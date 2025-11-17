Perú

Arrestan a alcalde de Ayacucho por nexo con red criminal: operativo incauta más de S/24 mil y hay otros dos ediles implicados

Teófilo Núñez, alcalde de Cangallo, fue detenido por estar relacionado con una red dedicada a direccionar obras públicas y desviar fondos estatales. Las autoridades realizaron allanamientos simultáneos en municipios y domicilios

Guardar
El procedimiento incluyó allanamientos en
El procedimiento incluyó allanamientos en viviendas de los involucrados y oficinas municipales en Ayacucho, Huancavelica y Lima, así como la incautación de documentos, equipos electrónicos y efectivo

El alcalde de Cangallo (Ayacucho), Teófilo Núñez, fue arrestado este lunes durante un amplio operativo fiscal y policial contra la presunta organización criminal ‘Los Sagaces de Gestión de Obras’.

De acuerdo con una nota de prensa difundida por el Ministerio Público, la intervención fue ejecutada por el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho, con apoyo de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional (PNP).

Hasta el momento, Núñez Achallma y el empresario Juan Carlos Gómez permanecen detenidos bajo cargos de colusión agravada, acusados de dirigir de forma ilegal la buena pro de obras sobrevaloradas, falsificar documentos y desviar recursos públicos para obtener ganancias ilícitas en perjuicio del Estado.

El operativo está a cargo del fiscal provincial Jorge Nicolás Quispe, junto a un equipo del subsistema anticorrupción del Distrito Fiscal de Ayacucho.

Las autoridades ingresaron a las viviendas de los detenidos y a las oficinas de la Municipalidad Provincial de Cangallo, la Municipalidad Provincial de Huanta, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (Provías Descentralizado) en Lima, la Municipalidad Distrital de Chincho (Huancavelica) y la empresa Wari Contratistas Generales SRL.

Figuran como investigados otros alcaldes
Figuran como investigados otros alcaldes y exautoridades municipales, así como el empresario Max Klizman Pretel Casaico, presunto líder del grupo, quien permanece no habido

También se ejecutaron allanamientos en otras doce viviendas, entre ellas la del exalcalde de Huanta, Renol Pichardo, quien figura como implicado. Los fiscales informaron que el empresario Max Klizman Pretel Casaico y el abogado Jersy Ulianov Góngora Huamán no fueron ubicados pese a la orden de detención y al ingreso a sus domicilios.

Pretel Casaico, señalado como presunto cabecilla y propietario de Wari Contratistas Generales, habría captado a diversas autoridades municipales para promover servicios de consultoría, formulación de expedientes y ejecución de obras públicas.

Estas acciones, según la tesis fiscal, contaron con participación de Pichardo Ramos, Góngora Huamán, Gómez Gonzales y Pretel Maldonado, quienes buscaban financiamiento ante Provías Descentralizado, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Entre los otros ediles que integrarían la red de ‘Los sagaces’ figuran Melintón Díaz Muñoz, alcalde del distrito de Independencia, y Víctor de la Cruz Villagaray, alcalde de Chincho. Una de las obras bajo investigación es el proyecto de mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado en las localidades de Incaraccay y Huallata, en Cangallo.

Detuvieron al alcalde de Cangallo,
Detuvieron al alcalde de Cangallo, Teófilo Núñez, y al empresario Juan Carlos Gómez durante un operativo por presuntos delitos de colusión agravada y crimen organizado ligados a la red ‘Los Sagaces de Gestión de Obras’

El Ministerio Público también atribuye a De la Cruz Villagaray la supuesta coordinación con asesores y viceministerios de la cartera de Educación para favorecer otro proyecto.

El Poder Judicial autorizó los allanamientos y las detenciones ante indicios de arreglos ilegales para direccionar la buena pro de varias obras públicas, elevar sus costos, falsificar documentos y desviar recursos del Estado.

