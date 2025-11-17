Perú

Yolanda Medina admite que fue ‘alcahueta’ de Pamela Franco y revela por qué lo hizo: “La vi destrozada”

La artista precisó que jamás encubrió encuentros ocultos y que únicamente salió en defensa de su amiga en un momento de profundo dolor, cuando esta recién había descubierto el ampay de Christian Domínguez

Yolanda Medina admite en VLDLV que fue "alcahueta" de Pamela Franco y revela por qué lo hizo.

La presencia de Yolanda Medina en el último programa de El Valor de la Verdad este 16 de noviembre se convirtió en un momento tenso con una de las preguntas más esperadas. No solo por lo habitual que rodea al formato, sino porque tocó un punto especialmente delicado: su amistad con Pamela Franco y las acusaciones públicas de haber sido su “alcahueta” durante el escándalo que tuvo como protagonista a Christian Cueva.

La artista decidió contar su versión sin rodeos. La pregunta de Beto Ortiz cayó con el suspenso característico del programa. Tras un largo silencio y varias pausas, formuló lo que muchos querían escuchar: “¿Ha sido alcahueta de Pamela Franco?”. La respuesta fue un “sí”, seguido de la confirmación de la máquina: verdad.

Desde ese instante, el set se volvió un espacio donde la empresaria de la cumbia buscó, más que justificarse, poner en contexto lo que había vivido.

Yolanda Medina afirma que no conoce a Christian Cueva en persona

Antes de entrar en detalles, Ortiz bromeó sobre la palabra “alcahueta”, preguntándose si realmente existía la versión femenina del término. Entre risas, mencionó ejemplos y hasta citó a Martha Hildebrandt. Luego dio pase a la cantante para explicar por qué aceptaba esa etiqueta. Yolanda respiró hondo y dijo: “La gente no sabe muchas cosas y voy a explicar el porqué… pienso yo que fui una alcahueta por una sola cosa”.

Según relató, todo comenzó cuando la prensa la llamó para preguntarle por la supuesta revelación de Pamela López, quien habría descubierto la relación pasada entre Franco y Cueva. “Yo la llamo a ella loca. ‘Está loca’, dije. Entonces, aun sabiendo que sí era verdad, di esa respuesta”, confesó. Lo hizo, asegura, porque jamás imaginó que la historia tomaría otro rumbo ni que incluso Franco terminaría retomando su relación con el futbolista.

Yolanda quiso dejar algo muy claro: nunca encubrió una relación clandestina, ni fue cómplice de salidas, reuniones o encuentros entre Franco y Cueva. Entre pausas, reafirmó: “Jamás he salido con ellos. Nunca lo conocí en persona hace mucho tiempo. No tengo ni una sola foto con Christian Cueva”. Contó que recién lo trató después de que él formalizara su relación con Pamela Franco, y que jamás recibió invitaciones a hoteles, cafés o reuniones privadas. Con humor añadió: “Nunca me ha invitado al Westin… ni a un café”, arrancando risas del conductor.

Revela el motivo y no se arrepiente

El motivo por el que sintió la necesidad de proteger a su amiga fue otro. Yolanda no habló de romances, sino de dolor. “Cuando pasó lo de Christian, yo a ella la vi tan mal… estaba destrozada. Me convertí en la amiga con la que podía estar, la que le daba fuerza”, detalló. Eso, según explicó, no la vuelve cómplice, sino solidaria. Su error admite, fue negarle a la prensa que sabía de la relación antigua entre su amiga y el futbolista, pero insiste en que eso no significa haber encubierto nada más.

Cuando Ortiz le preguntó si se arrepentía de haber hecho esa defensa pública, respondió con firmeza: “No me voy a arrepentir nunca, porque las amigas tienen que estar en las buenas y en las malas. Si me tocó que me insulten, que me llamen alcahuete, que me pongan el sello como una vaca, lo voy a apechugar”. Para ella, la lealtad pesa más que la comodidad mediática.

“Ella ha sufrido mucho cuando perdió su hogar, como cualquier mujer. Y eso no me va a hacer retroceder”, afirmó sin dudar.

La cantante insistió en que jamás se involucró en las decisiones sentimentales de su amiga ni en su reconciliación con Cueva. “Yo nunca me meto en la vida de ellas. Nunca pregunto. Ellas tienen voz y voto para hacer lo que quieran”, explicó. Aunque reconoce que suele enterarse de lo que ocurre en su círculo, asegura que no actúa como intermediaria ni consejera de pareja.

Finalmente, Yolanda resumió lo que considera su única falta: haber negado ante los medios que conocía la relación pasada entre Pamela Franco y Christian Cueva. Nada más. Nada menos. “La única vez que puedo llamarme alcahueta es cuando le negué a la prensa que sabía que ellos habían tenido algo antes”, concluyó.

