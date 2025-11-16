Perú

Terrible crimen en Chiclayo: Sujeto asesina a su madre y a su abuela a machetazos

Dos generaciones de una familia perdieron la vida tras un ataque en el distrito de Zaña, donde la policía detuvo al presunto agresor y vecinos manifestaron su indignación ante la tragedia

Guardar
Terrible crimen en Chiclayo: Sujeto asesina a su madre y a su abuela a machetazos - América Noticias

Un doble homicidio sacudió el distrito de Zaña, en Chiclayo, cuando un hombre de 24 años mató a su madre y a su abuela con un machete dentro y fuera de su domicilio en el centro poblado menor (CPM) Salturo. La violenta acción fue alertada por los gritos que escucharon los vecinos, quienes dieron aviso inmediato a la policía.

Detalles del ataque y actuación de la Policía

El agresor, identificado como Antonio Segura Guevara, atacó primero a su abuela, Rosalía Izzique Cabrera, al interior de la vivienda familiar. La madre del atacante, Celia Guevara Izzique, intentó huir por la calle, pero fue alcanzada y asesinada por su propio hijo. El hecho, ocurrido en la provincia de Chiclayo, motivó la movilización inmediata de los efectivos policiales hasta el lugar del crimen.

La captura del responsable se realizó con la presencia de un número importante de vecinos, que se congregaron para exigir justicia. Los agentes de criminalística iniciaron el levantamiento de pruebas y evidencias en el domicilio y la vía pública. La intervención también contó con la participación de un representante del Ministerio Público, quien dispuso el traslado de ambos cuerpos a la morgue de Chiclayo.

Terrible crimen en Chiclayo: Sujeto
Terrible crimen en Chiclayo: Sujeto asesina a su madre y a su abuela a machetazos

Testimonios familiares y pedido de apoyo

Familiares de las víctimas señalaron vínculos previos del acusado con el consumo de drogas. Una hermana del atacante, e hija de la fallecida, relató la magnitud del dolor que deja el doble crimen dentro de la familia: “Ver a mi madre cortada, destrozada con un machete y a mi hermana tirada en una puerta, destrozada, la verdad que es un dolor muy grande ver la pérdida de las dos. Él es una persona que... es una persona adicta a las drogas”, expresó ante los medios.

El clima de tensión en la zona se profundizó por los reclamos de los familiares, quienes demandaron apoyo para poder sepultar a las víctimas y solicitaron la intervención de las autoridades para que el responsable enfrente las consecuencias judiciales: “Que las autoridades se hagan cargo y... Dios sabrá lo que va a pasar con la vida de mi sobrino”, añadió otra integrante de la familia.

Terrible crimen en Chiclayo: Sujeto
Terrible crimen en Chiclayo: Sujeto asesina a su madre y a su abuela a machetazos

Reacción de la comunidad y proceso judicial

La noticia generó un fuerte impacto en la población local. Vecinos del CPM Salturo permanecieron en los alrededores de la residencia durante las tareas policiales, pidiendo justicia y clamando por acciones firmes de la autoridad. Antonio Segura Guevara quedó detenido y será procesado por el doble homicidio cometido contra su madre y su abuela.

La familia de las víctimas ha solicitado ayuda social para realizar el sepelio, mientras las investigaciones policiales continúan para esclarecer los detalles del ataque y la posible relación con el consumo de sustancias.

Consumo problemático de drogas y violencia intrafamiliar

El caso ha despertado nuevamente el debate sobre la relación entre adicciones y episodios violentos en contextos familiares. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo de drogas puede asociarse a un mayor riesgo de conductas agresivas, especialmente bajo situaciones de estrés o conflicto. Instituciones peruanas de salud pública han advertido sobre el impacto de las adicciones en el deterioro de las relaciones sociales y familiares, señalando la necesidad de atención interdisciplinaria y prevención focalizada en los jóvenes.

Estudios de la OMS destacan que la violencia intrafamiliar producida bajo influencia de sustancias psicoactivas puede aumentar el riesgo de homicidios y lesiones graves. Esta problemática comprende tanto la asistencia médica a víctimas como estrategias de intervención psicosocial orientadas a reducir la reincidencia y atender el entorno inmediato de los incidentes.

