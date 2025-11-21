Perú

Congreso evalúa convertir a Indecopi en organismo autónomo: BCRP participaría en la elección de su Consejo Directivo

El Ejecutivo respalda el cambio y señala que la autonomía permitirá evitar interferencias políticas derivadas de la actual adscripción de la institución a la PCM


Autonomía para Indecopi: Congreso y Ejecutivo respaldan cambio para blindar decisiones técnicas. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El Congreso de la República tiene en agenda el análisis del Proyecto de Ley 00193/2021-CR, una iniciativa de reforma constitucional que propone convertir al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en un Organismo Constitucional Autónomo (OCA). El objetivo de la propuesta es blindar a la entidad frente a posibles injerencias políticas y fortalecer su independencia técnica en la toma de decisiones.

La reforma apunta a otorgarle a Indecopi autonomía funcional, administrativa y presupuestal, colocándola en el mismo nivel que instituciones como la Defensoría del Pueblo o el Banco Central de Reserva (BCR). Según su presidente ejecutivo, Alberto Villanueva Eslava, esta condición permitiría a la entidad operar con mayor independencia y “en igualdad de competencias” frente a otros órganos autónomos. Así lo señaló durante una entrevista con RPP.

Sin embargo, el debate legislativo no solo abarca el cambio de estatus constitucional, sino también un punto clave: el nuevo mecanismo de designación de los miembros del Consejo Directivo de Indecopi y la posible participación del BCR en ese proceso. La inclusión del Banco Central como actor en la elección genera cuestionamientos entre especialistas, debido a que su mandato constitucional está centrado exclusivamente en la política monetaria.


Esta decisión del Indecopi todavía es apelable. Foto: Gobierno del Perú

Discusión sobre el rol del BCR

Uno de los principales cuestionamientos se centra en si la participación del BCR desvirtuaría su función original. En declaraciones a RPP, el economista Jorge Guillén, profesor asociado de la Universidad ESAN, señaló que, si bien es positivo dotar a Indecopi de autonomía similar a la del Banco Central, este último no debería encargarse de seleccionar a los directivos de otra institución.

Guillén recordó que el artículo 84 de la Constitución establece claramente las atribuciones del BCR: regular variables financieras, tasas de interés, tipo de cambio y estabilidad monetaria. “El Banco Central no tiene competencias para participar en la elección de autoridades de Indecopi”, sostuvo.

Como alternativa, el economista propuso que el proceso recaiga en las principales facultades de Derecho del país, tanto públicas como privadas, siguiendo un modelo similar al utilizado para designar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esta opción, señaló, garantizaría independencia técnica sin comprometer el rol constitucional del BCR.

Indecopi: “No hay injerencia política”

Desde la propia institución, el presidente de Indecopi, Alberto Villanueva, indicó al citado medio que la propuesta no responde a un problema actual de interferencia política. “Hoy debo señalar enfáticamente que la injerencia política no existe”, afirmó. Sin embargo, sostuvo que la reforma busca reforzar la confianza ciudadana mediante un respaldo constitucional explícito.

Villanueva explicó que la protección constitucional ayudaría a evitar riesgos futuros de interferencia en decisiones internas, presupuestales o técnicas. Enfatizó que esta seguridad es algo que “está reclamando la ciudadanía”, sobre todo considerando la amplitud y relevancia de las competencias que maneja Indecopi.

Estas funciones incluyen la protección al consumidor —que representa el 43% de sus actividades—, el registro de marcas y patentes, la lucha contra el dumping y subsidios, y la fiscalización de la competencia desleal en el mercado. La entidad sostiene que una mayor autonomía permitiría fortalecer cada una de estas áreas.

Alberto Villanueva, presidente de Indecopi.
Alberto Villanueva, presidente de Indecopi. (Foto: Asociación Peruana de Agentes Marítimos)

Doble votación y respaldo del Ejecutivo

De aprobarse el proyecto, la iniciativa deberá ser votada nuevamente en la siguiente legislatura, como lo exige el procedimiento para modificar la Constitución. Recién después de esa segunda votación se podrá trabajar en una ley orgánica que establezca la estructura y los alcances de Indecopi como organismo autónomo.

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, respaldó la propuesta y aseguró que una mayor autonomía permitirá reducir riesgos de influencias políticas debido a que actualmente Indecopi está adscrito a la PCM. Según declaró a medios durante actividades en Trujillo, esta situación genera vulnerabilidades al depender de decisiones del Ejecutivo.

Álvarez agregó que el tránsito hacia la autonomía también requerirá ajustes administrativos y presupuestales para asegurar que Indecopi cuente con los recursos necesarios para desempeñar sus funciones sin interferencias. El premier también destacó que el fortalecimiento institucional coincide con los esfuerzos del Gobierno por acelerar intervenciones de seguridad e infraestructura en diversas regiones del país.

