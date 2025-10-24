Maju Mantilla enfrenta a la prensa y acepta las disculpas de Gustavo Salcedo: “Siempre agradecida”. Video: América Hoy / TikTok @riclatorrez

La reaparición de Maju Mantilla ante las cámaras, tras semanas de silencio y especulación mediática, marcó un nuevo capítulo en el escándalo que la involucra con su aún esposo, Gustavo Salcedo. En un evento de belleza realizado en Lima, la exreina de belleza y exconductora de televisión se mostró serena y receptiva, aceptando públicamente las disculpas de Salcedo y dejando entrever su intención de retomar su vida profesional.

Reaparición pública de Maju Mantilla y aceptación de disculpas

La presencia de Maju Mantilla en una activación de productos de cuidado facial, donde fue presentada como embajadora de una reconocida marca, significó su regreso a la vida pública tras el escándalo que la mantuvo alejada de los reflectores. La exconductora fue abordada por la prensa al término del evento, momento en el que una reportera de América Hoy le consultó directamente si aceptaba las disculpas de Gustavo Salcedo. Mantilla respondió con un escueto pero firme “sí”, una declaración que sorprendió a los presentes y marcó un giro en la narrativa mediática.

Durante su interacción con el público, Mantilla se mostró sonriente y agradecida, accedió a tomarse fotografías y conversó brevemente con quienes se le acercaron. “Siempre agradecida, agradecida de estar acá, trabajando, una marca que me gusta, que uso”, expresó, reflejando su disposición a enfocarse en su carrera y mantener una actitud positiva pese a la tensión del momento.

Consultada sobre la posibilidad de regresar a la televisión, Mantilla no descartó esa opción. “Bueno sí, ¿no? Hay muchas responsabilidades que tengo, muchas cosas que tengo que cumplir y siempre comprometida con mi trabajo”, comentó para América Hoy, y añadió: “Bueno, ojalá, si Dios quiere”, ante la pregunta de si pronto volvería a la pantalla.

El evento incluyó momentos incómodos debido a la insistencia de los reporteros, lo que generó cierta incomodidad en la exconductora, quien intentó mantener la compostura mientras se retiraba del lugar. “Ay no, chicos, perdón, disculpen. Tengo que trabajar, sí, claro que sí. Perdón, cuidado, te vayas a caer”, manifestó, mientras avanzaba entre las cámaras.

La reacción del público fue mayoritariamente de apoyo, con muestras de afecto y respaldo hacia Mantilla en medio de la controversia. La aceptación pública de las disculpas de Salcedo, a pesar de las circunstancias, fue interpretada como un gesto de madurez y una señal de que la exreina de belleza busca cerrar este capítulo y priorizar su bienestar personal y profesional.

Mariana de la Vega salió en defensa de Gustavo Salcedo y cuestionó a Maju Mantilla

Hace algunas semanas, Maju Mantilla defendió su reputación frente a las afirmaciones de Salcedo, señalando que su nombre ha sido mancillado y que las acusaciones afectan su imagen como madre. “Los temas referidos a un posterior divorcio se manejarán únicamente por la vía legal, que es el escenario donde se ventilan estos temas”, afirmó en el comunicado, dejando claro que cualquier disputa se resolverá en instancias judiciales.

Sobre la denuncia por presunta agresión de Gustavo Salcedo al exproductor Christian Rodríguez, Mantilla fue enfática en su rechazo a la violencia. “Yo rechazo y condeno todo acto de violencia, ninguna agresión es justificable”, escribió en respuesta a América Hoy. La exreina de belleza también admitió no sentirse bien ante la situación, pero reiteró su postura firme contra cualquier forma de agresión.

Janet Barboza asegura que Mariana de la Vea habría defendido a Gustavo Salcedo y acusado de infiel a Maju Mantilla. Video: América Hoy

El contexto de la polémica se ha visto alimentado por declaraciones cruzadas y la exposición de supuestos chats privados. Janet Barboza, conductora de América Hoy, contó sobre capturas de mensajes atribuidos a Mariana de la Vega, la joven vinculada a Salcedo tras el ampay de 2023. En estos mensajes, De la Vega habría insinuado que la infiel en la relación era Mantilla, y no Salcedo, lo que reavivó el debate sobre las verdaderas causas de la separación.

“¿Por qué le echan la culpa a Gustavo de que es infiel cuando la infiel es otra?”, habría escrito De la Vega en un grupo privado de WhatsApp, según la versión de Barboza, quien aseguró contar con una fuente confiable. La autenticidad de estos mensajes no ha sido confirmada directamente por De la Vega, y todas las fuentes coinciden en que la información proviene de intermediarios.

Por su parte, el abogado de Gustavo Salcedo, Jorge Petrozzi, declaró para América TV que, hasta el momento, no existen acciones judiciales en curso y que su patrocinado responderá en caso de que Mantilla decida iniciar algún proceso legal. “La señora está diciendo que va a tomar acciones legales. Bueno, es su derecho y será nuestro derecho a defendernos si alguna acción toma”, sostuvo el letrado.