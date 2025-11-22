Perú

Airbag en Lima: Rutas exclusivas de transporte público para que fans se movilicen tras concierto en la Costa Verde

El concierto de la banda argentina traerá a miles de seguidores al Multiespacio Costa 21. Al respecto, la ATU implementa servicios especiales de buses para asegurar el retorno seguro de los asistentes a distritos alejados de la capital

Airbag vuelve a Perú: fecha,
Airbag vuelve a Perú: fecha, lugar, entradas y todo sobre su concierto en Lima

Este sábado 22 de noviembre, la ciudad de Lima recibirá a Airbag, una de las agrupaciones de rock más convocantes de América Latina.

Con más de veinte años de trayectoria, los hermanos GuidoGastón y Patricio Sardelli desembarcan en la capital peruana en uno de los momentos más activos de su carrera, presentando su octavo álbum y una puesta en escena que ya agotó estadios en Buenos Aires y colmó recintos de varios países.

La expectativa en Perú es alta: el Multiespacio Costa 21, situado en la Costa Verde del distrito de San Miguel, funcionará como epicentro para un público ávido por escuchar clásicos y novedades de la banda.

El recinto se ubica a orillas del mar, un punto estratégico para eventos masivos y señalado por la prensa local como uno de los escenarios favoritos de los grandes espectáculos internacionales.

Ante la magnitud del evento y la ausencia habitual de rutas de transporte público autorizado en el circuito de playas, las autoridades han anticipado posibles dificultades para el retorno de miles de asistentes. 

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), implementará un sistema especial llamado ‘Bus Stage’, ideado para movilizar a la gran cantidad de fans una vez finalizada la cita musical.

Rutas de transporte público tras
Rutas de transporte público tras el concierto de Airbag.

Rutas especiales para volver casa luego del show

La ATU ha diseñado cuatro itinerarios específicos que partirán desde la zona del evento. El servicio cubrirá CarabaylloLurigancho ChosicaSan Juan de Lurigancho y Villa El Salvador.

Según detalló la autoridad, personal capacitado estará presente para orientar a los usuarios, colaborar con la Policía Nacional del Perú y fiscalizar posibles operadores informales.

El servicio hacia Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho estará a cargo de la ruta 1097 de la empresa Santo Cristo de Pachacamilla S. A., más conocida como ‘La 10 E’.

Los buses circularán por las principales arterias como las avenidas BrasilEjércitoPardoBenavidesLos HéroesMiguel IglesiasRevolución y Separadora Industrial hasta llegar a Villa El Salvador.

Para los pasajeros con destino a San Juan de Lurigancho, el recorrido incluye las vías BrasilAlfonso Ugartejirón Virú, y las avenidas 9 de OctubrePróceres de la IndependenciaLurigancho y Santa Rosa.

Para quienes se desplacen hacia Carabayllo, la ruta designada es la 1021 de la empresa Inversiones y Servicios CKF S. A. C. Estos buses recorrerán la avenida Universitaria y la avenida Túpac Amaru hasta la carretera Lima – Canta.

Para Lurigancho - Chosica, la encargada será la ruta 1219 de Vargasant S. A. C., que conectará a los usuarios a través de avenidas como Brasil9 de DiciembreMiguel GrauRiva AgüeroCésar VallejoMetropolitanaNicolás Ayllón (Carretera Central) y Las Torres.

La ATU subrayó que cada una de estas rutas se estableció atendiendo la demanda esperada y la seguridad de los pasajeros.

Los buses tendrán varias paradas.
Los buses tendrán varias paradas. (Foto: ATU)

El despliegue de rutas exclusivas responde al fenómeno musical generado por el regreso de Airbag. Las entradas para este concierto tienden a replicar el comportamiento de otros shows masivos donde la banda agotó localidades en tiempo récord y movilizó decenas de miles de seguidores en toda la región.

