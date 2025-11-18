Municipalidad de Pueblo Libre lanza convocatoria laboral 2025: puestos para secundaria completa con sueldos de hasta S/ 2.500

En total, son cuatro vacantes en la convocatoria de la municipalidad. Foto: Municipalidad de Pueblo Libre

La Municipalidad de Pueblo Libre abrió una nueva convocatoria laboral CAS noviembre 2025 dirigida a personas con secundaria completa interesadas en puestos operativos dentro de la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Se trata de 12 vacantes para serenazgo en distintas modalidades, operadores de cámara y choferes, con remuneraciones que van desde S/ 1.900 hasta S/ 2.500.

La oferta está vigente hasta el 19 de noviembre de 2025 y es una de las convocatorias municipales más amplias del mes, especialmente para postulantes sin estudios técnicos o universitarios. Como en todo proceso CAS, los interesados deben revisar con atención las bases de cada plaza, ya que los requisitos específicos, anexos y formatos obligatorios varían según el puesto.

¿Qué vacantes ofrece la Municipalidad de Pueblo Libre?

La convocatoria reúne seis perfiles distintos, todos bajo contrato administrativo de servicios (CAS) y con labores presenciales en Lima. El detalle por puesto es el siguiente:

<b>1. Sereno a pie – CAS N° 026</b>

Vacantes: 2

Requisito mínimo: Secundaria completa

Remuneración: S/ 1.900

Contrato: CAS

Lugar de trabajo: Lima

Fecha límite: 19 de noviembre de 2025

<b>2. Sereno chofer – CAS N° 027</b>

Vacantes: 4

Requisito mínimo: Secundaria completa

Remuneración: S/ 2.500

Contrato: CAS

Lugar de trabajo: Lima

Fecha límite: 19 de noviembre de 2025

<b>3. Sereno motorizado – CAS N° 028</b>

Vacantes: 2

Requisito mínimo: Secundaria completa

Remuneración: S/ 2.200

Contrato: CAS

Lugar de trabajo: Lima

Fecha límite: 19 de noviembre de 2025

<b>4. Operador de cámara – CAS N° 029</b>

Vacantes: 2

Requisito mínimo: Secundaria completa

Remuneración: S/ 1.900

Contrato: CAS

Lugar de trabajo: Lima

Fecha límite: 19 de noviembre de 2025

<b>5. Sereno para el Grupo de Intervención Rápida (GIR) – CAS N° 030</b>

Vacantes: 1

Requisito mínimo: Secundaria completa

Remuneración: S/ 2.000

Contrato: CAS

Lugar de trabajo: Lima

Fecha límite: 19 de noviembre de 2025

<b>6. Sereno guía canino – CAS N° 031</b>

Vacantes: 1

Requisito mínimo: Secundaria completa

Remuneración: S/ 1.900

Contrato: CAS

Lugar de trabajo: Lima

Fecha límite: 19 de noviembre de 2025

Cada puesto cuenta con su propio documento de bases, donde se detallan funciones, perfil requerido, conocimientos deseables, evaluación y anexo de declaraciones juradas. Los postulantes deben verificar todos los archivos antes de enviar su expediente.

Requisitos generales para postular

Aunque cada plaza tiene condiciones específicas, el municipio recuerda que todos los postulantes deben cumplir con criterios comunes para procesos CAS, tales como:

Ser mayor de edad.

Contar con DNI vigente .

No tener impedimentos para contratar con el Estado.

Presentar los anexos solicitados en las bases (declaraciones juradas, formatos, CV documentado cuando corresponda).

Cumplir el perfil mínimo del puesto, en este caso, secundaria completa para todas las vacantes.

Se recomienda revisar cuidadosamente los formatos, pues la omisión de un solo documento puede dejar la postulación fuera del proceso.

¿Cómo postular paso a paso?

La Municipalidad de Pueblo Libre mantiene un proceso de postulación simple, pero estrictamente documentado. Estos son los pasos:

<b>1. Descargar las bases oficiales</b>

En la sección de convocatorias del municipio, cada puesto incluye un enlace con el PDF de bases, donde se detalla:

Perfil del puesto

Competencias

Funciones

Formatos de declaraciones juradas

Cronograma del proceso

<b>2. Reunir todos los documentos solicitados</b>

Los postulantes deben completar los anexos, declaraciones juradas y formatos específicos (dependen del puesto). Es importante llenar todos los items y firmar donde corresponda.

<b>3. Presentar la postulación dentro del plazo</b>

El envío de documentos se realiza únicamente hasta el 19 de noviembre de 2025.Las bases indican el canal de recepción (mesa de partes física o virtual), el horario permitido y las condiciones de entrega.

<b>4. Esperar la publicación de resultados</b>

Una vez cerrado el registro, el municipio publica las evaluaciones en su portal, siguiendo el orden del cronograma:

Evaluación curricular Publicación de aptos Entrevista u otras pruebas según el puesto Resultado final y contratación CAS