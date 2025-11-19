Perú

El caso de Gustavo Salcedo y Christian Rodríguez da un giro por incoherencias en las declaraciones del exproductor de Maju Mantilla

Jorge Petrozzi, abogado del aún esposo de la ex Miss Perú, expuso las inconsistencias del denunciante que han complicado el proceso

Guardar

El abogado de Gustavo Salcedo, Jorge Petrozzi, cuestionó la coherencia del testimonio de Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla, durante la reciente diligencia policial realizada en la sede de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, en la avenida España. El caso, que involucra acusaciones de acoso, tentativa de homicidio, lesiones y amenazas, ha generado gran atención mediática.

Rodríguez incurrió en “gruesas contradicciones, incoherencias e inconsistencias” al intentar sustentar su denuncia contra Salcedo, lo que ha despertado dudas tanto en la Fiscalía como en la opinión pública.

Contradicciones en la declaración de Christian Rodríguez

Durante la diligencia, Jorge Petrozzi detalló que la declaración de Christian Rodríguez presentó varios puntos conflictivos. El abogado señaló: “Ha sido larga la diligencia, pero de acuerdo a mi criterio, el señor manifiesta hechos y ha querido corroborar su denuncia, ha caído en gruesas contradicciones, incoherencias e inconsistencias”. Esta percepción generó la atención en la Fiscalía y en el oficial encargado del interrogatorio.

Uno de los aspectos más destacados por la defensa de Salcedo fue la contradicción en el estado psicológico del denunciante. El abogado Petrozzi explicó: “La primera contradicción en la que incurre es que dice que se encuentra psicológicamente apto para poder rendir una manifestación, pero si supuestamente el señor ha denunciado delitos como acoso, que debe incluir una afectación psicológica, el señor dice que se encuentra totalmente bien”. La declaración de Rodríguez sobre su bienestar emocional resulta incompatible con la naturaleza de los delitos denunciados.

El caso de Gustavo Salcedo
El caso de Gustavo Salcedo y Christian Rodríguez da un giro por incoherencias en las declaraciones del exproductor de Maju Mantilla.

Otro punto crítico fue la falta de precisión en la denuncia por tentativa de homicidio. Petrozzi sostuvo: “Denuncia por tentativa de homicidio, cuando se le ha pedido que precise cuál es el acto contra su vida, el señor no lo ha podido explicar”. El abogado añadió que Rodríguez llegó a afirmar: “Me han querido matar, porque me han acosado”, pero no especificó cómo se habría producido ese intento, lo que, a juicio de la defensa, debilita la acusación y afecta la tipificación de otros delitos como el reglaje o marcaje.

Las fuentes consultadas coinciden en que, tras la diligencia, Christian Rodríguez abandonó la sede policial sin ofrecer declaraciones a la prensa. El incidente que originó la denuncia ocurrió el 22 de marzo de 2025 en el malecón de Miraflores, cuando Rodríguez acusó a Salcedo de agresión física. Sin embargo, la falta de detalles y la presencia de inconsistencias en su testimonio han sido determinantes en el desarrollo del proceso penal.

Maju Mantilla responde si perdonó a su aún esposo, Gustavo Salcedo

En medio de las declaraciones que brindó el abogado de Gustavo Salcedo, su expareja, Maju Mantilla, reapareció en eventos públicos tras la polémica y fue consultada sobre la situación con su aún esposo. Al ser preguntada si perdonó a Salcedo, respondió de manera escueta: “Sí”, evitando referirse a Christian Rodríguez y mostrando incomodidad ante el tema.

Por su parte, Gustavo Salcedo adoptó una postura conciliadora en sus declaraciones públicas, ofreciendo disculpas tanto a Maju Mantilla como a Christian Rodríguez: “Primero, pido disculpas a Maju. Creo que esta situación se salió de las manos. También pido públicamente disculpas a Christian por mi intención que se salió de control”. Salcedo negó haber experimentado una alteración emocional y manifestó su deseo de cerrar el episodio, resaltando la importancia de mantener una buena relación con Mantilla pese a la crisis matrimonial.

