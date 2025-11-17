Perú

Beneficencia de Lima renueva cocina del Hogar Canevaro para fortalecer atención de adultos mayores

La remodelación incluye equipos industriales, áreas renovadas y espacios adaptados, lo que eleva la calidad de vida de los adultos mayores y refuerza la capacidad del centro para brindar servicios especializados

La Sociedad de Beneficencia de Lima y la Fundación Ignacia invierten más de medio millón de soles en la renovación del albergue.

La Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana (SBLM) y la Fundación Ignacia realizaron la renovación integral de la cocina del Hogar Canevaro, con el objetivo de mejorar la atención de cerca de 400 adultos mayores residentes.

El proyecto de mejoramiento y ampliación inició en marzo y requirió una inversión superior al medio millón de soles, destinada a modernizar un espacio que no había recibido mantenimiento durante casi dos décadas.

La nueva infraestructura incluye dos cocinas industriales adaptadas a gas, un extractor de aire centrífugo y diversos equipos destinados a optimizar el área de Nutrición del Hogar Canevaro, administrada por la Beneficencia de Lima. A la par, se remodelaron servicios higiénicos, vestidores, área de lavado, despensa y otros ambientes de trabajo.

En la ceremonia de reinauguración, el presidente de la SBLM, Juan Carlos Valderrama, destacó el compromiso de la institución con el bienestar de los sectores más vulnerables de la ciudad y señaló que la obra representa una transformación significativa para la calidad de vida de los residentes.

La actividad contó con la presencia de la presidenta de la Fundación Ignacia, Luz María del Pilar Freitas; la directora del Hogar Canevaro, Mónica Alva; autoridades y benefactores.

Además, representantes de la empresa P.A. Perú S.A.C. asumieron el compromiso de renovar el comedor del albergue. El Hogar Canevaro atiende actualmente a cerca de 400 adultos mayores y ofrece también espacios como sala de lectura, biohuerto y actividades formativas.

De otro lado, los adultos mayores del Hogar Canevaro participaron en la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, celebrado cada 14 de noviembre, mediante bailes grupales, juegos didácticos y actividades informativas orientadas a la prevención y el control de la enfermedad.

Durante la jornada, el servicio de Nutrición del Hogar Canevaro organizó una charla preventiva para los residentes, quienes además identificaron alimentos saludables y pusieron a prueba sus habilidades en dinámicas educativas.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, el 96% de los casos detectados en Perú corresponden a diabetes mellitus tipo II, afectando principalmente a adultos y adultos mayores. En este contexto, la Beneficencia de Lima resaltó la importancia del acompañamiento nutricional permanente y el acceso a una dieta balanceada, aspectos esenciales en la gestión de la enfermedad dentro del hogar.

La nutricionista Thalía Castañeda explicó que muchos residentes ingresan ya con diagnósticos de diabetes o prediabetes, por lo que se elabora una dieta hipoglúcida que contempla cinco tiempos de comida diarios, evitando la inclusión de opciones no saludables y asegurando una mejor calidad de vida.

La reciente renovación de la cocina del Hogar Canevaro, impulsada junto a la Fundación Ignacia, refuerza la capacidad del centro para atender las necesidades nutricionales de los cerca de 400 adultos mayores que alberga, un 60% hombres y 40% mujeres, en situación de vulnerabilidad.