Acciones pendientes en Chiclayo

Las autoridades permanecen a cargo de las investigaciones y del proceso penal contra Antonio Segura Guevara. Los allegados a Rosalía Izzique Cabrera y Celia Guevara Izzique mantienen su pedido de justicia, mientras tanto el caso expone la urgencia de abordar integralmente el consumo de drogas y reforzar los sistemas de apoyo en situaciones de violencia doméstica.

Temas Relacionados

Chiclayoparricidioperu-noticias

Más Noticias

Felipe Chávez repasó su primera aparición con la selección peruana: “Fue un gran honor y un mayor orgullo jugar por mi patria”

El prometedor mediocentro del FC Bayern no olvida su inicio oficial con la ‘bicolor’, a la que espera ofrecerle alegrías por muchos años. “La experiencia sigue siendo increíble”, dijo

Felipe Chávez repasó su primera

Anahí de Cárdenas conmueve en boda de Natalia Salas y Sergio Coloma al dirigir ritual de la arena: “Entrega, fortaleza, conexión”

La actriz y cantante, amiga cercana de la novia, protagonizó un ritual simbólico durante la ceremonia. Su discurso resaltó unión, resiliencia y el vínculo que une a la pareja

Anahí de Cárdenas conmueve en

La ruta del dinero en el caso Martín Vizcarra: así habrían llegado las coimas al expresidente por obras en Moquegua

El Ministerio Público expuso ante el Poder Judicial el esquema financiero que, según la investigación fiscal, articuló pagos ocultos desde consorcios vinculados a proyectos regionales

La ruta del dinero en

Sismo de magnitud 4.2 con epicentro en Talara, Piura

A lo largo de su historia, el país ha enfrentado diversos sismos que han dejado miles de muertos, heridos e innumerables daños materiales

Sismo de magnitud 4.2 con

Universitario venció a Alianza Lima y conquistó el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025: goles, resumen y definición por penales

Las ‘íntimas’ desperdiciaron un penal a cargo de Adriana Lúcar durante el tiempo reglamentario. Tras un empate forzado por un gol de Sashenka Porras, el conjunto local no logró imponerse en la tanda de penales. Gabriela Bórquez cumplió un papel determinante para la ‘U’

Universitario venció a Alianza Lima
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La ruta del dinero en

La ruta del dinero en el caso Martín Vizcarra: así habrían llegado las coimas al expresidente por obras en Moquegua

Procuraduría pide que Francisco Sagasti pague 400 mil soles por pase al retiro de generales PNP

ONPE rechaza recurso de Perú Primero para inscribir a Martín Vizcarra como precandidato

Ministro Tiburcio anuncia expulsión de policías implicados en delitos:“Tienen que ser retirados de la institución”

El Congreso bicameral pone fin al transfuguismo y cierra paso a nuevas bancadas

ENTRETENIMIENTO

Anahí de Cárdenas conmueve en

Anahí de Cárdenas conmueve en boda de Natalia Salas y Sergio Coloma al dirigir ritual de la arena: “Entrega, fortaleza, conexión”

Natalia Salas y Sergio Coloma: lágrimas, baile y todos los invitados famosos que celebraron junto a la pareja su historia de amor

Natalia Salas y Sergio Coloma celebran emotiva boda religiosa entre lágrimas y alegrías

Tilsa Lozano rompe el acta de su divorcio en vivo y celebra nueva etapa con saltos de alegría: “Voy a llorar de felicidad”

Melissa Linares aclara que denuncia contra Paco Bazán es por su hija y no por celos: “Estoy cansada de verla sufrir”

DEPORTES

Universitario venció a Alianza Lima

Universitario venció a Alianza Lima y conquistó el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025: goles, resumen y definición por penales

Universitario ganó su primer trofeo en Matute en la historia de la Liga Femenina: así fue su celebración tras triunfo ante Alianza Lima

Ricardo Gareca le respondió a Agustín Lozano tras decir que hizo lo imposible para que se quede en Perú: “Tengo todas las conversaciones”

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Edwin Oviedo expresó su deseo de volver a la FPF con Ricardo Gareca: “No puedo ser indiferente a una situación tan triste de la selección peruana”