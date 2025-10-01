Perú

Concierto de Shakira en Perú: Susy Díaz confirma que vivirá la experiencia ‘Camina con la Loba’ junto a la cantante

La mediática figura invitó a los seguidores de la barranquillera a competir por la oportunidad de acompañar a la artista en su recorrido hacia el escenario durante sus presentaciones en la capital peruana

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Susy Díaz participará en única experiencia con Shakira durante su concierto en Lima.

La artista peruana Susy Díaz ha confirmado oficialmente su participación en 'Camina con la Loba’, el concurso estrella impulsado por la productora MasterLive con motivo del esperado regreso de Shakira al país. Esta iniciativa involucra una experiencia inédita para los seguidores de la cantante, quienes podrán acompañarla al escenario del Estadio Nacional en Lima, en el marco de sus conciertos previstos para el 16 y 18 de noviembre.

Susy Díaz, figura emblemática de la farándula local, es la primera celebridad nacional anunciada dentro de esta dinámica que reunirá a un centenar de asistentes elegidos por su entusiasmo y creatividad. “Estoy lista para conocer a Shakira que es fuego y fuerza. Tú también puedes participar y caminar a su lado. ¡No se lo pierdan!”, dijo la rubia.

Susy Díaz participará en única experiencia con Shakira durante su concierto en Lima.

De este modo, Díaz extendió la invitación al público peruano para sumarse al concurso y vivir de cerca un acontecimiento poco frecuente dentro de la industria musical local.

Según informó MasterLive, la dinámica ‘Camina con la Loba’ seleccionará a 100 personas para acompañar el ingreso de Shakira durante ambas fechas de su espectáculo en la capital peruana. La mecánica exige que los participantes sean mayores de 18 años y cuenten con una entrada válida para cualquiera de los conciertos, la cual puede adquirirse todavía para el 18 de noviembre mediante la plataforma digital Teleticket, que mantiene precios promocionales en las últimas localidades disponibles.

Shakira es la estrella del momento tras innumerables éxitos y presentaciones. REUTERS/Kylie Cooper

A lo largo de octubre, los aspirantes deberán demostrar su admiración y devoción por la artista colombiana. El proceso incluye retos promovidos por figuras mediáticas y marcas asociadas al evento, quienes tendrán a cargo dinámicas especiales para identificar a los fanáticos más entregados y originales. De este grupo, se seleccionarán los acompañantes que vivirán el trayecto junto a la estrella en uno de los puntos culminantes del show.

Shakira prepara su regreso a Perú para noviembre. REUTERS/Kylie Cooper

¿Cómo ser parte del concurso?

Para quienes buscan un lugar en ‘Camina con la Loba’, el procedimiento implica inscribirse a través de las plataformas oficiales y estar atentos a las novedades que compartirán los promotores del evento y los aliados estratégicos. Los organizadores han enfatizado la importancia de la participación activa y la creatividad, además de cumplir los requisitos de edad y adquisición de entradas para acceder al sorteo.

Esta convocatoria, calificada por sus promotores como “irrepetible”, apunta a involucrar a la comunidad local en una de las citas musicales más relevantes del año. Los seguidores que deseen ser parte del selecto grupo designado para acompañar a la cantante todavía pueden adquirir entradas para el concierto del 18 de noviembre. 

Puedes adquirir tus entradas para ver a Shakira en Teleticket - crédito @shakira/Instagram

Teleticket continúa disponible para la compra de localidades en las distintas zonas del Estadio Nacional, permitiendo que más fanáticos participen en el proceso de selección. El interés que ha despertado la convocatoria evidencia la vigencia del fenómeno Shakira y la conexión de su música con el público peruano.

La artista colombiana consolidó su popularidad en el país desde sus primeras presentaciones en la década de 1990 y mantiene una base sólida de seguidores, lo que explica las altas expectativas frente a su regreso. La gira incluye nuevas coreografías y una producción escénica de gran escala, elementos que han destacado en sus recientes shows en otras ciudades latinoamericanas.

¿Cómo comprar en Teleticket?

El proceso de compra online para acceder al concierto de Shakira es el siguiente:

  • Ingresa a la web de Teleticket o utiliza el enlace directo al evento.
  • Regístrate creando una cuenta de usuario con tus datos y correo electrónico.
  • Confirma el registro mediante el correo recibido y vuelve a la plataforma.
  • Busca y selecciona el concierto de Shakira.
  • Ubícate en la cola virtual, espera tu turno.
  • Cuando puedas acceder, revisa las zonas y precios, selecciona las localidades de preferencia y reserva.
  • Completa los datos de tu tarjeta y realiza el pago.
  • Al finalizar, revisa la sección “Mis E-TICKETS” para verificar que tus entradas se encuentren allí.
Shakira regresa a Perú para
Shakira regresa a Perú para deleitar con su repertorio. (Cortesía)

