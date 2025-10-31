Perú

Poder Judicial prohíbe a Pamela López hablar de Christian Cueva en público tras denuncia por “hostigamiento mediático”

La empresaria trujillana no podrá referirse al futbolista en medios ni redes sociales, luego de que la justicia respondiera a la denuncia presentada por la defensa legal del futbolista para proteger su tranquilidad familiar

Guardar
Poder Judicial prohíbe a Pamela López hablar de Christian Cueva en público tras denuncia por hostigamiento mediático. Video: Instagram Estudio Villaverde

La reciente intervención del Poder Judicial en el conflicto entre Pamela López y Christian Cueva ha marcado un nuevo capítulo en la disputa pública que ambos mantienen desde hace meses. La justicia ha emitido una orden que prohíbe a la empresaria trujillana referirse al futbolista en cualquier espacio público, una medida que responde a la denuncia de “hostigamiento mediático” presentada por la defensa legal del jugador.

Esta decisión busca frenar las alusiones y comentarios que, según la representación de Cueva, afectan su tranquilidad y la de su entorno familiar, mientras el caso continúa bajo evaluación judicial.

Christian Cueva logra que la justicia silencie a Pamela López

El abogado de Christian Cueva, Zamir Villaverde, explicó en un video difundido en redes sociales y replicado por el propio futbolista en sus historias de Instagram, que la solicitud al juzgado se fundamentó en la reiterada conducta de Pamela López de emitir comentarios negativos sobre su patrocinado a través de redes sociales, plataformas digitales y medios de comunicación.

“Ante el constante hostigamiento que viene sufriendo por parte de la señora Pamela López, quien en todas las plataformas digitales, redes sociales y medios de comunicación ha venido vertiendo comentarios negativos contra nuestro patrocinado, hemos solicitado al juzgado le ordene a la señora López el cese inmediato de todo comentario contra Christian Cueva”, detalló Villaverde.

La resolución judicial establece de manera explícita que Pamela López no podrá “emitir opiniones, conceder entrevistas o difundir información sobre el proceso judicial, el conflicto familiar, la vida privada o los antecedentes personales de la otra parte”. Además, se le prohíbe utilizar a los hijos menores para transmitir mensajes o exponer su situación emocional ante terceros o medios de comunicación.

Poder Judicial prohíbe a Pamela
Poder Judicial prohíbe a Pamela López hablar de Christian Cueva en público tras denuncia por hostigamiento mediático.

El documento advierte que, en caso de incumplimiento, la empresaria podría ser denunciada ante el Ministerio Público por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, lo que podría derivar en una pena privativa de libertad. La defensa de Christian Cueva ha insistido en que la medida busca proteger la integridad del futbolista y de sus hijos, exhortando a Pamela López a cesar cualquier tipo de hostigamiento.

“Si la señora Pamela López continúa mencionando el nombre del señor Christian Cueva de manera directa o indirecta, será denunciada ante el Ministerio Público (...) En este sentido, se le exhorta a la señora López que cese con el hostigamiento en contra del señor”, concluyó el abogado en sus declaraciones.

Los enfrentamientos entre Pamela López y Christian Cueva por el régimen de visitas de sus hijos

Este pronunciamiento judicial se produce tras una serie de desencuentros recientes entre la expareja, especialmente en torno al régimen de visitas de los hijos que comparten. Según los mensajes presentados por Pamela López en el programa Magaly TV La Firme, Christian Cueva solicitó ver a sus hijos en dos ocasiones, el veinte de septiembre y el once de octubre, pero recibió negativas debido a compromisos escolares y familiares ya programados. Ante estas respuestas, el futbolista advirtió que informaría al juzgado y tomaría acciones legales.

Por su parte, Pamela López sostiene que cumple con el acuerdo judicial, el cual exige coordinar las visitas con al menos cuarenta y ocho horas de anticipación. La empresaria acusa a Cueva de no respetar estos plazos y de priorizar otras actividades personales durante sus estancias en Perú. La situación se ha visto agravada por la exposición mediática y las diferencias sobre la interpretación y cumplimiento del régimen de visitas.

El acuerdo de régimen de visitas, alcanzado en agosto de 2025 tras meses de disputas públicas y denuncias, permitió que Christian Cueva retomara el contacto con sus hijos después de casi un año de distanciamiento. “Sí, se logró. Se ha resuelto. Hemos llegado a una conciliación por el régimen de visitas”, confirmó Pamela López en entrevista con el programa ‘Ponte en la cola’, aunque aclaró que no podía revelar detalles específicos por orden judicial.

