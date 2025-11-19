Perú

ONPE lanza convocatoria laboral previa a Elecciones 2026: entidad busca estudiantes y egresados

La oferta de trabajo es por locación de servicios para postulantes de cualquier carrera, desde estudiantes técnicos y universitarios hasta titulados y bachilleres. Los puestos, ubicados en Lima, ofrecen remuneraciones de S/ 1.800 y S/ 2.000

Guardar
Hay 68 vacantes para esta
Hay 68 vacantes para esta oportunidad de trabajo en ONPE. Foto: ONPE

Las elecciones de 2026 en Perú ya están a la vuelta de la esquina, ya que han sido oficialmente convocadas para el 12 de abril de 2026. El escenario político se perfila más fragmentado que nunca, con cerca de 37 candidaturas presidenciales registradas. Además, se reinstaura el Senado después de décadas, lo que complica aún más la competencia institucional.

En este contexto, la ONPE publicó el día de hoy una convocatoria laboral bajo la modalidad de locación de servicios, dirigida a estudiantes y egresados técnicos, titulados técnicos, estudiantes universitarios y bachilleres de todas las carreras. Los puestos disponibles tienen como sede la ciudad de Lima y ofrecen una remuneración de S/ 1.800 y S/ 2.000, según el cargo. En total, hay 68 vacantes.

¿Qué puestos están disponibles en la convocatoria laboral de ONPE?

Las 68 vacantes disponibles en esta oferta de trabajo del ONPE se reparten en los siguientes puestos laborales:

Auxiliar técnico de punto de transmisión – ODPE Huaura

  • Vacantes: 34
  • Requisitos: Estudiante técnico o universitario con mínimo un ciclo aprobado
  • Tipo de contrato: Locación de servicios
  • Remuneración: S/ 2.000
  • Lugar de labores: Lima
  • Postula desde: 18 de noviembre del 2025

Responsable de local de votación – ODPE Huaura

  • Vacantes: 34
  • Requisitos: Título universitario, bachiller, título técnico o egresado técnico
  • Tipo de contrato: Locación de servicios
  • Remuneración: S/ 1.800
  • Lugar de labores: Lima
  • Postula desde: 18 de noviembre del 2025
Al responsable de local de
Al responsable de local de votación le pagan S/ 1.800. Foto: ONPE

¿Cómo postular a esta convocatoria de trabajo?

El periodo de contratación es inmediato y se extenderá hasta el martes 2 de diciembre, aunque podría modificarse según necesidad. Los honorarios mensuales varían en función de los días efectivamente laborados, y es indispensable contar con disponibilidad en los distritos asignados a la ODPE Huaura. Para conocer con precisión las condiciones del servicio, requisitos y criterios de evaluación, es fundamental descargar y revisar las bases completas antes de postular.

El proceso de postulación estará abierto el 18 de noviembre del 2025, desde las 10:00 hasta las 23:00 horas o hasta cubrir las vacantes. La experiencia laboral será válida únicamente desde el nivel de estudios declarado. Para postular, se debe ingresar a ESTE ENLACE y completar el registro. Los documentos obligatorios son el DNI y el CV documentado, que debe coincidir con lo registrado en el SIGLOC.

Así se desarrollarán las Elecciones 2026 en Perú

Como ya mencionamos, las elecciones generales de Perú en 2026 están planteadas para llevarse a cabo el domingo 12 de abril de 2026. En caso de que ningún candidato presidencial obtenga más del 50% de los votos válidos habrá una segunda vuelta el domingo 7 de junio del mismo año.

El sistema para elegir senadores combina dos mecanismos: 30 serán electos por voto nacional, a través de una lista única para todo el país, mientras que los otros 30 se elegirán mediante distritos múltiples, con circunscripciones que incluyen los 24 departamentos, Lima Provincias, Callao y los peruanos en el extranjero. Se exigirá paridad de género en las listas: incluso en regiones que solo asignan un escaño, los partidos deberán presentar un hombre y una mujer.

