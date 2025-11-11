Perú

El BCRP compra US$ 77 millones y vuelve a intervenir en el mercado cambiario

El Banco Central de Reserva volvió a comprar dólares en contexto de caída del tipo de cambio. Esta vez el monto es aún mayor

Guardar
El dólar sigue cayendo y
El dólar sigue cayendo y el Banco Central de Reserva ya compro más de US$ 100 millones. - Crédito ComexPerú

El precio del dólar ha caída nuevamente, según la sesión cambiaria actual del Banco Central de Reserva. Esta vez el valor de la divisa es de S/3,3660. Pero la noticia es otra.

Hace unos días el BCR (entidad presidida por el economista Julio Velarde) intervino el mercado cambiario con una compra de US$ 27 millones, en un contexto de caída fuerte y sostenida del dólar. Ahora lo ha vuelto a hacer.

Pero la compra es aún mayor: según el registro de las operaciones monetarias y cambiarias del Banco Central de Reserva a las 1:30 p.m. de este 11 de noviembre el BCRP compró US$ 77 millones a un tipo de cambio promedio S/3,3625 por dólar.

El dólar sigue cayendo en
El dólar sigue cayendo en Perú y el BCRP está interviniendo en el mercado - Crédito Andina

Operaciones cambiarias del BCRP

Comos e puede ver, según el registro de operaciones cambiarias del BCRP, no solo el dato es que el dólar ha vuelto a caer y ahora se concentra den S/3,3660 sino que el banco ha vuelto a comprar dólares.

  • 01:30 pm: El Banco Central compró US$ 77 millones a un tipo de cambio promedio S/3,3625 por dólar
  • 01:30 pm: Tipo de cambio - Venta del mercado interbancario: S/3,3660
  • 01:20 pm: Se colocaron S/2.000 millones de Depósitos Overnight a una tasa promedio de 4,04 por ciento
  • 01:05 pm: Se colocaron S/400 millones de CD BCRP a 3 meses a una tasa promedio de 3,92 por ciento
  • 12:26 pm: Convocatoria de las siguientes subastas: (a) CD BCRP a 3 meses S/400 millones y (b) Depósitos Overnight S/2.000 millones
  • 12:00 pm: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/10.400 millones
  • 11:05 am: Se colocaron S/30 millones de CD BCRP a 12 meses a una tasa promedio de 3,94 por ciento
  • 09:10 am: Convocatoria de la siguiente subasta: CD BCRP a 12 meses S/30 millones
  • 09:00 am: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/10.100 millones
  • 09:00 am: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/10.100 millones
  • 08:30 am: Vencimientos de instrumentos del BCRP del día de hoy: (a) Repo de Valores S/200 millones y (b) Depósitos BCRP S/76,1 millones.

Así, con la compra de hace unos días, la entidad acumula una compra de US$ 104 millones (los US$ 27 millones de hace unos días, sumados con US$ 77 millones de este 11 de noviembre).

Julio Velarde está al mando
Julio Velarde está al mando del BCRP, pero su gestión acaba oficialmente con la entrada del nuevo presidente. Está pendiente ver si seguirá o no en el cargo. - Crédito Difusión

El precio del dólar cayó

El pasado 10 de noviembre, el precio del dólar cerró en S/3,3690, retrocediendo 80 puntos con respecto al cierre del día viernes que se situó en S/3,3770.

“Durante la jornada se observó flujo two-way de corporativos locales, llevando a la moneda a un precio min. 3.3660 y max. 3.3770. En el mercado se negociaron 187.2 millones de dólares a un precio promedio de 3.3712. Hubo vencimiento de Swaps Cambiarios Venta por S/590 Millones; los mismos que fueron renovados parcialmente por S/200 Millones por el BCRP a 6 meses”, señaló Gianina Villavicencio, Gerente de Intermediación de Divisas en Renta4 SAB.

