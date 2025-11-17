Arrestan a alcalde de Ayacucho por nexo con red criminal: operativo incauta más de S/24 mil y hay otros dos ediles implicados

El procedimiento incluyó allanamientos en viviendas de los involucrados y oficinas municipales en Ayacucho, Huancavelica y Lima, así como la incautación de documentos, equipos electrónicos y efectivo

El alcalde de Cangallo (Ayacucho), Teófilo Núñez, fue arrestado este lunes durante un amplio operativo fiscal y policial contra la presunta organización criminal ‘Los Sagaces de Gestión de Obras’.

De acuerdo con una nota de prensa difundida por el Ministerio Público, la intervención fue ejecutada por el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho, con apoyo de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional (PNP).

Hasta el momento, Núñez Achallma y el empresario Juan Carlos Gómez permanecen detenidos bajo cargos de colusión agravada, acusados de dirigir de forma ilegal la buena pro de obras sobrevaloradas, falsificar documentos y desviar recursos públicos para obtener ganancias ilícitas en perjuicio del Estado.

El operativo está a cargo del fiscal provincial Jorge Nicolás Quispe, junto a un equipo del subsistema anticorrupción del Distrito Fiscal de Ayacucho.

Las autoridades ingresaron a las viviendas de los detenidos y a las oficinas de la Municipalidad Provincial de Cangallo, la Municipalidad Provincial de Huanta, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (Provías Descentralizado) en Lima, la Municipalidad Distrital de Chincho (Huancavelica) y la empresa Wari Contratistas Generales SRL.

Figuran como investigados otros alcaldes y exautoridades municipales, así como el empresario Max Klizman Pretel Casaico, presunto líder del grupo, quien permanece no habido

También se ejecutaron allanamientos en otras doce viviendas, entre ellas la del exalcalde de Huanta, Renol Pichardo, quien figura como implicado. Los fiscales informaron que el empresario Max Klizman Pretel Casaico y el abogado Jersy Ulianov Góngora Huamán no fueron ubicados pese a la orden de detención y al ingreso a sus domicilios.

Pretel Casaico, señalado como presunto cabecilla y propietario de Wari Contratistas Generales, habría captado a diversas autoridades municipales para promover servicios de consultoría, formulación de expedientes y ejecución de obras públicas.

Estas acciones, según la tesis fiscal, contaron con participación de Pichardo Ramos, Góngora Huamán, Gómez Gonzales y Pretel Maldonado, quienes buscaban financiamiento ante Provías Descentralizado, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Entre los otros ediles que integrarían la red de ‘Los sagaces’ figuran Melintón Díaz Muñoz, alcalde del distrito de Independencia, y Víctor de la Cruz Villagaray, alcalde de Chincho. Una de las obras bajo investigación es el proyecto de mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado en las localidades de Incaraccay y Huallata, en Cangallo.

El Ministerio Público también atribuye a De la Cruz Villagaray la supuesta coordinación con asesores y viceministerios de la cartera de Educación para favorecer otro proyecto.

El Poder Judicial autorizó los allanamientos y las detenciones ante indicios de arreglos ilegales para direccionar la buena pro de varias obras públicas, elevar sus costos, falsificar documentos y desviar recursos del Estado.

Durante las intervenciones se incautaron equipos informáticos, dispositivos de almacenamiento, teléfonos celulares, documentos, comprobantes bancarios y más de 24 mil soles en efectivo. Todo el material pasará a análisis forense para profundizar la investigación.

En septiembre pasado, Núñez Achallma sostuvo una reunión en Lima con Carlos Malaver, ministro del Interior, para abordar el estado de la infraestructura policial en su jurisdicción, según El Peruano. El funcionario anunció la coordinación con la municipalidad para firmar un convenio que viabilice un proyecto de remodelación de la comisaría local.