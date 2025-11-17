Perú

Yolanda Medina afirma que Marisol la envidia y cuenta lamentable anécdota en la radio: “La verdad la empujé”

La cantante contó su versión sobre los ataques, el episodio del “hotel en motel” y la polémica pelea en una radio

Yolanda Medina revela su pelea con Marisol en una radio tras recibir insultos: “La enfrenté y no dijo nada”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

La reciente presentación de Yolanda Medina en El Valor de la Verdad volvió a abrir una de las historias más tensas y persistentes dentro del mundo de la cumbia peruana: su enfrentamiento con Marisol, la popular ‘Faraona’. A lo largo de la emisión, bajo la conducción de Beto Ortiz, la artista respondió preguntas que removieron recuerdos, heridas y acusaciones que llevan más de dos décadas alimentando rumores.

El momento más revelador llegó cuando el conductor reemplazó una pregunta sensible sobre su padre —cuando la máquina iba a determinar si “¿era alcohólico tu padre?”— por una interrogante igual de incómoda, pero más manejable para la cantante. “Pregunta cuatro. ¿Te tiene envidia la cantante de cumbia Marisol?”, leyó Ortiz. Yolanda respondió con seguridad: “Sí”, y el veredicto no tardó en llegar: la respuesta era verdad.

A partir de allí, la conversación tomó un tono más íntimo. Ortiz quiso saber por qué Yolanda creía que Marisol le tenía envidia y cómo lo había comprobado. Ella respiró profundo y dijo: “Es un sentir. Nosotras no nos conocemos de hoy, nos conocemos desde hace muchos años. Yo la conozco en diferentes grupos del norte, hemos trabajado juntas. Cantamos en Son Latino en un corto tiempo, aunque ella lo niega, no se acuerda”.

“<b>De hotel en motel</b>”

El conductor, en tono sarcástico, bromeó con la supuesta amnesia de Marisol, comparándola con el padre de Yolanda. La cantante respondió con calma, sin caer en provocaciones, pero dejando claro que considera que su colega ha construido sobre su nombre una narrativa dañina desde hace mucho tiempo. La declaración que más la hirió, según contó, fue cuando Marisol aseguró en un podcast que buscaba a Yolanda “de hotel en motel” junto al padre de su hija para comprobar si ella le era infiel.

Yolanda corrigió, con un nudo en la garganta: “Para mí es bajo, porque el padre de mi hija no está vivo. Él está muerto. Meter a una persona que ya no puede defenderse no es limpio. Ella siempre ha tratado de embarrar mi imagen de una u otra manera”.

Mencionó el nombre del padre de su hija, Martín Plejo Vera, y explicó que incluso él le contó en vida que Marisol lo llevaba de hotel en hotel buscando indicios de infidelidad. Sin embargo, ella nunca le creyó, pensando que exageraba. Solo años después, al escuchar a Marisol afirmarlo públicamente, comprendió que aquello que pensó que era una mentira terminó siendo reciclado por su rival como parte de un relato destinado, según dice, a dañarla.

Yolanda Medina acepta que empujó a Marisol en la radio

Cuando Ortiz le preguntó qué ganaba Marisol con repetir ese tipo de versiones, Yolanda fue frontal: “Para conseguir que mi imagen se manche. Para que yo no tenga contratos, para que la gente me insulte”. Relató que las redes sociales se han convertido en terreno fértil para los ataques: “Siempre ponen ‘roba maridos’, ‘la que le quitó el marido a Marisol’. Y eso repercute. La gente lo cree”.

La conversación se trasladó entonces al episodio más recordado entre ambas: la pelea en una radio. Yolanda explicó que no la buscó; ambas estaban invitadas el mismo día, pero Marisol empezó a lanzar indirectas desde su entrevista, dirigiéndose a ella y a sus compañeras. “Chusca, roba marido, que si quiero cantar la canción robo marido… éramos cuatro ‘Alma Bella’ afuera y se burló de todas”, narró.

Cuando Marisol salió de la cabina, Yolanda la enfrentó. “La empujé y le dije que me diga en la cara lo que había dicho dentro. Ella no hizo nada, solo dijo: ‘¿Qué te pasa?’, y se fue”.

