El abogado de Gustavo Salcedo, Jorge Petrozzi, cuestionó la coherencia del testimonio de Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla, durante la reciente diligencia policial realizada en la sede de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, en la avenida España. El caso, que involucra acusaciones de acoso, tentativa de homicidio, lesiones y amenazas, ha generado gran atención mediática.

Rodríguez incurrió en “gruesas contradicciones, incoherencias e inconsistencias” al intentar sustentar su denuncia contra Salcedo, lo que ha despertado dudas tanto en la Fiscalía como en la opinión pública.

Contradicciones en la declaración de Christian Rodríguez

Durante la diligencia, Jorge Petrozzi detalló que la declaración de Christian Rodríguez presentó varios puntos conflictivos. El abogado señaló: “Ha sido larga la diligencia, pero de acuerdo a mi criterio, el señor manifiesta hechos y ha querido corroborar su denuncia, ha caído en gruesas contradicciones, incoherencias e inconsistencias”. Esta percepción generó la atención en la Fiscalía y en el oficial encargado del interrogatorio.

Uno de los aspectos más destacados por la defensa de Salcedo fue la contradicción en el estado psicológico del denunciante. El abogado Petrozzi explicó: “La primera contradicción en la que incurre es que dice que se encuentra psicológicamente apto para poder rendir una manifestación, pero si supuestamente el señor ha denunciado delitos como acoso, que debe incluir una afectación psicológica, el señor dice que se encuentra totalmente bien”. La declaración de Rodríguez sobre su bienestar emocional resulta incompatible con la naturaleza de los delitos denunciados.

El caso de Gustavo Salcedo y Christian Rodríguez da un giro por incoherencias en las declaraciones del exproductor de Maju Mantilla.

Otro punto crítico fue la falta de precisión en la denuncia por tentativa de homicidio. Petrozzi sostuvo: “Denuncia por tentativa de homicidio, cuando se le ha pedido que precise cuál es el acto contra su vida, el señor no lo ha podido explicar”. El abogado añadió que Rodríguez llegó a afirmar: “Me han querido matar, porque me han acosado”, pero no especificó cómo se habría producido ese intento, lo que, a juicio de la defensa, debilita la acusación y afecta la tipificación de otros delitos como el reglaje o marcaje.

Las fuentes consultadas coinciden en que, tras la diligencia, Christian Rodríguez abandonó la sede policial sin ofrecer declaraciones a la prensa. El incidente que originó la denuncia ocurrió el 22 de marzo de 2025 en el malecón de Miraflores, cuando Rodríguez acusó a Salcedo de agresión física. Sin embargo, la falta de detalles y la presencia de inconsistencias en su testimonio han sido determinantes en el desarrollo del proceso penal.

Maju Mantilla responde si perdonó a su aún esposo, Gustavo Salcedo

En medio de las declaraciones que brindó el abogado de Gustavo Salcedo, su expareja, Maju Mantilla, reapareció en eventos públicos tras la polémica y fue consultada sobre la situación con su aún esposo. Al ser preguntada si perdonó a Salcedo, respondió de manera escueta: “Sí”, evitando referirse a Christian Rodríguez y mostrando incomodidad ante el tema.

Por su parte, Gustavo Salcedo adoptó una postura conciliadora en sus declaraciones públicas, ofreciendo disculpas tanto a Maju Mantilla como a Christian Rodríguez: “Primero, pido disculpas a Maju. Creo que esta situación se salió de las manos. También pido públicamente disculpas a Christian por mi intención que se salió de control”. Salcedo negó haber experimentado una alteración emocional y manifestó su deseo de cerrar el episodio, resaltando la importancia de mantener una buena relación con Mantilla pese a la crisis matrimonial.

La decisión de la Fiscalía respecto a la situación legal de Salcedo estuvo influida por las contradicciones detectadas en el testimonio de Rodríguez. La autoridad desestimó el pedido de detención contra Salcedo, lo que representa un cambio relevante en el proceso y deja en suspenso el futuro de las acusaciones.