Durante las intervenciones se incautaron equipos informáticos, dispositivos de almacenamiento, teléfonos celulares, documentos, comprobantes bancarios y más de 24 mil soles en efectivo. Todo el material pasará a análisis forense para profundizar la investigación.

Reunión

En septiembre pasado, Núñez Achallma sostuvo una reunión en Lima con Carlos Malaver, ministro del Interior, para abordar el estado de la infraestructura policial en su jurisdicción, según El Peruano. El funcionario anunció la coordinación con la municipalidad para firmar un convenio que viabilice un proyecto de remodelación de la comisaría local.

Temas Relacionados

AyacuchoCangalloperu-politicaperu-noticiasCorrupción

Más Noticias

Jaime Bayly sospecha de la cercanía entre su esposa y su profesor de karate: “Ella es libre de estar con quien quiera”

El más reciente cumpleaños de Silvia Núñez del Arco desencadenó una crisis familiar marcada por dudas y confesiones

Jaime Bayly sospecha de la

Perú ha caído en competitividad global pese a leve avance: 5 claves para que una empresa alcance el éxito y un crecimiento sostenible

La experiencia reciente demuestra que combinar conocimiento local y global, junto con liderazgo decidido, es fundamental para fortalecer la posición competitiva y aumentar el aporte empresarial al desarrollo nacional

Perú ha caído en competitividad

Estos son los 5 principales síntomas del cáncer de pulmón

Esta enfermedad no afecta exclusivamente a fumadores, y muchas veces se detecta cuando ya es demasiado tarde

Estos son los 5 principales

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi por decirle ‘proterrorista’: “Es público que el señor me ha difamado”

La suspendida fiscal dio detalles sobre la carta notarial enviada al presidente del Congreso. Mencionó que, además de no ser atendida, la postura del fujimorista es “reincidente”

Delia Espinoza querellará a Fernando

EE. UU. autoriza ingreso sin arancel a más de 100 productos agrarios peruanos, según la ministra Mera, y abre nueva ventana comercial

Café, palta, cacao, mangos y jugos naturales ingresarán sin arancel al mercado estadounidense, una medida que en 2024 ya representó US$ 1 200 millones en ventas y que, según Mincetur, refuerza la competitividad peruana

EE. UU. autoriza ingreso sin
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza querellará a Fernando

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi por decirle ‘proterrorista’: “Es público que el señor me ha difamado”

Ronald Atencio es el candidato presidencial de Venceremos: “Se impuso la forma racista de hacer política”, aseguró Vicente Alanoca

Delia Espinoza pide al PJ acelerar su reposición, pese a pedido de aclaración solicitado por su abogado

Gobierno de José Jerí aprueba pedir a Bélgica la extradición de César Hinostroza, señalado como líder de ‘Los cuellos blancos’

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco se arrepiente de

Pamela Franco se arrepiente de haber jurado por su hija y pedir perdón a Pamela López por Christian Cueva: “Estaba mal”

Yolanda Medina llama ‘malagradecida’ a Michelle Soifer tras pedirle hacer feat: “Me cansé de rogar y decidí bloquearla”

Pamela Franco afirma que sus respuestas en entrevista con María Pía fueron pauteadas: “Tenía miedo de quedarme sin trabajo”

Susy Díaz revela que le dijo a Shakira en su encuentro antes del concierto

“Beso dinamita”, el K-Drama que encabeza la top 10 de series más vistas en Netflix Perú

DEPORTES

Joao Grimaldo, temporada redonda en

Joao Grimaldo, temporada redonda en Letonia: campeón con Riga FC y destacado en oncena anual de la Virsliga

Alianza Lima planea el regreso de un viejo conocido para Liga 1 2026: oferta de préstamo a Racing Club por Adrián Balboa

Manuel Barreto se sincera acerca de la realidad de la selección peruana: “Hoy por hoy no es suficiente para pelear un cupo al Mundial”

A qué hora juega Perú vs Chile: partido amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

Angélica Aquino destacó la ‘garra’ de San Martín para vencer a Universitario: “Tuvimos casi todo el coliseo en contra”