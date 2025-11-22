Perú

Cerca de 900 vehículos son enviados al depósito durante el primer mes del estado de emergencia

La inspección encontró 289 conductores que manejaban sin licencia. Además, se hallaron 134 unidades sin SOAT y 184 sin revisión técnica

Guardar
Al menos 343 vehículos acumulaban
Al menos 343 vehículos acumulaban sanciones impagas por encima de 14 millones de soles, reflejando la reincidencia en faltas graves - Créditos: ATU.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ordenó desde el inicio del estado de emergencia el retiro de 894 vehículos que operaban fuera de la legalidad o presentaban serias deficiencias de seguridad.

Estas intervenciones abarcaron áreas clave de Lima y Callao, donde se llevaron a cabo más de ochenta operativos intensivos de fiscalización en colaboración con diferentes instituciones del sector público.

Un total de más de 750 unidades corresponden a casos de transporte informal, detectados durante acciones coordinadas con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Policía Nacional del Perú (PNP), la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) y otros organismos. El despliegue de estos operativos permitió identificar a conductores que incumplían requisitos necesarios para la prestación de servicio.

En el cruce de Javier Prado y Aviación, en el distrito de San Borja, el portavoz de la ATU, Luis Rivera, detalló que 289 conductores fueron intervenidos mientras manejaban sin licencia.

Más de 750 retirados correspondían
Más de 750 retirados correspondían a transporte informal, detectados en operativos junto a entidades nacionales y municipales - Créditos: ATU.

Esta situación puso en evidencia el riesgo que enfrentan los usuarios cuando emplean taxis colectivos o autobuses fuera de los canales formales. A este panorama se suma el hallazgo de 134 vehículos que no contaban con el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT), elemento indispensable para proteger a pasajeros y peatones.

Asimismo, la revisión técnica vehicular resultó ausente en 184 unidades, lo que dificultó garantizar estándares mínimos de seguridad. El parque automotor inmovilizado incluyó también a 87 unidades con una antigüedad mayor a 30 años, cuyos niveles de deterioro incrementaron los riesgos en la vía.

Las inspecciones conjuntas revelaron otra dimensión del incumplimiento: 343 vehículos llevaban sanciones económicas pendientes que, acumuladas, superan los 14 millones de soles. Las acciones de la ATU buscaron no solo frenar el avance del transporte no autorizado, sino también generar presión para la formalización de más operadores y desalentar la reincidencia en faltas administrativas.

La ATU mantiene la tarea de fortalecer la regulación y vigilancia del sistema para evitar la exposición de los usuarios a riesgos innecesarios y promover un servicio público seguro y eficiente en el circuito urbano de Lima y Callao.

La entidad dispuso el retiro
La entidad dispuso el retiro de 894 vehículos en Lima y Callao - Créditos: ATU.

¿Cuáles son las funciones de la ATU?

  • Supervisar y regular el servicio de transporte urbano de personas en Lima y Callao.
  • Otorgar autorizaciones para la operación de rutas de transporte público.
  • Fiscalizar el cumplimiento de normas y requisitos técnicos en los vehículos autorizados.
  • Coordinar operativos para identificar y sancionar el transporte informal o no autorizado.
  • Garantizar que las unidades cuenten con servicios obligatorios como el SOAT y la revisión técnica vehicular.
  • Implementar políticas para mejorar la calidad, seguridad y eficiencia del transporte urbano.
  • Llevar el registro de operadores y vehículos habilitados.
  • Impulsar campañas educativas dirigidas a conductores, usuarios y operadores sobre buenas prácticas y normas de tránsito.
  • Trabajar por un sistema de transporte público ordenado y seguro para la ciudadanía.

Temas Relacionados

ATUestado de emergenciaperu-noticias

Más Noticias

Dónde ver Atlético Mineiro vs Lanús: canal TV online de la final de la Copa Sudamericana 2025

Argentinos y brasileños se enfrentarán en el estadio ueno Defensores del Chaco. Solo uno levantará el segundo trofeo más importante del continente. Conoce cómo sintonizar este compromiso en vivo

Dónde ver Atlético Mineiro

Yape habilita nueva funcionalidad para reportar a extorsionadores: Podrán cerrar cuentas

La billetera digital del BCP ha tomado medidas para hacer frente a las extorsiones a través de su aplicativo. También desde el Congreso proponen otras medidas más radicales

Yape habilita nueva funcionalidad para

Expropiarían terrenos en Lima y 20 departamentos para construir puentes y carreteras: Revisa si está tu zona

La Comisión de Transportes y Comunicaciones aprobó un dictamen que declara de necesidad pública la ejecución de 45 obras, para lo que autorizarán expropiar inmuebles

Expropiarían terrenos en Lima y

Depósito del retiro AFP en fecha límite: Desde el 20 de noviembre empezó a vencer los plazos

El jueves se cumplió la primera fecha límite para los afiliados que solicitaron y tienen letra al final del número de su documento de identidad o DNI

Depósito del retiro AFP en

Retiro AFP: Primera UIT de hasta S/5.350 ya se deposita a estos afiliados

Vencen los plazos para el desembolso. Integra, Prima, Profuturo y Habitat deberán entregar el depósito número uno de la AFP a los primeros afiliados que solicitaron

Retiro AFP: Primera UIT de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ ordena que Martín Vizcarra

PJ ordena que Martín Vizcarra afronte un segundo juicio por el caso Lomas de Ilo

Actos de discriminación en redes sociales podrían ser sancionados

Vicente Tiburcio, el ministro del Interior que elaboró una tesis para “mejorar la inseguridad ciudadana”

José Jerí aseguró que “en un par de días” el Poder Ejecutivo tendrá una posición oficial sobre la extensión del Reinfo

Regidor de Miraflores, José Rosas, sobre crítica de Carlos Canales a gerente de seguridad: “Demasiado áspero, pero errar es humano”

ENTRETENIMIENTO

Laura Spoya, tras separarse de

Laura Spoya, tras separarse de Bryan Rullán, confiesa: “No puedo estar con un hombre menos exitoso que yo”

Karla Bacigalupo agradece apoyo de Jessica Newton tras salir del Top 30 del Miss Universo 2025: “Gracias mi Perú bello”

Magaly Medina se burla de Brian Rullan tras ser presentado como un gran empresario: “El ‘sol de Acapulco’ está devaluado”

Samahara Lobatón celebró sus 24 años, pero terminó enfrentando quejas vecinales y la llegada del serenazgo: “Tiene permiso hasta las 10”

Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, sufre grave accidente en la carretera a Paracas: “La camioneta se despistó”

DEPORTES

Dónde ver Atlético Mineiro

Dónde ver Atlético Mineiro vs Lanús: canal TV online de la final de la Copa Sudamericana 2025

Universitario vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los tres nuevos fichajes de Alianza Lima para el 2026: Darwin Machís y dos figuras de la Liga 1

Diego Rebagliati reveló los 7 jugadores que se van de Alianza Lima a final de temporada: habrá pequeña ‘purga’ en La Victoria

Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos