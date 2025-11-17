Hackean cuenta de X del Ministerio de Cultura: entidad pide “desestimar cualquier publicación realizada durante este periodo”

Hackean cuenta del Ministerio de Cultura en X: entidad pide “desestimar cualquier publicación realizada durante este periodo”

El Ministerio de Cultura comunicó a través de sus redes sociales que su cuenta oficial en X quedó fuera de su control por una intrusión digital. La alerta se difundió primero en Facebook, donde la institución explicó la situación y pidió atención a sus canales formales.

“Informamos a la ciudadanía que la cuenta oficial de X del Ministerio de Cultura ha sido hackeada. Nuestro equipo viene realizando las acciones técnicas y los procedimientos correspondientes para recuperar el control y restablecer su funcionamiento oficial”, se lee en la primera parte del comunciado.

La entidad explicó que su equipo técnico inició una intervención inmediata para resolver el incidente. Aunque no brindó detalles sobre el origen del acceso irregular, sí aclaró que todas las comunicaciones confiables permanecerían únicamente en las plataformas verificadas.

“Exhortamos a la población a desestimar cualquier publicación realizada durante este periodo y a mantenerse atenta a nuestros canales oficiales de comunicación. Agradecemos su comprensión”, se lee en el comunicado.

Comunicado del Mincul

Aumento de ciberataques en Perú y el mundo

El contexto de este ejercicio es especialmente relevante para el Perú. Según la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, los ataques cibernéticos se han incrementado de forma sostenida en el país. Amenazas como ransomware, robo de credenciales, ataques de denegación de servicio (DDoS) y exploits de vulnerabilidades de día cero son cada vez más comunes, afectando a entidades gubernamentales y privadas por igual.

Jaime Honores advirtió que los retos no terminan con el simulacro: “Los ataques informáticos tampoco culminan. Siempre habrá nuevas técnicas y hoy tenemos nuevas modalidades de ataques”, alertó, destacando el uso creciente de la inteligencia artificial por parte de los ciberdelincuentes para desarrollar campañas más dirigidas y efectivas.

En este sentido, el CNSD no se limita a organizar ejercicios anuales. También monitorea riesgos en tiempo real y emite reportes diarios con alertas que permiten a las instituciones prevenir incidentes graves. Además, brinda acompañamiento técnico a las organizaciones que han sido víctimas de un ciberataque o que enfrentan intentos de vulnerabilidad.

Noticia en desarrollo...