La decisión de la Fiscalía respecto a la situación legal de Salcedo estuvo influida por las contradicciones detectadas en el testimonio de Rodríguez. La autoridad desestimó el pedido de detención contra Salcedo, lo que representa un cambio relevante en el proceso y deja en suspenso el futuro de las acusaciones.

Temas Relacionados

Gustavo SalcedoChristian RodríguezMaju Mantillaperu-entretenimiento

Más Noticias

Fiorella Molinelli descarta a Cristian Cueva como candidato al Congreso y explica el motivo: “Fue solo una estrategia de campaña”

La precandidata presidencial explicó que el futbolista sigue dedicado a su carrera y que la polémica pieza audiovisual buscó marketing

Fiorella Molinelli descarta a Cristian

Luigui Carbajal toma radical decisión tras ser ‘ampayado’ entrando a hotel sin su esposa Diana Castro

Con solo seis meses de paternidad, el artista se ve envuelto en una de sus situaciones más críticas, luego de ser registrado por las cámaras de Magaly TV La Firme, entrando a un hotel junto a alguien que no sería la madre de su hija menor

Luigui Carbajal toma radical decisión

Magaly Medina acusa a Onelia Molina de ‘negligencia’ por muerte de su perrita: “Debes decir ‘murió por un descuido mío’”

La conductora criticó duramente el testimonio de la exchica reality tras contar entre lágrimas cómo su mascota fue atropellada después de cruzar la pista sin correa

Magaly Medina acusa a Onelia

Resultados de la Kábala: todos los números ganadores del martes 18 de noviembre de 2025

Como cada martes, La Tinka comparte los números ganadores del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los ganadores

Resultados de la Kábala: todos

Ya empezó la segunda oportunidad del retiro AFP 2025: ¿Cómo solicitarlo y qué cambia esta vez?

Son tres las oportunidades para registrar el retiro de hasta 4 UIT de tu fondo de pensiones. El primero ya acabó, el segundo estará vigente hasta miércoles 3 de diciembre y el tercero y último iniciará el 4 del mismo mes

Ya empezó la segunda oportunidad
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gerente de Seguridad de Miraflores

Gerente de Seguridad de Miraflores renuncia en vivo y explota contra alcalde Carlos Canales por decirle que “no sirve” para el cargo

Delia Espinoza deberá esperar para regresar a la Fiscalía: PJ admite error y reinicia plazo para acatar orden

Tomás Gálvez sostiene que desempeño de Rafael Vela y José Domingo Pérez “es para llorar”, y admite posibilidad de desactivar equipo especial

Reacciones a la ampliación del Reinfo hasta el 2027: Congresistas, Confiep, Confemin y exministro de Energía y Minas se pronuncian

Ministro de Justicia señala que no respalda al jefe del INPE y qué aún se evalúa su continuidad tras ser implicado en sobornos

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina acusa “negligencia” en

Magaly Medina acusa “negligencia” en muerte de la perrita de Onelia Molina: “Debes decir ‘murió por un descuido mío’”

Luigui Carbajal toma radical decisión tras ser ‘ampayado’ entrando a hotel sin su esposa Diana Castro

Fiorella Molinelli descarta a Cristian Cueva como candidato al Congreso y explica el motivo: “Fue solo una estrategia de campaña”

Angie Jibaja envuelta en nuevo escándalo familiar en Chile tras ser acusada de quitarle el novio a su mamá e irse a vivir con él

La Orquesta Filarmónica de Lima presenta ‘El Emperador’: una noche de Beethoven que promete sacudir el Teatro Mario Vargas Llosa

DEPORTES

Alianza Lima planea el regreso

Alianza Lima planea el regreso de un viejo conocido para Liga 1 2026: oferta de préstamo a Racing Club por Adrián Balboa

Partidos de hoy, martes 18 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno avanzan con solvencia a la segunda ronda del Challenger 75 de Guayaquil

Agustín Lozano llenó de elogios a Manuel Barreto y Jean Ferrari, y dejó firme mensaje tras amistosos de la selección peruana ante Rusia y Chile

Alan Cantero no se ve fuera de Alianza Lima pese a retraso en negociaciones: “Tengo muchas ganas de estar acá”