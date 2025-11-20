Cocinero herido en chifa de San Luis logra sobrevivir a ataque armado: PNP investiga pistas del atentado

Sicario ingresa a un chifa de la av. Canadá y dispara contra cocinero - Buenos Días Perú

Un cocinero de 20 años sobrevivió a un atentado armado dentro del chifa Sazón Peruano, ubicado en la cuadra 17 de la avenida Canadá, en el distrito limeño de San Luis.

El ataque ocurrió poco después de las 8:40 p.m., cuando el local se encontraba lleno de clientes y empleados, generando momentos de pánico y desorden.

Según reportó RPP Noticias, un sujeto vestido de negro y con el rostro cubierto irrumpió en el restaurante y se dirigió de inmediato a la cocina, donde disparó varias veces contra el trabajador y luego escapó en una motocicleta junto a un cómplice.

El joven herido fue trasladado por sus compañeros a la clínica Sanna de San Borja, donde actualmente permanece hospitalizado bajo vigilancia médica.

Las primeras investigaciones policiales, a cargo de la Comisaría de San Luis, no descartan la hipótesis de un ajuste de cuentas o un posible caso de extorsión, modalidades delictivas que han experimentado un crecimiento sostenido en Lima durante 2025.

De acuerdo con fuentes policiales, los antecedentes de extorsión y amenazas contra negocios de la zona refuerzan la sospecha de que el ataque habría estado dirigido originalmente al dueño del establecimiento, quien también ejerce funciones de cocinero.

Testigos indicaron que el atacante podría haberse confundido con el propietario, ya que ambos se encontraban en el área de preparación de alimentos durante el atentado.

La víctima del ataque continúa estable, monitoreándose su evolución en la clínica, aunque su vida sigue en riesgo. Entre la madrugada y la mañana siguiente, familiares del joven llegaron al centro médico, pero decidieron no declarar ante la prensa.

Por su parte, los compañeros de trabajo y otros testigos han optado por no brindar detalles ante el temor a represalias, una reacción que se replica en otros negocios cercanos que también han sido blanco de intimidaciones y ataques recientes.

Sicario ingresa a un chifa de la av. Canadá y dispara contra cocinero - Buenos Días Perú

Aumentan denuncias y temor en la comunidad gastronómica

El incidente se suma a una serie de hechos similares reportados en San Luis y otros distritos de Lima, donde bandas criminales amenazan a comercios y restaurantes con fines extorsivos.

De acuerdo con los registros del Ministerio del Interior (Mininter), hasta octubre de 2025 se han reportado más de 23,000 denuncias de extorsión en el país, cifra que demuestra el incremento histórico de este delito en el rubro comercial y gastronómico.

Comerciantes y representantes de asociaciones del sector han demandado a las autoridades reforzar las medidas de seguridad y agilizar las investigaciones para proteger tanto a los trabajadores como a los clientes.

Las cámaras de seguridad instaladas dentro y fuera del chifa captaron la secuencia del ataque, lo que facilita la labor de los agentes policiales en la identificación del agresor y su cómplice.

Policías de San Luis han solicitado grabaciones a comercios aledaños para reconstruir la ruta de escape y ampliar la búsqueda de los involucrados. El operativo de búsqueda continúa y no se descarta ninguna hipótesis sobre los móviles del atentado.

En medio de la preocupación generada por este tipo de incidentes, quienes trabajan en restaurantes de la zona comparan el ambiente con una olla a presión, donde cada noche representa un riesgo para los propietarios y empleados expuestos al accionar de bandas dedicadas a la extorsión.