Perú

‘El Monstruo’ es defendido por dos abogados en Paraguay y su extradición al Perú podría darse en dos semanas, según medio

El líder de ‘Los Injertos del Cono Norte’, espera la resolución de tres solicitudes de extradición desde Lima. Con un fallo ya aprobado y los otros dos próximos a definirse, su traslado podría concretarse en una o dos semanas

Guardar
Fuente: ABC TV Paraguay

Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’ y actualmente recluido en el penal de máxima seguridad Martín Mendoza en Paraguay, podría ser extraditado al Perú en una o dos semanas, según un informe difundido este martes por la televisora ABC.

El líder de la banda criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’ fue detenido el pasado 24 de septiembre en una vivienda alquilada a 20 kilómetros del centro de Asunción y enfrenta tres solicitudes de extradición desde Lima. Solo una de ellas, por secuestro y organización criminal, ha sido aprobada por la jueza penal de garantías de Asunción, Clara Ruiz Díaz.

La segunda petición, por extorsión, está bajo la responsabilidad del juez Raúl Florentín, mientras que la tercera, por asalto, corresponde al juez Francisco Acevedo.

La defensa de Moreno Hernández, compuesta por dos abogados, dispone de cinco días hábiles para presentar un recurso; de no hacerlo, la resolución quedará firme. Sin embargo, el imputado no podrá salir del país de inmediato, ya que antes deben resolverse los otros dos expedientes.

El líder de ‘Los Injertos
El líder de ‘Los Injertos del Cono Norte’ enfrenta tres pedidos: uno aprobado por secuestro y organización criminal, otro por extorsión y el tercero por asalto, pendientes de resolución judicial

ABC contactó a los magistrados y señaló que el juez Florentín podría emitir su veredicto este miércoles, con alta probabilidad de aprobación de la extradición. Por su parte, el juez Acevedo aguarda un informe final de la Fiscalía General del Estado antes de dictar sentencia, que se prevé igualmente favorable.

La ley paraguaya N.º 1892, que aprueba el Tratado de Extradición y el Acuerdo por Notas Reversales, establece que una persona solicitada no puede tener procesos penales pendientes en el país para ser entregada.

El medio también destacó los contratiempos en torno a la recompensa ofrecida por la captura de ‘El Monstruo’, considerado el hombre más buscado de Perú y uno de los fugitivos más importantes de Sudamérica. Aunque un informante permitió su detención, hasta el momento no se ha gestionado el pago.

Para el coronel Víctor Revoredo, jefe de la nueva División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional (PNP), la extradición marca un avance contra el crimen organizado, pues se trata de un delincuente “sin posibilidad de reinserción”, responsable de crear una red vinculada a secuestros, cobros ilegales y ataques armados.

Se aprueba extradición de “El Monstruo”, Erick Luis Moreno, líder de Los Injertos del Cono Norte, por secuestro y asociación criminal

Protección

A inicios de febrero, Francisco Rivadeneyra, exjefe de la Brigada Especial Contra el Crimen (BRECC) de Lima Norte, denunció que agentes infiltrados en la PNP protegían a ‘El Monstruo’, por quien Perú dispuso una recompensa de medio millón de soles.

En declaraciones a Cuarto Poder, aseguró que advirtió sobre esta situación y solicitó la implementación de la prueba del polígrafo para identificar a los efectivos comprometidos. Sin embargo, sus pedidos fueron desatendidos. “Hay autoridades policiales que se alinean con él, que lo transportan, lo protegen, lo ‘chalequean’, porque el dinero es el que manda”, declaró.

Temas Relacionados

El MonstruoParaguayperu-noticiasErick Moreno Hernández

Más Noticias

Feria “Sabores de Chancay” reunirá tradición y gastronomía para celebrar el aniversario del distrito: conoce las fechas

El distrito de Chancay festejará sus 463 años con una serie de actividades gastronómicas y culturales, que esperan recibir a más de 20 mil visitantes

Feria “Sabores de Chancay” reunirá

Caen dos presuntos integrantes de ‘La Batería del Loco Randy’: sujetos extorsionarían a mototaxistas y comercios en Comas

La intervención permitió incautar más de ocho mil soles, once vouchers bancarios y diez celulares vinculados a la red extorsiva que operaba en Lima norte

Caen dos presuntos integrantes de

Fan de Shakira critica a Susy Díaz por romper protocolo y abrazar a la cantante: “Por la burrada que hizo, no caminó a su lado”

La participación de la excongresista en el concierto de la cantante colombiana genera polémica luego de que su espontaneidad alterara el protocolo y cambiara la experiencia para los fans seleccionados

Fan de Shakira critica a

Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno avanzan con solvencia a la segunda ronda del Challenger 75 de Guayaquil

Los deportistas peruanos superaron sin mayores complicaciones su debut en el postergado torneo ecuatoriano, el que podría ser el último evento de ambos en la temporada

Juan Pablo Varillas y Gonzalo

Agustín Lozano llenó de elogios a Manuel Barreto y Jean Ferrari, y dejó firme mensaje tras amistosos de la selección peruana ante Rusia y Chile

El presidente de la FPF rompió su silencio luego de los partidos de la ‘bicolor’ en la gira en territorio ruso y opinó sobre el trabajo de ambos directivos

Agustín Lozano llenó de elogios
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza deberá esperar para

Delia Espinoza deberá esperar para regresar a la Fiscalía: PJ admite error y reinicia plazo para acatar orden

Tomás Gálvez sostiene que desempeño de Rafael Vela y José Domingo Pérez “es para llorar”, y admite posibilidad de desactivar equipo especial

Reacciones a la ampliación del Reinfo hasta el 2027: Congresistas, Confiep, Confemin y exministro de Energía y Minas se pronuncian

Ministro de Justicia señala que no respalda al jefe del INPE y qué aún se evalúa su continuidad tras ser implicado en sobornos

López Aliaga genera desconcierto al plantear un Ministerio del ser humano y un aeropuerto en Oxapampa con ruta a Alemania

ENTRETENIMIENTO

Silvia Núñez del Arco estalla

Silvia Núñez del Arco estalla contra Jaime Bayly por acusarla de infidelidad frente a su hija: “Me acusó de malhablado y mentiroso”

Fan de Shakira critica a Susy Díaz por romper protocolo y abrazar a la cantante: “Por la burrada que hizo, no caminó a su lado”

Luigui Carbajal fue captado entrando a un hotel sin su esposa por ‘Magaly TV La Firme’

Magaly Medina siente pena por Pamela Franco y cuestiona cambio de Christian Cueva: “¿Ha dejado de tomar, es fiel o mejor padre?"

Christian Domínguez tilda de ‘violenta’ a Karla Tarazona y ella responde con fuerte advertencia: “Los males se cortan de raíz”

DEPORTES

Juan Pablo Varillas y Gonzalo

Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno avanzan con solvencia a la segunda ronda del Challenger 75 de Guayaquil

Agustín Lozano llenó de elogios a Manuel Barreto y Jean Ferrari, y dejó firme mensaje tras amistosos de la selección peruana ante Rusia y Chile

Alan Cantero no se ve fuera de Alianza Lima pese a retraso en negociaciones: “Tengo muchas ganas de estar acá”

Partidos de hoy, martes 18 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Reimond Manco aseguró que Jairo Concha no debe ser convocado a la selección peruana tras derrota ante Chile: “No quiere asumir, no está capacitado”