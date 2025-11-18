Christian Domínguez dice que saludó a su hija, pero Magaly Medina lo desmiente con chats: “Mandar flores y no llamar no significa nada”

Magaly revela pruebas y acusa a Christian Domínguez de mentir sobre su hija. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la última emisión del programa de Magaly TV La Firme, Magaly Medina decidió responder con firmeza a las declaraciones de Christian Domínguez tras asegurar que sí saludó a su hija por su cumpleaños, pese a que la versión de Melanie Martínez, madre de la adolescente, apuntaba a lo contrario.

Desde el inicio, la conductora dejó claro que llegaba dispuesta a hablar sin filtros: “Así que me lo voy a subir, voy a estar discreta hoy. Pero bueno, empecemos porque... la verdad que yo no entiendo cómo la gente puede mentir y decir cosas con una total entereza que la gente se lo puede creer”, expresó, encendiendo de inmediato la discusión pública.

El origen del enfrentamiento surgió luego de que el programa revelara que, según Melanie, Christian no había llamado a su hija durante la noche de su cumpleaños. Pese a ello, el cantante aseguró en una entrevista con un diario conocido que sí lo hizo, lo que provocó la indignación de Magaly.

La saludó en su programa

“Christian Domínguez no acepta absolutamente nada. Nosotros dijimos acá el día viernes que Melanie Martínez, la madre de su primera hija, nos había dicho que a esas horas de la noche del programa él no había llamado a su hija para felicitarla por su cumpleaños”, recordó la periodista.

Magaly citó textualmente la versión de la madre de la menor: “Hablo con la madre de su hija y ella me dice: ‘Hasta el momento de hoy, su padre no la ha llamado por teléfono para saludarla’”. También añadió que Melanie confirmó que sí recibió flores, pero no una llamada, detalle crucial que desmentiría al cumbiambero. “Mandarle flores y no llamarla no significa nada. Sigue sin llamar, esa es la verdad”, insistió la conductora citando el testimonio.

Mientras tanto, en el programa que Christian conduce por Panamericana TV, ocurrió un episodio que, para Magaly, solo confirmaba la poca importancia que él le dio al saludo. Todo empezó cuando Rocío, compañera de conducción, saludó al aire a su pareja por su cumpleaños. Christian intervino entonces con un comentario que llamó la atención de todos: “Uy, entonces también cumple mi hija. Feliz cumpleaños, mi amor. Que la pases increíble”. Para la periodista, este gesto fue superficial y carente de intención real: “O sea, tremendo conchudo y nariz pinocha. Para él, un saludo a su hija es algo como que hace de casualidad, todo porque su compañera saludó al novio”.

La periodista aprovechó para cuestionar abiertamente la actitud del cantante como padre. Con dureza pero desde un discurso emocional, afirmó: “¿Ese es tu saludo? ¿A tu hija mayor, a la que dices querer, con la que dices querer proteger? Has pedido una cautelar para protegerla de su madre, ¿a ella? ¿Ese es tu saludo?”. Y continuó: “Un padre maduro que quiere hacer las paces con su hija agarra el teléfono, llama, escribe un WhatsApp, rompe el hielo. Pero él se porta como chibolo malcriado que hace una pataleta y un berrinche”.

A lo largo de su comentario, Magaly insistió en la importancia del rol paterno y la responsabilidad emocional. “Y el padre responde como alguien de la misma edad, como si fuera el enamoradito pataletudo de quince años. No es así, Christian Domínguez, es tu hija. El que tiene que demostrar madurez eres tú, no ella”, expresó con contundencia.

Sobre las declaraciones del cantante, donde sugería que Magaly “vende porque habla mal de las personas”, la periodista respondió sin rodeos: “Yo no soy la dueña de la verdad, pero sí dueña de mis opiniones. Y opino sobre testimonios y opino sobre argumentos. No porque se me da la gana, no soy una vieja chismosa que anda recogiendo chismes baratos”.

Finalmente, la conductora remarcó que Christian Domínguez no tenía que darle explicaciones a ella, sino a sí mismo y, sobre todo, a su hija. “Cumple con tu hija. Como padre, demuéstrale que eres un hombre en quien se puede confiar. Pese a que ella no te hable, pese a que esté molesta. Tú tienes que ser una roca firme, a la que ella siempre mirará y sabrá que estarás ahí para ella”, concluyó, dejando una reflexión que trascendía la polémica y tocaba un tema sensible para miles de familias.

