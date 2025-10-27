Gustavo Salcedo rompe su silencio: niega infidelidad en el Westin y exige que los medios dejen en paz a Maju Mantilla

El ingeniero expresó su incomodidad por la exposición mediática y solicitó que la prensa respete la privacidad de su esposa, quien ha sido mencionada repetidamente en la controversia (América Hoy)

Gustavo Salcedo volvió a pronunciarse sobre las versiones que lo vinculan con una presunta infidelidad en el hotel Westin de San Isidro. En declaraciones recientes, aseguró que “jamás existió nada” con la empresaria Mariana de la Vega y que la historia fue “creada por los periodistas”.

Con tono firme, defendió su matrimonio y pidió respeto hacia su esposa, la conductora y ex Miss Mundo Maju Mantilla, quien en los últimos días aceptó públicamente sus disculpas. Salcedo afirmó contar con pruebas que desmienten las versiones difundidas en los medios y reiteró su deseo de poner fin a una controversia que, según dijo, “ya fue suficiente”.

Niega toda relación con Mariana de la Vega

Con tono firme, Gustavo Salcedo negó haber tenido algún tipo de vínculo con Mariana de la Vega y aseguró que la historia fue inventada por la prensa, insistiendo en que nunca faltó a su matrimonio. (América Hoy)

Con voz pausada, Gustavo Salcedo rechazó de manera contundente las versiones que lo relacionan con Mariana de la Vega. “Esta es una historia que fue creada por ustedes, los periodistas”, expresó al ser consultado por ‘América Hoy’. “Jamás existió nada, ni había ninguna intención de que pase absolutamente nada. Tengo todos los documentos de descarga del Westin. Ni spa, ni sauna, ni habitación, ni nada”, insistió.

El ingeniero aseguró que los rumores surgieron sin fundamento y afectaron no solo su imagen personal, sino también la tranquilidad de su entorno familiar. “Nunca falté a mi matrimonio. Jamás”, enfatizó, marcando distancia de cualquier insinuación sobre un posible engaño.

Su respuesta busca poner punto final a una controversia mediática que lleva semanas generando titulares y comentarios en redes sociales.

“Espero que ya la dejen en paz”

Molesto por la insistencia mediática, Gustavo Salcedo pidió respeto para su esposa, Maju Mantilla, y pidió detener la difusión de rumores: “Espero que ya la dejen en paz”. (América Hoy)

La periodista del programa le recordó que su esposa, Maju Mantilla, es una figura pública y que por eso el tema seguía generando interés en los medios. Salcedo, visiblemente incómodo con la insistencia, respondió con un mensaje que apuntaba directamente a los espacios de prensa que han seguido alimentando la polémica: “Espero que ya la dejen en paz. Creo que ya fue suficiente”.

Su declaración llegó luego de que Mantilla asistiera a un evento público en el que reconoció haber aceptado las disculpas de su esposo. A pesar de la tensión mediática, la ex reina de belleza optó por mantener un perfil discreto y evitar comentarios que reavivaran la controversia.

El ingeniero, en tanto, expresó su deseo de “llevar la fiesta en paz” y de no volver a referirse al asunto, convencido de que todo lo dicho ha sido tergiversado.

Una defensa pública ante la presión mediática

Ante la ola de especulaciones, Gustavo Salcedo reiteró que todo fue una historia fabricada y que posee registros del hotel Westin que demuestran su inocencia y la inexistencia del encuentro (América Hoy)

Desde que surgieron las versiones sobre su presunta presencia en el Westin, Salcedo ha sostenido que todo se trató de una historia sin sustento. En su defensa, destacó que posee los registros del hotel que demostrarían que nunca utilizó sus instalaciones en los días señalados. “Tengo todos los documentos de descarga. No hay nada. Ni spa, ni sauna, ni habitación”, repitió con énfasis.

Pese a la firmeza de su versión, el caso ha continuado siendo objeto de debate en programas de farándula, lo que llevó al esposo de Mantilla a pedir que se respete la intimidad de su familia. “No diré nada más y espero que dejen de hablar también de Maju”, declaró con tono serio.

A lo largo de sus declaraciones, Salcedo evitó entrar en confrontaciones directas y prefirió insistir en su inocencia. “Nunca falté a mi matrimonio”, dijo, reafirmando que su prioridad es preservar la estabilidad emocional de su entorno familiar.

Maju Mantilla mantiene silencio

Lejos de la controversia, Maju Mantilla evitó pronunciarse sobre los rumores y mantuvo una actitud serena, reafirmando su deseo de mirar hacia adelante sin reabrir heridas. (Latina)

Mientras las declaraciones de su esposo han generado nuevas reacciones, Maju Mantilla ha optado por la serenidad. Días atrás, durante una aparición pública, afirmó que aceptó las disculpas de Salcedo y que desea “mirar hacia adelante”. Su respuesta fue interpretada como un gesto de reconciliación, aunque sin entrar en detalles sobre su vida privada.

Fuentes cercanas señalaron que la conductora prefiere concentrarse en su trabajo y en sus hijos, evitando pronunciarse sobre los rumores que circulan en medios y redes. La postura de Mantilla contrasta con el tono más directo de su esposo, quien ha buscado cerrar definitivamente el tema.

“Espero que ya dejen en paz a Maju”, insistió Salcedo, reafirmando su deseo de protegerla de la exposición mediática. “Creo que ya fue suficiente”, concluyó, dejando claro que no volverá a referirse al caso.