Christian Cueva amenaza a Pamela López ante negativas de ver a sus hijos: “Informaré al juzgado de su accionar, procederé legalmente”. Video: Magaly TV La Firme

La controversia entre Pamela López y Christian Cueva ha sido objeto de análisis en diversos espacios mediáticos. La conductora Magaly Medina ha calificado la dinámica entre ambos como un “juego de poder y control”, advirtiendo que las constantes negativas y amenazas legales solo perpetúan un ambiente de tensión que afecta directamente a los hijos de la expareja. “Es un juego de poder, de control, uno que quiere ver a sus hijos y lo puede ver, pero ella no quiere. Es solamente fastidiar al otro, entran en ese ritmo que les encanta, entran en ese círculo vicioso, círculo tóxico y enfermizo. Terrible, de verdad a mí esto me enferma”, expresó Medina en su programa Magaly TV La Firme.

La exposición mediática del conflicto también se intensificó cuando Pamela López decidió mostrar mensajes privados para desmentir la supuesta infidelidad de Christian Cueva con Nadeska Widausky, luego de que la modelo asegurara en televisión haber mantenido una relación con el futbolista mientras estaba casado. Según los chats difundidos por Magaly TV La Firme, Cueva negó cualquier vínculo con Widausky y enfatizó: “Te juro por mis hijos que no la conozco”.

La empresaria relató que el hallazgo de mensajes sospechosos ocurrió en Miami, cuando encontró la cuenta de Instagram de Cueva abierta en su celular. “Le encaré y, bueno, la clásica: ‘No la conozco, te juro por mis hijos’”, recordó López ante las cámaras del programa.

Temas Relacionados

Christian Cueva Pamela López Poder Judicialperu-entretenimiento

Más Noticias

Padrón Electoral: ¿Se pueden modificar los datos o realizar algún reclamo por omisión o error? Esto dice Reniec

La Lista de Padrón Inicial estará disponible hasta hoy viernes 31 de octubre. Hay información de 27 356 578 electores, de los cuales un 50,4% corresponde a mujeres y un 49,6% a hombres

Padrón Electoral: ¿Se pueden modificar

Lady Camones, Eduardo Salhuana y los otros congresistas de APP que buscan reelegirse en el nuevo Congreso bicameral

Alejandro Soto, además de ser parte de la fórmula presidencial, también fue presentado como precandidato a diputado

Lady Camones, Eduardo Salhuana y

Carlos Álvarez encabeza la plancha presidencial de ‘País para todos’: ¿Quiénes acompañan al cómico en las Elecciones 2026?

Los peruanos y peruanas regresarán a las urnas el 12 de abril para elegir presidente, diputados, senadores y parlamentarios andinos

Carlos Álvarez encabeza la plancha

Julio Velarde se reunió con José Jerí, su octavo presidente desde que dirige el BCRP y puede que el último

Julio Velarde reveló anteriormente su deseo por no continuar al frente del Banco Central de Reserva del Perú, pero aún no está confirmado que no acepte una propuesta para seguir

Julio Velarde se reunió con

Minsa ordenó el retiro del mercado de 57 medicamentos por falta de calidad: esta es la lista

Fármacos de amplio consumo para la diabetes, problemas respiratorios, entre otros presentaban impurezas y contaminación bacteriana

Minsa ordenó el retiro del
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez remueve a la

Tomás Gálvez remueve a la fiscal que descubrió el 85% de plagio en la tesis de Patricia Benavides

Lady Camones, Eduardo Salhuana y los otros congresistas de APP que buscan reelegirse en el nuevo Congreso bicameral

Carlos Álvarez encabeza la plancha presidencial de ‘País para todos’: ¿Quiénes acompañan al cómico en las Elecciones 2026?

PPK asegura que el hermano de Martín Vizcarra es el ‘caballo de Troya’ que el expresidente está usando para volver al poder

Partido Morado confirma precandidatos presidenciales para las Elecciones 2026: Estas son las listas completas

ENTRETENIMIENTO

Neutro y Mayra Goñi desconciertan

Neutro y Mayra Goñi desconciertan a sus seguidores con mensajes opuestos: mientras él insinúa ruptura, ella lo llena de elogios

Jessica Newton responde a denuncia de estafa que hizo Thalía Vera tras ser coronada Miss Perú La Libertad: “Afecta mi imagen”

Anahí de Cárdenas retoma tratamiento preventivo contra el cáncer de mama tras convertirse en madre: “Emocionalmente me bajonea”

Killay, Wayra y Alejandro: los hijos de Dina Páucar sorprenden al heredar el talento y la pasión por la música folclórica

Florcita Polo sorprende al anunciar su candidatura al Congreso y busca seguir el legado de Susy Díaz: “Voy como diputada”

DEPORTES

Alianza Lima vs Melgar EN

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Alianza Lima vs Melgar HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar HOY: partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Edison Flores reveló si Christian Cueva sería bien recibido en Universitario: “Ciudamos mucho al grupo”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 HOY: así van los equipos en la fecha 17 del Torneo Clausura y Acumulada