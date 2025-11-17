Pamela Franco se arrepiente de haber jurado en nombre de su hija por Christian Cueva y se justifica: “Estaba mal”

“Mi cabeza estaba en otra cosa”: Pamela Franco explica el polémico juramento sobre Cueva. Infobae Perú / Captura: TikTok

La historia entre Pamela Franco, Christian Cueva y Pamela López volvió a encenderse luego de que la cumbiambera decidiera explicar públicamente por qué, hace algunos años, juró por su hija que no conocía a Cueva, una afirmación que hoy reconoce como un error y de la cual se siente profundamente arrepentida.

Sin embargo, más allá de la frase que dio la vuelta a todos los programas de espectáculos, Pamela asegura que jamás imaginó que todo aquello quedaría registrado porque, según cuenta, nunca pensó que Pamela López la estaba grabando.

La cantante relató que ese episodio ocurrió en uno de los momentos más frágiles de su vida, cuando recién había estallado el ampay de Christian Domínguez, entonces su pareja, siendo infiel en la recordada escena del “auto-rana”.

Pamela Franco aclara si pasó Año Nuevo con Cueva y confiesa su mayor error. Infobae Perú / Captura: TikTok

Sus motivos

Mientras lidiaba con la presión mediática, el dolor emocional y un cuadro de ansiedad que la obligó a tomar medicación, recibió una llamada de Pamela López en plena madrugada. Aún conmocionada por lo sucedido en su propia relación, asegura que no estaba en condiciones de sostener una conversación tan insistente e incómoda.

Según su versión, la pregunta central de López era si ella conocía o no a Christian Cueva, algo que Pamela Franco interpretó como un intento de presionarla en un momento donde su estabilidad emocional estaba quebrada. “Lo que pasa es que yo recibí una llamada, a los dos días del ampay de Domínguez. Entonces yo estaba mal, estaba con pastillas, me llaman en la madrugada, no había dormido y escuchaba si lo conocía o no (a Christian Cueva) y yo atinaba a decir: ‘Pregúntale a él’”, explicó, recordando el estado en el que se encontraba.

Franco señala que en ese entonces no tenía ningún vínculo con el futbolista desde hacía años, motivo por el cual la llamada la tomó completamente por sorpresa. Mientras intentaba responder lo mínimo posible, sentía que la conversación era innecesaria y que no tenía por qué dar explicaciones sobre algo que, según asegura, ya no formaba parte de su vida. “Es que yo estaba pasando mi problema. Yo no tenía contacto con esa persona años, como cinco años. ¿Por qué yo tenía que contestar si tenía mis problemas? Era innecesario”, agregó.

Pamela Franco aclara si pasó Año Nuevo con Cueva y confiesa su mayor error. Infobae Perú / Captura: TikTok

La presión emocional de ese momento la llevó a actuar impulsivamente, y es allí donde surge el polémico juramento que tantos cuestionamientos generó. Pamela admite que se equivocó al mencionar a su hija para intentar cerrar la conversación. Sin embargo, sostiene que lo hizo exclusivamente para que López dejara de insistir, pues ya no sabía cómo manejar la situación. “¿Por qué viene el juramento? Me viene a decir sobre el tema de un Año Nuevo, que supuestamente le llegó un mensaje donde le decían que había estado conmigo. Eso era mentira. Yo, para cortarla, cometo el error de meterle a mi hija. Me arrepiento. No me imaginé que me grababa. Mi cabeza estaba en otra cosa. Yo con Cueva en ese momento no tenía comunicación de años”, expresó con evidente incomodidad al recordar aquel episodio.

La cumbiambera remarcó también que es falso que haya pasado Año Nuevo con Christian Cueva, una de las versiones que más ruido hizo en su momento. Sostiene que jamás existió tal encuentro y que la información que recibió López era completamente errónea. Para Pamela, esa conversación no debió tomar la dimensión que tuvo ni ser utilizada para generar sospechas o insinuaciones que ella considera injustas.

Pamela Franco aclara si pasó Año Nuevo con Cueva y confiesa su mayor error. Infobae Perú / Captura: TikTok