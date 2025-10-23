Maju Mantilla hace publicidad en redes y cierra sus comentarios para evitar críticas tras escándalo con Gustavo Salcedo

Magaly Medina ironiza sobre actitud de Maju Mantilla: “¿Qué piensa, que le vamos a preguntar por su champú?”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Durante la última edición de su programa, Magaly Medina no pasó por alto el reciente retorno de Maju Mantilla al mundo de las redes sociales y la publicidad, luego del escándalo mediático que la vinculó sentimentalmente con un tercero mientras aún mantenía una relación con su esposo, Gustavo Salcedo.

La conductora, fiel a su estilo irónico, comentó que la exreina de belleza parece haber retomado su faceta de influencer, aunque con una estrategia cuidadosamente calculada para evitar nuevos cuestionamientos públicos.

“Maju ha retornado como a su vida de influencer, ha aparecido en sus redes sociales promocionando una marca conocida de champús, pero ha limitado los comentarios”, explicó Magaly ante cámaras. Según la periodista, el gesto de la modelo no pasó desapercibido, ya que optó por cerrar los comentarios en sus publicaciones para no recibir una nueva ola de críticas relacionadas con su vida privada.

“No quiere una ola de comentarios negativos, no precisamente sobre la marca que promociona, sino sobre lo que está pasando últimamente en su vida privada y lo que todos nos hemos enterado sobre ella”, añadió con sarcasmo.

La conductora de “Magaly TV La Firme” señaló que esta decisión habría sido recomendación de su equipo de redes sociales o de su community manager, quienes habrían preferido mantener la interacción al mínimo mientras la imagen de Maju se estabiliza tras el escándalo. “Seguramente por consejo de su community o las personas vinculadas a sus redes, le dijeron: ‘mejor cierra los comentarios para evitar que la gente esté escribiéndote cosas que no quieres leer’”, comentó Medina.

Pese a mantener la distancia con los medios, Maju Mantilla reapareció públicamente en un evento promocional donde fue abordada por reporteros que intentaron consultarle sobre su vida personal y la posibilidad de una reconciliación con su esposo. Sin embargo, la exconductora evitó entrar en detalles y se limitó a responder con evasivas.

Evita a la prensa

“Sigues trabajando, tú como siempre. Sigues trabajando”, se le escucha decir a una periodista, a lo que Mantilla responde brevemente: “Vamos a trabajar, claro que sí”. Ante las insistentes preguntas —“¿Perdonaste a Gustavo? ¿Van a retomar la relación?”—, Maju mantuvo la calma, sonrió y optó por no dar declaraciones directas, mientras continuaba su camino hacia el interior del recinto, evitando así referirse al tema que mantiene la atención del público.

La reacción de Magaly no tardó en llegar. Con su característico tono crítico, la “Urraca” ironizó sobre la escena y la actitud de la exreina. “Hay preguntas de los más desopilantes, ¿no? ‘¿Has venido a trabajar, Maju?’ No, ha ido a pasear —dijo entre risas—. Ha ido a encontrarse con la prensa a la que quiere ver todos los días, ¿no?”, expresó Medina en su programa.

Para la conductora, resulta poco creíble que Maju pretenda retomar su vida pública sin enfrentar las preguntas inevitables sobre su relación con Gustavo Salcedo. “¿Qué cosa piensa que le vamos a preguntar? ¿Sobre qué usa para que su cabello tenga brillo o cuál es su skincare del día? No, pues”, cuestionó.

¿Logró lo que quería?

En un tono más reflexivo, Magaly Medina insinuó que la situación actual podría ser el resultado del control que el esposo de Maju siempre habría querido tener sobre ella. “Finalmente, Gustavo Salcedo ha logrado lo que quería. Ella ya no está trabajando en televisión, no está al lado del productor con el que la vinculó, está sola. Entonces, quién sabe, de repente era todo lo que él quería: alejarla de las tentaciones”, opinó.

Asimismo, la periodista consideró que la exreina de belleza parece seguir un libreto bien aprendido para sobrellevar la polémica. “Lo mejor en esos casos —según Magaly— es hacerse la loca. ‘Contigo no pasa nada’, le habrán aconsejado. Porque ya vendrá otra noticia que tape este escandalete”, dijo entre risas.

