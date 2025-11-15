Perú

Madre de ‘El Monstruo’ fue enviada al penal Anexo Mujeres Chorrillos tras revocatoria de arresto domiciliario

El Instituto Nacional Penitenciario confirmó que Martina Hernández De la Cruz, madre de Erick Moreno Hernández, cumplirá detención preventiva en el penal Anexo Mujeres Chorrillos tras decisión judicial por presuntos nexos con la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’

Martina Esther Hernández de la
Martina Esther Hernández de la Cruz cumplirá su arresto en su domicilio de Carabayllo con grillete electrónico. Composición: El Peruano/ Infobae Perú

El Poder Judicial, luego de una apelación presentada por la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, revocó la medida de arresto domiciliario que beneficiaba a Martina Hernández De la Cruz y dispuso prisión preventiva durante 36 meses.

La decisión se adoptó después de que los fiscales lograran acreditar, según información oficial, “graves elementos de convicción” que vinculan a la madre de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, con la presunta organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’.

Durante los operativos realizados en junio de este año, la Policía Nacional del Perú (PNP), junto a la Fiscalía, detuvo a un total de 28 personas, incluida Hernández De la Cruz, mediante coordinados allanamientos en Lima, Callao e Ica.

En su vivienda, las autoridades hallaron cartuchos de dinamita, mechas rojas y dinero en efectivo supuestamente vinculados a las actividades ilícitas del grupo liderado por su hijo.

Pericias químicas encontraron rastros de nitratos en las manos de la detenida, indicio de posible manipulación de explosivos.

Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), movimientos económicos no justificados superaban los S/100 mil entre 2023 y 2025, detectados en transferencias y depósitos en diversas cuentas.

Los dispositivos de pago digital y documentación hallada en los allanamientos reforzaron la sospecha del rol de Hernández De la Cruz como administradora financiera de la banda.

Además, informes policiales señalan que el grupo realizaba operaciones de extorsión a empresarios, pequeños comerciantes y transportistas, con coordinación desde el penal de Tacumbú, en Paraguay, donde cumple condena ‘El Monstruo’.

Fuente: Latina

Evidencias, versión de la acusada y reacción de las autoridades

Durante la audiencia, la defensa de Hernández argumentó que la acusada padece enfermedades como afecciones a la tiroides y gastritis crónica, solicitando regresar al arresto domiciliario.

Además, sostuvo que el dinero hallado se originaba en actividades artesanales y que los rastros químicos en sus manos respondían a una posible contaminación accidental.

A pesar de la versión presentada, el tribunal valoró como “sólidos” los elementos que vinculan a Martina Hernández De la Cruz con los presuntos delitos de organización criminal y tenencia ilícita de explosivos.

El Ministerio Público precisó que, durante los operativos, se capturó también a Yorgy Israel Araujo, supuesto proveedor de armas para el grupo delictivo.

La Fiscalía resaltó el alcance de la medida: “la prisión preventiva busca prevenir el riesgo de fuga y obstaculización de la justicia ante la existencia de indicios severos sobre el liderazgo y participación activa de Hernández De la Cruz en las operaciones criminales”.

La decisión representa, según el Ministerio Público, un paso en la lucha contra las redes delincuenciales que operan desde cárceles extranjeras.

El INPE anunció que la interna cumplirá la medida en el Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres Chorrillos, mientras avanza la investigación. Las autoridades mantienen coordinación con equipos policiales y fiscales de Paraguay ante la red transnacional que integra ‘Los Injertos del Cono Norte’, grupo identificable por su actuar en extorsiones y circulación ilícita de explosivos en el país.

“El INPE informa que Martina Hernández De la Cruz, madre de Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, procesada por el delito de contra la tranquilidad pública-organización criminal, fue clasificada para el Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres Chorrillos”, publicaron a través de sus redes sociales.

