El BCRP compra US$ 77 millones y vuelve a intervenir en el mercado cambiario

El dólar sigue cayendo y el Banco Central de Reserva ya compro más de US$ 100 millones.

El precio del dólar ha caída nuevamente, según la sesión cambiaria actual del Banco Central de Reserva. Esta vez el valor de la divisa es de S/3,3660. Pero la noticia es otra.

Hace unos días el BCR (entidad presidida por el economista Julio Velarde) intervino el mercado cambiario con una compra de US$ 27 millones, en un contexto de caída fuerte y sostenida del dólar. Ahora lo ha vuelto a hacer.

Pero la compra es aún mayor: según el registro de las operaciones monetarias y cambiarias del Banco Central de Reserva a las 1:30 p.m. de este 11 de noviembre el BCRP compró US$ 77 millones a un tipo de cambio promedio S/3,3625 por dólar.

El dólar sigue cayendo en Perú y el BCRP está interviniendo en el mercado

Operaciones cambiarias del BCRP

Comos e puede ver, según el registro de operaciones cambiarias del BCRP, no solo el dato es que el dólar ha vuelto a caer y ahora se concentra den S/3,3660 sino que el banco ha vuelto a comprar dólares.

01:30 pm: El S/3,3625 por dólar El Banco Central compró US$ 77 millones a un tipo de cambio promedio

01:30 pm: Tipo de cambio - Venta del mercado interbancario: S/3,3660

01:20 pm: Se colocaron S/2.000 millones de Depósitos Overnight a una tasa promedio de 4,04 por ciento

01:05 pm: Se colocaron S/400 millones de CD BCRP a 3 meses a una tasa promedio de 3,92 por ciento

12:26 pm: Convocatoria de las siguientes subastas: (a) CD BCRP a 3 meses S/400 millones y (b) Depósitos Overnight S/2.000 millones

12:00 pm: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/10.400 millones

11:05 am: Se colocaron S/30 millones de CD BCRP a 12 meses a una tasa promedio de 3,94 por ciento

09:10 am: Convocatoria de la siguiente subasta: CD BCRP a 12 meses S/30 millones

09:00 am: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/10.100 millones

08:30 am: Vencimientos de instrumentos del BCRP del día de hoy: (a) Repo de Valores S/200 millones y (b) Depósitos BCRP S/76,1 millones.

Así, con la compra de hace unos días, la entidad acumula una compra de US$ 104 millones (los US$ 27 millones de hace unos días, sumados con US$ 77 millones de este 11 de noviembre).

Julio Velarde está al mando del BCRP, pero su gestión acaba oficialmente con la entrada del nuevo presidente. Está pendiente ver si seguirá o no en el cargo. - Crédito Difusión

El precio del dólar cayó

El pasado 10 de noviembre, el precio del dólar cerró en S/3,3690, retrocediendo 80 puntos con respecto al cierre del día viernes que se situó en S/3,3770.

“Durante la jornada se observó flujo two-way de corporativos locales, llevando a la moneda a un precio min. 3.3660 y max. 3.3770. En el mercado se negociaron 187.2 millones de dólares a un precio promedio de 3.3712. Hubo vencimiento de Swaps Cambiarios Venta por S/590 Millones; los mismos que fueron renovados parcialmente por S/200 Millones por el BCRP a 6 meses”, señaló Gianina Villavicencio, Gerente de Intermediación de Divisas en Renta4 SAB.

Asimismo, según la experta, a nivel global el dólar estadounidense se mantuvo mixto frente a las principales divisas, recuperando terreno frente al yen japonés subiendo 0.5% a 154.22 yenes, impulsado por las expectativas de que el Senado de EE. UU. apruebe pronto un acuerdo para reabrir el gobierno y poner fin al cierre administrativo.

“Sin embargo, el avance del billete verde fue limitado frente al euro y la libra, ya que los inversionistas esperan nuevos datos económicos y señales sobre una posible reducción de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en diciembre”, apuntó Villavicencio.