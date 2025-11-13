Perú

Convocatoria de trabajo para personas con secundaria: Municipalidad de San Miguel dispone de vacantes con sueldos de hasta S/ 4.500

En esta convocatoria CAS se ofrecen plazas administrativas y operativas con remuneraciones que van desde los S/ 1.200. Algunos puestos solo piden primaria completa

La institución ha abierto vacantes para diversas funciones dentro del cuerpo de serenazgo. Foto: Google Maps

La Municipalidad de San Miguel ha lanzado una nueva convocatoria laboral bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), publicada el 12 de noviembre del 2025. La oferta está dirigida a personas con distintos niveles de formación, desde educación primaria y secundaria hasta egresados técnicos, y contempla vacantes en diversas áreas administrativas y operativas.

Los puestos disponibles incluyen cargos como auxiliar administrativo, técnico administrativo, operario de barrido y operario de recolección de residuos sólidos. Las remuneraciones varían según la vacante, con sueldos que oscilan entre S/ 1.200 y S/ 4.500. Las labores se desarrollarán en el distrito de Lima.

Asimismo, la entidad ofrece plazas para el servicio de serenazgo en diferentes modalidades: sereno a pie, sereno motorizado, sereno chofer, sereno DIE y sereno CCO. Para estos puestos se requiere nivel de secundaria completa, con remuneraciones que van desde S/ 1.500 hasta S/ 1.800.

¿Qué puestos están disponibles en la convocatoria de trabajo de la Municipalidad de San Miguel?

En total, son 57 vacantes disponibles en la convocatoria de trabajo de la Municipalidad de San Miguel. Te compartimos algunos de los puestos disponibles.

Auxiliar Administrativo

  • Vacantes: 2
  • Requisitos: Secundaria completa
  • Tipo de contrato: CAS
  • Remuneración: S/ 1.500
  • Lugar de labores: Lima
  • Finaliza: 19 de noviembre del 2025

Técnico Administrativo

  • Vacantes: 2
  • Requisitos: Secundaria completa
  • Tipo de contrato: CAS
  • Remuneración: S/ 1.500
  • Lugar de labores: Lima
  • Finaliza: 19 de noviembre del 2025
El Técnico Administrativo tiene un sueldo de S/ 1.500 en esta convocatoria de trabajo. Foto: EuroInnova

Auxiliar Administrativo 2

  • Vacantes: 1
  • Requisitos: Secundaria completa
  • Tipo de contrato: CAS
  • Remuneración: S/ 1.200
  • Lugar de labores: Lima
  • Finaliza: 19 de noviembre del 2025

Auxiliar Administrativo 3

  • Vacantes: 1
  • Requisitos: Secundaria completa
  • Tipo de contrato: CAS
  • Remuneración: S/ 1.800
  • Lugar de labores: Lima
  • Finaliza: 19 de noviembre del 2025

Técnico Administrativo 2

  • Vacantes: 1
  • Requisitos: Egresado técnico en la carrera de Administración o afines
  • Tipo de contrato: CAS
  • Remuneración: S/ 4.500
  • Lugar de labores: Lima
  • Finaliza: 19 de noviembre del 2025

Operario de Recolección de Residuos Sólidos

  • Vacantes: 7
  • Requisitos: Primaria completa
  • Tipo de contrato: CAS
  • Remuneración: S/ 1.550
  • Lugar de labores: Lima
  • Finaliza: 20 de noviembre del 2025

Operario de Recolección de Residuos Sólidos 2

  • Vacantes: 1
  • Requisitos: Primaria completa
  • Tipo de contrato: CAS
  • Remuneración: S/ 1.200
  • Lugar de labores: Lima
  • Finaliza: 20 de noviembre del 2025

Operario de Barrido

  • Vacantes: 1
  • Requisitos: Primaria completa
  • Tipo de contrato: CAS
  • Remuneración: S/ 1.200
  • Lugar de labores: Lima
  • Finaliza: 20 de noviembre del 2025

Sereno a pie

  • Vacantes: 6
  • Requisitos: Secundaria completa
  • Tipo de contrato: CAS
  • Remuneración: S/ 1.500
  • Lugar de labores: Lima
  • Finaliza: 25 de noviembre del 2025
El sereno a pie también tiene un salario de S/ 1.500. Foto: Municipalidad de Miraflores

Sereno CCO

  • Vacantes: 9
  • Requisitos: Secundaria completa
  • Tipo de contrato: CAS
  • Remuneración: S/ 1.500
  • Lugar de labores: Lima
  • Finaliza: 25 de noviembre del 2025

Sereno DIE

  • Vacantes: 2
  • Requisitos: Secundaria completa
  • Tipo de contrato: CAS
  • Remuneración: S/ 1.800
  • Lugar de labores: Lima
  • Finaliza: 25 de noviembre del 2025

¿Cómo postular a esta oferta laboral?

Las postulaciones estarán abiertas hasta las fechas indicadas en “Finaliza”. Los interesados deberán presentar su documentación en el Jirón Federico Gallese Taricchi N.º 370, cuarto piso (Oficina de Recursos Humanos), San Miguel.

La recepción de documentos se realizará en dos turnos: de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Es importante tener en cuenta que las postulaciones entregadas fuera del horario o después de la fecha establecida no serán consideradas en el proceso de evaluación.

