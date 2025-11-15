Perú

PNP captura a ‘Flow La Fama’, presunto autor intelectual del asesinato de los cantantes ‘26is’ y ‘Louis Producer’

Las víctimas habían señalado a ‘Flow La Fama’ como una de las personas que los amenazaba en el mundo artístico, según narró Óscar Nuñez Ricardi, conocido artísticamente como ‘Eliel’

PNP capturó a presunto autor
PNP capturó a presunto autor intelectual del asesinato de los cantantes ‘26is’ y ‘Louis Producer’| Captura de Canal Callao/ PNP

La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó la captura de alias ‘Flow La Fama’, señalado como el presunto autor intelectual del asesinato de los cantantes urbanos José Israel Oria Infante, conocido como ‘26is’, y Luis Antonio Venegas Carrasco, ‘Louis Producer’.

De acuerdo con información oficial difundida por la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la PNP, la detención se realizó en el Callao, cumpliendo una orden de detención preliminar judicial respecto a este caso.

Los artistas conocidos como '26is'
Los artistas conocidos como '26is' y 'Louis Producer' fueron asesinados por dos desconocidos a la salida de la discoteca 'Dembow' de Villa María del Triunfo. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

El crimen de los cantantes

El pasado 14 de abril, José Israel Oria Infante y Luis Antonio Venegas Carrasco fueron atacados a balazos al salir de una presentación en la discoteca Denbow, ubicada en el distrito limeño de Villa María del Triunfo (VMT). Durante el ataque, otras tres personas resultaron heridas. 

América Noticias indicó que las autoridades identificaron a los responsables a partir de las grabaciones de cámaras de seguridad, donde observaron la presencia de los principales sospechosos durante los minutos previos y posteriores al atentado.

Es así como uno de los que disparó habría sido Carlos Ali Nima Salazar, quien ya tenía antecedentes policiales y se encontraba bajo dos órdenes de prisión preventiva. Las investigaciones vinculan a Nima Salazar con múltiples delitos, incluido un caso de tentativa de homicidio en una cevichería del distrito de Chorrillos cometido el 17 de agosto de 2024.

Sicarios asesinan a dos artistas
Sicarios asesinan a dos artistas luego de presentarse en discoteca 'Debow' de Villa María del Triunfo. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Ha habido un error por parte del Poder Judicial que ha permitido la liberación de una persona que no debía estar en libertad cometiendo más delitos”, señaló el fiscal.

¿Qué hay detrás del asesinato?

Las autoridades atribuyen al entorno delictivo de Callao la coordinación de esta y otras actividades criminales, vinculadas al control de regalías dentro del ámbito de la música urbana. El género conocido como maleanteo genera contratos millonarios y relaciones internacionales, convirtiendo a artistas y productores en objetivos de acciones violentas.

Óscar Nuñez Ricardi, conocido artísticamente como ‘Eliel’, resultó ileso en el ataque que acabó con la vida de sus compañeros. Durante una entrevista concedida a Reporte Semanal, relató que posee testimonios de otros músicos que identifican al detenido ‘Flow La Fama’ como el principal responsable de las amenazas dirigidas contra los intérpretes.

Según Nuñez Ricardi, “esto comenzó porque ‘26is’ y ‘Louis Producer’ ya no querían trabajar con él (...). Me dijo que era muy abusivo, que lo subestimó, lo humilló, lo dejó abandonado y le mostró un arma de fuego”. Añadió que, tras ese episodio, los artistas decidieron no continuar colaborando con este productor, quien rechazó su decisión.

Nuñez Ricardi también aseguró que las víctimas ya le habían contado sobre las intimidaciones. Explicó que esto se refleja en una conversación que mantuvo con uno de ellos días antes del ataque.

En una entrevista, ‘Flow La fama’ contó cómo se enteró del crimen, donde precisa que se vio sorprendido por la noticia y empezó a recordar los momentos que pasaron con los que un día fueron sus amigos. Además, negó estar involucrado en el acto.

No obstante, hoy es considerado como uno de los autores intelectuales del caso tras recabar las pruebas preliminares.

