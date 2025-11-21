El cáncer de páncreas representa un desafío creciente debido a su diagnóstico tardío ya que suele presentar síntomas poco específicos en las primeras etapas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El páncreas es un órgano fundamental para la digestión y el equilibrio metabólico del cuerpo, ya que produce insulina y enzimas que permiten descomponer los alimentos. En el Perú, tanto el Ministerio de Salud (Minsa) como el Seguro Social de Salud (EsSalud) advierten que las enfermedades pancreáticas, especialmente el cáncer de páncreas, representan un desafío creciente debido a su diagnóstico tardío ya que suele presentar síntomas poco específicos en las primeras etapas. Dado que este tipo de cáncer es uno de los más agresivos y silenciosos, conocer sus señales de alerta puede marcar una gran diferencia para detectarlo a tiempo.

Por esa razón, resulta fundamental identificar cuáles son los 5 principales síntomas que suelen presentarse cuando el cáncer de páncreas comienza a desarrollarse. Comprender estos signos permite que las personas consulten rápidamente con un especialista, reciban un diagnóstico oportuno y puedan acceder a tratamientos más efectivos. Además, reconocer los factores de riesgo y los síntomas adicionales también ayuda a que aquellas personas con antecedentes familiares, enfermedades previas o hábitos poco saludables mantengan una vigilancia más cercana sobre su salud pancreática.

Estos son los 5 principales síntomas del cáncer de páncreas

La ictericia es uno de los síntomas más característicos del cáncer de páncreas, especialmente cuando el tumor bloquea el conducto biliar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ictericia (coloración amarilla en piel y ojos): la ictericia es uno de los síntomas más característicos del cáncer de páncreas, especialmente cuando el tumor bloquea el conducto biliar. La piel y el blanco de los ojos adquieren un tono amarillo debido a la acumulación de bilirrubina. Muchas veces, este síntoma viene acompañado de orina oscura y heces de color pálido. Dolor abdominal o lumbar persistente: el dolor suele comenzar en la parte superior del abdomen y puede irradiarse hacia la espalda baja. Es un malestar constante que no mejora fácilmente y que puede intensificarse al estar acostado. Este síntoma aparece cuando el tumor presiona nervios u órganos cercanos. Pérdida de peso inexplicable: la pérdida de peso sin dieta ni ejercicio es común porque el páncreas deja de producir enzimas suficientes para digerir los alimentos correctamente. Como resultado, el cuerpo no absorbe nutrientes, lo que genera pérdida de masa muscular y debilidad general. Náuseas, vómitos y problemas digestivos: cuando el tumor afecta el funcionamiento del estómago o bloquea el paso de los alimentos, pueden aparecer síntomas como indigestión frecuente, sensación de llenura rápida, gases persistentes o vómitos. Estos problemas digestivos son uno de los signos más ignorados por su similitud con malestares comunes. Cambios en las heces y diarrea crónica: las heces grasas, voluminosas y de olor fuerte son señal de que las enzimas pancreáticas no se producen adecuadamente. Esto provoca esteatorrea, una condición típica en el cáncer de páncreas. También puede presentarse diarrea frecuente y pérdida de apetito.

Factores de riesgo del cáncer de páncreas

El consumo excesivo de alcohol puede dañar progresivamente el páncreas (Freepik)

Existen diversas condiciones y hábitos que aumentan la probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Entre los principales factores de riesgo destacan:

Tabaquismo , responsable de un porcentaje importante de casos.

Pancreatitis crónica , especialmente si es recurrente.

Obesidad y dieta alta en grasas saturadas.

Diabetes tipo 2 , sobre todo si es de larga duración.

Edad avanzada , siendo más común después de los 60 años.

Antecedentes familiares o predisposición genética.

Consumo excesivo de alcohol, que puede dañar progresivamente el páncreas.

Conocer estos factores es clave para adoptar cambios en el estilo de vida que reduzcan el riesgo, como dejar de fumar, mejorar la alimentación, mantener un peso saludable y realizar controles médicos periódicos.

Otros síntomas del cáncer de páncreas

Además de los cinco síntomas principales, existen otros signos que también pueden indicar problemas en el páncreas:

Fatiga persistente.

Falta de apetito.

Coágulos sanguíneos sin causa aparente.

Picazón intensa en la piel debido a la acumulación de bilis.

Depresión o cambios de humor repentinos, que a veces preceden al diagnóstico.

Aunque estos síntomas pueden relacionarse con otras enfermedades más comunes, su presencia sostenida debe motivar una consulta médica. Detectar el cáncer de páncreas en etapas tempranas es un reto, pero conocer sus síntomas principales y factores de riesgo puede ser decisivo. Cuidar la salud pancreática implica mantener hábitos saludables, acudir a chequeos preventivos y prestar atención a cualquier cambio inusual en el cuerpo.