Para las Elecciones 2026 también
Para las Elecciones 2026 también se votará por un Senado. Foto: Gobierno del Perú

En cuanto al reparto de escaños, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) será el encargado de asignarlos de forma proporcional por circunscripción, según la población de cada región y el padrón electoral. Por otro lado, se estima que cerca del 70% del padrón electoral votará por primera vez para senadores y diputados, ya que muchos ciudadanos no han experimentado un Congreso bicameral.

Temas Relacionados

ONPEconvocatoria laboralElecciones 2026convocatoria de trabajoperu-economia

Más Noticias

Perú: cotización del euro hoy 18 de noviembre (de EUR a PEN)

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante la jornada de hoy, en la que se mantuvo por debajo de los S/ 4

Perú: cotización del euro hoy

Reimond Manco aseguró que Jairo Concha no debe ser convocado a la selección peruana tras derrota ante Chile: “No quiere asumir, no está capacitado”

El exfutbolista no dudó en cuestionar al volante de Universitario por su bajo rendimiento y no brindar lo esperado como ’10′ de la ‘bicolor’

Reimond Manco aseguró que Jairo

Magaly Medina siente pena por Pamela Franco y cuestiona cambio de Christian Cueva: “¿Ha dejado de tomar, es fiel o mejor padre?"

La cantante aseguró que el futbolista está en pleno proceso de transformación personal, mientras la conductora puso en duda la autenticidad de sus declaraciones

Magaly Medina siente pena por

Matías Di Benedetto y la alegría por el tricampeonato con Universitario en Liga 1 2025: “Es un orgullo muy grande, fuimos justos campeones”

El argentino reconoció que la clave del éxito “quizás la característica fue que ganamos muchos partidos en altura que los años anteriores donde se nos había complicado bastante”

Matías Di Benedetto y la

Sujeto que asesinó a su madre y abuela con machete en Chiclayo dice estar arrepentido: “Pido perdón”

El joven de 24 años contaba con denuncias por violencia familiar antes del doble homicidio en Zaña, que también dejó a su tío gravemente herido

Sujeto que asesinó a su
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Reacciones a la ampliación del

Reacciones a la ampliación del Reinfo hasta el 2027: Congresistas, Confiep, Confemin y exministro de Energía y Minas se pronuncian

Ministro de Justicia señala que no respalda al jefe del INPE y qué aún se evalúa su continuidad tras ser implicado en sobornos

López Aliaga genera desconcierto al plantear un Ministerio del ser humano y un aeropuerto en Oxapampa con ruta a Alemania

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

Aprueban extender el Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2027: propuesta queda en manos del Pleno del Congreso

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina siente pena por

Magaly Medina siente pena por Pamela Franco y cuestiona cambio de Christian Cueva: “¿Ha dejado de tomar, es fiel o mejor padre?"

Christian Domínguez tilda de ‘violenta’ a Karla Tarazona y ella responde con fuerte advertencia: “Los males se cortan de raíz”

Kathy Sheen permanece hospitalizada de emergencia tras romper fuente en su embarazo de gemelas: “Oren por mis hijitas”

Magaly Medina refutó sobre el supuesto guion de Pamela Franco en entrevista: “Ahí se vendió solita, no seas mentirosa”

Hija de Federico Salazar y Katia Condos celebró sus 15 años en fiesta íntima, pero un detalle que sorprendió a todos: “Te amamos”

DEPORTES

Reimond Manco aseguró que Jairo

Reimond Manco aseguró que Jairo Concha no debe ser convocado a la selección peruana tras derrota ante Chile: “No quiere asumir, no está capacitado”

Matías Di Benedetto y la alegría por el tricampeonato con Universitario en Liga 1 2025: “Es un orgullo muy grande, fuimos justos campeones”

Paolo Fuentes se despide del descendido Alianza Universidad y da el salto a Racing de Córdoba de la Segunda División de Argentina

Álex Valera ve con buenos ojos jugar en Rusia en pleno auge goleador con la selección peruana: “Sería una buena oportunidad”

Eddie Fleischman elogió a jugador tras el Perú vs Chile y lanzó duro comentario por la derrota: “Así es cuando se improvisa”