Leslie Shaw minimiza a quienes caminaron junto a Shakira y afirma que ella hubiera cobrado: “Una debe darse su lugar como artista”.

Las declaraciones de Leslie Shaw han generado controversia tras los conciertos de Shakira en Lima. La cantante criticó abiertamente a los influencers y artistas nacionales que participaron en el segmento ‘Camina con la loba’, lanzando frases como “estas igualadas” y cuestionando la profesionalidad de quienes desfilaron junto a la estrella colombiana en el Estadio Nacional.

Shaw afirmó que, incluso si la hubieran invitado, no habría aceptado: “Si me hubieran llamado, igual no hubiera ido. Qué roche, qué habrá dicho Shakira, estas igualadas. Hay niveles dirá”. La artista remarcó la importancia de que los músicos hagan respetar su carrera y diferenció su posición como intérprete de la de los creadores de contenido digital.

Declaraciones de Leslie Shaw sobre influencers genera polémica

La postura de Shaw se centró en la necesidad de que los artistas peruanos valoren su trayectoria y no acepten roles que, a su juicio, restan profesionalismo. “No es que no me rebaje, sino que una debe darse su lugar como artista”, expresó ante los medios, explicando que su negativa no respondía a un tema de orgullo, sino de respeto por su carrera. La cantante fue más allá al calificar de “huele pedos” a quienes participaron en la dinámica propuesta por Shakira, una expresión que generó controversia en redes sociales y medios de comunicación.

En su intervención, Shaw también abordó el aspecto económico de la participación de los influencers, señalando que, si se tratara de un trabajo de promoción, debería ser remunerado: “Si yo fuera una influencer superfamosa y necesitan de mí porque eso es un trabajo, cobraría pues. Como influencer, mira, quieres que yo esté ahí oliendo los pedos de Shakira, ya, pero págame, porque hay niveles”. La artista criticó que muchos aceptaran hacerlo gratis, lo que, en su opinión, perjudica el mercado de la publicidad digital y devalúa el trabajo de los creadores de contenido.

Leslie Shaw minimiza a quienes caminaron junto a Shakira y afirma que ella hubiera cobrado: “Una debe darse su lugar como artista”.

Shaw también cuestionó la actitud de algunas participantes durante el desfile, especialmente a quienes se quitaron los lentes de sol, gesto que consideró poco profesional y alejado del estilo que buscaba la producción del show. “Las han disfrazado de extraterrestres, con unos lentes de plástico”, comentó, añadiendo que la puesta en escena no favoreció la imagen de las influencers.

Para la cantante, la diferencia entre ser artista e influencer es fundamental: “Yo no caminaría porque yo también soy artista. Si yo fuera solo influencer puede ser, ¿ya? Si fuese Doja Cat, que ahora va a venir, si yo fuese influencer, pero yo soy artista pues”.

Dinámica ‘Camina con la loba’ en conciertos de Shakira

El segmento ‘Camina con la loba’ formó parte de la gira ‘Las mujeres ya no lloran’ de Shakira y consistió en invitar a celebridades e influencers peruanos a acompañar a la cantante desde el backstage hasta el escenario, justo antes de interpretar sus éxitos. La lista de participantes incluyó a figuras como Susy Díaz, Rebeca Escribens, María Pía Copello, Flavia Laos, la streamer Zully, Zumba, Adriana Campos-Salazar, Merly Morello, Macla Yamada y Francisca Aronsson, entre otros. La productora Master Live, responsable del evento, seleccionó a diversas personalidades para este segmento.

Susy Díaz caminó con Shakira y le robó en abrazo antes de salir a su concierto en Lima | TikTok

La emoción de los invitados quedó reflejada en sus propias palabras y en la reacción de sus seguidores. Susy Díaz expresó cuando le llegó la invitación: “Vamos a caminar con Shakira, qué lindo”. Por su parte, Francisca Aronsson compartió su entusiasmo en un video difundido por la productora: “¿Caminando con la loba? ¡Gracias! ¡Qué increíble! Caminando con la loba, ¿eso significa que voy a caminar con Shakira?”.

La presencia de estas figuras generó una ola de contenido viral en redes sociales y fue celebrada por la mayoría de los seguidores, aunque también despertó críticas y bromas en algunos sectores del espectáculo.

Mientras la mayoría de los influencers celebraron su participación y la oportunidad de compartir escenario con Shakira, las declaraciones de Shaw y la reacción de algunos sectores del espectáculo pusieron en debate el rol de los creadores de contenido en este evento.