‘El Monstruo’ es defendido por dos abogados en Paraguay y su extradición al Perú podría darse en dos semanas, según medio

Fuente: ABC TV Paraguay

Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’ y actualmente recluido en el penal de máxima seguridad Martín Mendoza en Paraguay, podría ser extraditado al Perú en una o dos semanas, según un informe difundido este martes por la televisora ABC.

El líder de la banda criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’ fue detenido el pasado 24 de septiembre en una vivienda alquilada a 20 kilómetros del centro de Asunción y enfrenta tres solicitudes de extradición desde Lima. Solo una de ellas, por secuestro y organización criminal, ha sido aprobada por la jueza penal de garantías de Asunción, Clara Ruiz Díaz.

La segunda petición, por extorsión, está bajo la responsabilidad del juez Raúl Florentín, mientras que la tercera, por asalto, corresponde al juez Francisco Acevedo.

La defensa de Moreno Hernández, compuesta por dos abogados, dispone de cinco días hábiles para presentar un recurso; de no hacerlo, la resolución quedará firme. Sin embargo, el imputado no podrá salir del país de inmediato, ya que antes deben resolverse los otros dos expedientes.

El líder de ‘Los Injertos del Cono Norte’ enfrenta tres pedidos: uno aprobado por secuestro y organización criminal, otro por extorsión y el tercero por asalto, pendientes de resolución judicial

ABC contactó a los magistrados y señaló que el juez Florentín podría emitir su veredicto este miércoles, con alta probabilidad de aprobación de la extradición. Por su parte, el juez Acevedo aguarda un informe final de la Fiscalía General del Estado antes de dictar sentencia, que se prevé igualmente favorable.

La ley paraguaya N.º 1892, que aprueba el Tratado de Extradición y el Acuerdo por Notas Reversales, establece que una persona solicitada no puede tener procesos penales pendientes en el país para ser entregada.

El medio también destacó los contratiempos en torno a la recompensa ofrecida por la captura de ‘El Monstruo’, considerado el hombre más buscado de Perú y uno de los fugitivos más importantes de Sudamérica. Aunque un informante permitió su detención, hasta el momento no se ha gestionado el pago.

Para el coronel Víctor Revoredo, jefe de la nueva División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional (PNP), la extradición marca un avance contra el crimen organizado, pues se trata de un delincuente “sin posibilidad de reinserción”, responsable de crear una red vinculada a secuestros, cobros ilegales y ataques armados.

Se aprueba extradición de “El Monstruo”, Erick Luis Moreno, líder de Los Injertos del Cono Norte, por secuestro y asociación criminal

Protección

A inicios de febrero, Francisco Rivadeneyra, exjefe de la Brigada Especial Contra el Crimen (BRECC) de Lima Norte, denunció que agentes infiltrados en la PNP protegían a ‘El Monstruo’, por quien Perú dispuso una recompensa de medio millón de soles.

En declaraciones a Cuarto Poder, aseguró que advirtió sobre esta situación y solicitó la implementación de la prueba del polígrafo para identificar a los efectivos comprometidos. Sin embargo, sus pedidos fueron desatendidos. “Hay autoridades policiales que se alinean con él, que lo transportan, lo protegen, lo ‘chalequean’, porque el dinero es el que manda”, declaró.