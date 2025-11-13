Convocatoria de trabajo para personas con secundaria: Municipalidad de San Miguel dispone de vacantes con sueldos de hasta S/ 4.500

La institución ha abierto vacantes para diversas funciones dentro del cuerpo de serenazgo. Foto: Google Maps

La Municipalidad de San Miguel ha lanzado una nueva convocatoria laboral bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), publicada el 12 de noviembre del 2025. La oferta está dirigida a personas con distintos niveles de formación, desde educación primaria y secundaria hasta egresados técnicos, y contempla vacantes en diversas áreas administrativas y operativas.

Los puestos disponibles incluyen cargos como auxiliar administrativo, técnico administrativo, operario de barrido y operario de recolección de residuos sólidos. Las remuneraciones varían según la vacante, con sueldos que oscilan entre S/ 1.200 y S/ 4.500. Las labores se desarrollarán en el distrito de Lima.

Asimismo, la entidad ofrece plazas para el servicio de serenazgo en diferentes modalidades: sereno a pie, sereno motorizado, sereno chofer, sereno DIE y sereno CCO. Para estos puestos se requiere nivel de secundaria completa, con remuneraciones que van desde S/ 1.500 hasta S/ 1.800.

¿Qué puestos están disponibles en la convocatoria de trabajo de la Municipalidad de San Miguel?

En total, son 57 vacantes disponibles en la convocatoria de trabajo de la Municipalidad de San Miguel. Te compartimos algunos de los puestos disponibles.

Auxiliar Administrativo

Vacantes: 2

Requisitos: Secundaria completa

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 1.500

Lugar de labores: Lima

Finaliza: 19 de noviembre del 2025

Técnico Administrativo

Vacantes: 2

Requisitos: Secundaria completa

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 1.500

Lugar de labores: Lima

Finaliza: 19 de noviembre del 2025

El Técnico Administrativo tiene un sueldo de S/ 1.500 en esta convocatoria de trabajo. Foto: EuroInnova

Auxiliar Administrativo 2

Vacantes: 1

Requisitos: Secundaria completa

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 1.200

Lugar de labores: Lima

Finaliza: 19 de noviembre del 2025

Auxiliar Administrativo 3

Vacantes: 1

Requisitos: Secundaria completa

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 1.800

Lugar de labores: Lima

Finaliza: 19 de noviembre del 2025

Técnico Administrativo 2

Vacantes: 1

Requisitos: Egresado técnico en la carrera de Administración o afines

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 4.500

Lugar de labores: Lima

Finaliza: 19 de noviembre del 2025

Operario de Recolección de Residuos Sólidos

Vacantes: 7

Requisitos: Primaria completa

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 1.550

Lugar de labores: Lima

Finaliza: 20 de noviembre del 2025

Operario de Recolección de Residuos Sólidos 2

Vacantes: 1

Requisitos: Primaria completa

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 1.200

Lugar de labores: Lima

Finaliza: 20 de noviembre del 2025

Operario de Barrido

Vacantes: 1

Requisitos: Primaria completa

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 1.200

Lugar de labores: Lima

Finaliza: 20 de noviembre del 2025

Sereno a pie

Vacantes: 6

Requisitos: Secundaria completa

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 1.500

Lugar de labores: Lima

Finaliza: 25 de noviembre del 2025

El sereno a pie también tiene un salario de S/ 1.500. Foto: Municipalidad de Miraflores

Sereno CCO

Vacantes: 9

Requisitos: Secundaria completa

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 1.500

Lugar de labores: Lima

Finaliza: 25 de noviembre del 2025

Sereno DIE

Vacantes: 2

Requisitos: Secundaria completa

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 1.800

Lugar de labores: Lima

Finaliza: 25 de noviembre del 2025

¿Cómo postular a esta oferta laboral?

Las postulaciones estarán abiertas hasta las fechas indicadas en “Finaliza”. Los interesados deberán presentar su documentación en el Jirón Federico Gallese Taricchi N.º 370, cuarto piso (Oficina de Recursos Humanos), San Miguel.

La recepción de documentos se realizará en dos turnos: de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Es importante tener en cuenta que las postulaciones entregadas fuera del horario o después de la fecha establecida no serán consideradas en el proceso de evaluación.