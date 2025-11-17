Perú

Pamela Franco se arrepiente de haber jurado en nombre de su hija por Christian Cueva y se justifica: “Estaba mal”

La cumbiambera afirma que vivía una crisis emocional por el ampay de su expareja Christian Domínguez y que Pamela López la llamó en plena madrugada

Guardar
“Mi cabeza estaba en otra cosa”: Pamela Franco explica el polémico juramento sobre Cueva. Infobae Perú / Captura: TikTok

La historia entre Pamela Franco, Christian Cueva y Pamela López volvió a encenderse luego de que la cumbiambera decidiera explicar públicamente por qué, hace algunos años, juró por su hija que no conocía a Cueva, una afirmación que hoy reconoce como un error y de la cual se siente profundamente arrepentida.

Sin embargo, más allá de la frase que dio la vuelta a todos los programas de espectáculos, Pamela asegura que jamás imaginó que todo aquello quedaría registrado porque, según cuenta, nunca pensó que Pamela López la estaba grabando.

La cantante relató que ese episodio ocurrió en uno de los momentos más frágiles de su vida, cuando recién había estallado el ampay de Christian Domínguez, entonces su pareja, siendo infiel en la recordada escena del “auto-rana”.

Pamela Franco aclara si pasó
Pamela Franco aclara si pasó Año Nuevo con Cueva y confiesa su mayor error. Infobae Perú / Captura: TikTok

Sus motivos

Mientras lidiaba con la presión mediática, el dolor emocional y un cuadro de ansiedad que la obligó a tomar medicación, recibió una llamada de Pamela López en plena madrugada. Aún conmocionada por lo sucedido en su propia relación, asegura que no estaba en condiciones de sostener una conversación tan insistente e incómoda.

Según su versión, la pregunta central de López era si ella conocía o no a Christian Cueva, algo que Pamela Franco interpretó como un intento de presionarla en un momento donde su estabilidad emocional estaba quebrada. “Lo que pasa es que yo recibí una llamada, a los dos días del ampay de Domínguez. Entonces yo estaba mal, estaba con pastillas, me llaman en la madrugada, no había dormido y escuchaba si lo conocía o no (a Christian Cueva) y yo atinaba a decir: ‘Pregúntale a él’”, explicó, recordando el estado en el que se encontraba.

Franco señala que en ese entonces no tenía ningún vínculo con el futbolista desde hacía años, motivo por el cual la llamada la tomó completamente por sorpresa. Mientras intentaba responder lo mínimo posible, sentía que la conversación era innecesaria y que no tenía por qué dar explicaciones sobre algo que, según asegura, ya no formaba parte de su vida. “Es que yo estaba pasando mi problema. Yo no tenía contacto con esa persona años, como cinco años. ¿Por qué yo tenía que contestar si tenía mis problemas? Era innecesario”, agregó.

Pamela Franco aclara si pasó
Pamela Franco aclara si pasó Año Nuevo con Cueva y confiesa su mayor error. Infobae Perú / Captura: TikTok

La presión emocional de ese momento la llevó a actuar impulsivamente, y es allí donde surge el polémico juramento que tantos cuestionamientos generó. Pamela admite que se equivocó al mencionar a su hija para intentar cerrar la conversación. Sin embargo, sostiene que lo hizo exclusivamente para que López dejara de insistir, pues ya no sabía cómo manejar la situación. “¿Por qué viene el juramento? Me viene a decir sobre el tema de un Año Nuevo, que supuestamente le llegó un mensaje donde le decían que había estado conmigo. Eso era mentira. Yo, para cortarla, cometo el error de meterle a mi hija. Me arrepiento. No me imaginé que me grababa. Mi cabeza estaba en otra cosa. Yo con Cueva en ese momento no tenía comunicación de años”, expresó con evidente incomodidad al recordar aquel episodio.

La cumbiambera remarcó también que es falso que haya pasado Año Nuevo con Christian Cueva, una de las versiones que más ruido hizo en su momento. Sostiene que jamás existió tal encuentro y que la información que recibió López era completamente errónea. Para Pamela, esa conversación no debió tomar la dimensión que tuvo ni ser utilizada para generar sospechas o insinuaciones que ella considera injustas.

Pamela Franco aclara si pasó
Pamela Franco aclara si pasó Año Nuevo con Cueva y confiesa su mayor error. Infobae Perú / Captura: TikTok

Temas Relacionados

Pamela FrancoPamela LópezChristian Cuevaperu-entretenimiento

Más Noticias

“Dorada” la versión en español de HUNTR/X domina el ranking K-pop de iTunes en Perú: canciones más populares del momento

El éxito mundial de PSY, Gangnam Style, fue un parteaguas para que el K-pop tuviera su pase de acceso a la industria musical de occidente

“Dorada” la versión en español

¿Cuál es la diferencia entre masa muscular y masa magra?

Entender la diferencia entre masa muscular y masa magra es fundamental para diseñar entrenamientos y planes nutricionales adecuados

¿Cuál es la diferencia entre

PNP inicia entrega de autos, pese a irregularidades: Contraloría advierte aumento de vehículos y posibles sobrecostos

Órgano de control halló, entre otros hechos, que la cifra total de vehículos se incrementó inesperadamente a 177 y el funcionario encargado de formalizar la solicitud de compra estaba inhabilitado

PNP inicia entrega de autos,

La asesora de confianza de José Jerí que elevó su patrimonio en más de 100 mil dólares en menos de cuatro años

Panorama reveló el rápido ascenso de cargos y salarios de la asesora, junto a adquisiciones patrimoniales que exceden sus ingresos iniciales

La asesora de confianza de

Lesly Shica denuncia amenazas y presiones para no mostrarse mucho con José Jerí: “Quieren atemorizarme, que deje de sonreír”

La ministra denunció que enfrenta amenazas y presiones para reducir su exposición pública, especialmente por su cercanía con el presidente interino. Indicó que las intimidaciones surgen tras cambios implementados en un programa de su sector

Lesly Shica denuncia amenazas y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La asesora de confianza de

La asesora de confianza de José Jerí que elevó su patrimonio en más de 100 mil dólares en menos de cuatro años

Lesly Shica denuncia amenazas y presiones para no mostrarse mucho con José Jerí: “Quieren atemorizarme, que deje de sonreír”

Los correos entre Lesly Shica y Julio Demartini: coordinaciones con congresistas, límites a la prensa y más

La última Navidad de estos congresistas: recibirán tarjeta de S/1.900 y bonos que suman casi S/47.000

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

ENTRETENIMIENTO

“Dorada” la versión en español

“Dorada” la versión en español de HUNTR/X domina el ranking K-pop de iTunes en Perú: canciones más populares del momento

Netflix Perú: “Frankenstein” de Guillermo del Toro encabeza el ranking de las mejores películas para ver esta noche

Son del Duke incorpora a Nickol Sinchi, ex Corazón Serrano, como parte de su renovada delantera

Susan Ochoa incursiona en el género tropical y lanza su videoclip ‘Mix Los Bomberos’

“Chavín de Huántar, el rescate del siglo” supera el millón de espectadores en el cine nacional

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 16

Partidos de hoy, domingo 16 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

GOLPERU dijo adiós a la Liga 1 y Jorge Kieffer dejó mensaje final: “No somos monedas de oro, no le podemos gustar a todos”

Ignacio Buse promete reponerse tras la dolorosa caída en la final del Challenger de Montevideo: “A seguir, no hay de otra”

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos tras la fecha 4 de la primera fase

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así quedaron los partidos