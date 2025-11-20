Perú

Nuevo estado de emergencia en Lima y Callao no incluirá toque de queda, confirma gobierno de José Jerí

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, había afirmado días atrás que no se iba a aplicar restricción de horario. “Eso creo que está descartado”, declaró

Los peatones caminan junto a soldados que hacen guardia en Lima, Perú, el miércoles 22 de octubre de 2025, después de que el presidente José Jerí declarara el estado de emergencia. (AP Foto/Martín Mejía)

El gobierno de José Jerí extendió el estado de emergencia en Lima y Callao, pero no incluyó el toque de queda como una de las medidas. La decisión coincide con la declaración del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quien había afirmado que no se iba a aplicar restricción de horario.

“Eso creo que está descartado. Desde el señor presidente de la República, salvo que en un momento lo volvamos a tocar. A nivel de Gobierno no hemos tratado este tema del toque de queda”, dijo días atrás.

Se suspenderán derechos

El decreto supremo N.º 132-2025-PCM, publicado este jueves 20 de noviembre en el diario oficial El Peruano, implica la suspensión de derechos constitucionales relacionados con la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, de reunión y la seguridad personal. Esta medida también habilita la intervención conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para garantizar el orden público y enfrentar el aumento de delitos violentos.

José Jerí aún sin fecha para presentar balance del estado de emergencia

El documento menciona que la prórroga se considera necesaria ante el crecimiento de actos delictivos como asaltos, extorsiones y homicidios. Las autoridades señalaron que la presencia militar en labores de apoyo a la Policía busca fortalecer la capacidad de respuesta frente a la criminalidad, mientras se desarrollan acciones de prevención y seguridad en puntos críticos.

El gobierno exhortó a la ciudadanía a colaborar con las medidas adoptadas y mantener la calma durante el periodo de emergencia, subrayando la importancia de la coordinación entre las diferentes entidades del Estado para recuperar la seguridad en Lima y Callao.

¿Hasta cuándo será el estado de emergencia?

El nuevo estado de emergencia iniciará este viernes 21 de noviembre y dudará 30 días calendarios. Es decir, que culminará el 21 de diciembre de este año.

“Evidentemente, el estado de emergencia va a continuar; eso, por un lado. Segundo, no nos estamos amilanando ante la delincuencia que, ante cualquier acción del Estado, reacciona. Es evidente la guerra en la cual estamos contra ellos”, había anunciado José Jerí este martes 18 de noviembre.

Ministro anunció que pidió la renuncia de asesora. | Mininter

Tiburcio defendió las medidas de Jerí

A pesar del estado de emergencia, los casos de extorsión y el sicariato han continuado. Es en este contexto que el ministro del Interior defendió la medida. Aseguró que sí ha generado resultados positivos durante el periodo en que estuvo vigente. Además, afirmó que la decisión del presidente Jerí de prorrogar la medida responde a la necesidad de no otorgar ventaja alguna a las organizaciones criminales.

“Porque no podemos darle más tregua a la delincuencia. Si bien es cierto hemos dado un paso firme, vamos a seguir dando dos o tres pasos más para poder seguir avanzando en todo este proceso que nos hemos empeñado como Gobierno”, declaró.

Comentó, además, que, los operativos realizados en las últimas semanas responden a un proceso sostenido de inteligencia policial. “Estamos haciendo nuestro trabajo y producto de ello, ustedes ya están siendo testigos. Estamos golpeándolos duramente a nivel de la división de extorsiones, a nivel de todas las unidades especializadas. Este trabajo está puesto de manifiesto”, afirmó.