Asimismo, según la experta, a nivel global el dólar estadounidense se mantuvo mixto frente a las principales divisas, recuperando terreno frente al yen japonés subiendo 0.5% a 154.22 yenes, impulsado por las expectativas de que el Senado de EE. UU. apruebe pronto un acuerdo para reabrir el gobierno y poner fin al cierre administrativo.

“Sin embargo, el avance del billete verde fue limitado frente al euro y la libra, ya que los inversionistas esperan nuevos datos económicos y señales sobre una posible reducción de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en diciembre”, apuntó Villavicencio.

Temas Relacionados

BCRPprecio del dólarcompra de dólaresJulio Velardeperu-economia

Más Noticias

INPE refuerza seguridad en cárceles con cambios de personal, operativos de requisas y traslados de internos peligrosos

La institución implementó investigaciones a trabajadores por presuntos actos de corrupción, intensificó la supervisión de visitas y trasladó a internos vinculados a organizaciones criminales hacia penales de máxima seguridad

Infobae

Trujillo: detienen a presunto sacerdote por caso de trata de menores a través de redes sociales

El operativo contó con la participación de agentes especializados y fiscales de ciberdelincuencia, quienes recabaron pruebas del presunto delito

Trujillo: detienen a presunto sacerdote

Sergio George promociona evento en Perú, pero no incluye a Yahaira Plasencia

El productor musical sorprendió con un show para cerrar el año, sin embargo sus seguidores vienen cuestionándole la ausencia de la salsera

Sergio George promociona evento en

Vladimir Cerrón asegura que nunca se ocultó en ‘El Cofre’ y niega protección de Dina Boluarte: “Lo de Mikonos es un invento colosal”

Desde la clandestinidad, el prófugo líder de Perú Libre, acusó a la prensa de inventar “mitos” sobre él y negó que la expresidenta lo haya ayudado a escapar

Vladimir Cerrón asegura que nunca

Temperaturas en Arequipa hoy 11 de noviembre: prepárate antes de salir de casa

Para este martes, se estima que en Arequipa habrá un 3% de probabilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 22 centígrados

Temperaturas en Arequipa hoy 11
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Vladimir Cerrón asegura que nunca

Vladimir Cerrón asegura que nunca se ocultó en ‘El Cofre’ y niega protección de Dina Boluarte: “Lo de Mikonos es un invento colosal”

José Jerí apela a la unidad ante el Consejo de Estado Regional, pero no hace mención a propuestas concretas

Nuevo alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, tuvo un proceso por Fiscalía luego de recibir dinero en reunión privada

Se podrá elegir el local de votación desde el 23 de noviembre: quiénes podrán hacerlo y los requisitos

Equipo Especial Cuellos Blancos y su primera sentencia en juicio: Exjuez Hugo Velásquez a prisión por favorecer a Walter Ríos

ENTRETENIMIENTO

Sergio George promociona evento en

Sergio George promociona evento en Perú, pero no incluye a Yahaira Plasencia

¿Quién es Karen Paniagua, la tiktoker y modelo de OnlyFans que postulará como diputada?

Tony Succar producirá el primer sencillo de la imitadora de Whitney Houston: “Me quedé impactado al escucharla”

¿Dónde ver el Miss Universo 2025? Canal TV y streaming del certamen de belleza para seguir desde Perú

¿A qué hora es el Miss Universo 2025, certamen en el que Karla Bacigalupo aspira a la corona internacional?

DEPORTES

FPV advirtió a Universitario y

FPV advirtió a Universitario y Alianza Lima tras faltas en Liga Peruana de Vóley: hasta más de 10 mil soles por incumplimiento

Programación de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV de la Fase 1

Selección peruana llegó a Rusia después de dos días: jugadores fueron recibidos por hinchas y probaron comida rusa típica

Lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile por fecha FIFA 2025

Diego Rebagliati señaló la dificultad que tendrá Perú en el amistoso ante Rusia tras retraso de vuelo: “Hay estrés”