba casado. Según los chats difundidos por Magaly TV La Firme, Cueva negó cualquier vínculo con Widausky y enfatizó: “Te juro por mis hijos que no la conozco”.

La empresaria relató que el hallazgo de mensajes sospechosos ocurrió en Miami, cuando encontró la cuenta de Instagram de Cueva abierta en su celular. “Le encaré y, bueno, la clásica: ‘No la conozco, te juro por mis hijos’”, recordó López ante las cámaras del programa.