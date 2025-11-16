Perú

Papa León XIV se solidariza con las familias de las 37 personas fallecidas por el accidente en Arequipa

El sumo pontífice manifestó su deseo de que los familiares de las víctimas sean confortados por Dios y elevó sus oraciones en favor de las personas fallecidas esta semana

Guardar
El papa León XIV ofrece
El papa León XIV ofrece su audiencia general semanal en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 8 de octubre de 2025. (AP Foto/Andrew Medichini)

El Papa León XIV expresó su pesar y solidaridad con las familias de las 37 personas fallecidas y los más de 25 heridos que dejó el accidente en el que un bus de la empresa Llamosas chocó con una camioneta en la carretera Panamericana Sur en la región Arequipa.

Durante su mensaje dominical tras el Ángelus, el sumo pontífice dedicó palabras de consuelo y oración a los afectados. “Deseo asegurar mi oración por las víctimas del grave accidente vial del pasado miércoles en el sur de Perú. Que el Señor acoja a los difuntos, sostenga a los heridos y conforte a las familias en luto”, dijo públicamente desde la Ciudad del Vaticano.

Además, al conmemorarse el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, instó a reflexionar sobre el origen de este tipo de incidentes, pues indicó que se generan “muy a menudo por comportamientos irresponsables”.

37 personas fallecidas en Ocoña

El accidente ocurrió la madrugada del miércoles 12 de noviembre a la altura del kilómetro 780 de la Panamericana Sur, en el distrito de Ocoña, provincia de Camaná. Un autobús de la empresa Llamosas, que cubría la ruta Chala-Arequipa, cayó a un abismo de 200 metros tras un choque frontal con una camioneta Toyota Hilux. El impacto provocó la muerte de 37 personas, incluido el conductor del bus, y dejó a más de 25 personas heridas, varias con lesiones graves.

Confirman 37 fallecidos en accidente de Arequipa

El lugar del accidente también es conocido por la peligrosidad de su trazado y curvas pronunciadas junto a barrancos. Testimonios indican que el bus circulaba por un tramo de curvas empinadas cuando fue impactado por la camioneta, lo que provocó la pérdida de control y la caída hacia la quebrada. Las condiciones de baja visibilidad y la complejidad geográfica de la zona agravaron las consecuencias del siniestro.

Conductor de la camioneta en estado de ebriedad

La investigación judicial se centra en Henry Apaclla Ñaupari, conductor de la camioneta, quien resultó ileso y fue detenido en la zona. El dosaje etílico a Apaclla arrojó 1,04 gramos de alcohol por litro de sangre, más del doble del límite legal permitido en Perú (0,5 g/l).

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Camaná ordenó su detención preliminar por siete días, considerando la presencia de alcohol en sangre, invasión de carril y conducción temeraria como agravantes que podrían derivar en una condena superior a ocho años y medio de prisión por homicidio culposo y lesiones culposas.

Tragedia en Arequipa
Tragedia en Arequipa

Durante la audiencia judicial, Apaclla expresó arrepentimiento y pidió disculpas a las familias: “Quiero empezar lamentando todo lo que ha sucedido con todas las víctimas. Me pongo en su lugar, de verdad”, declaró ante el magistrado. La Fiscalía informó que el conductor tenía antecedentes por conducir ebrio en 2018, una denuncia por desobediencia a la autoridad y dos infracciones de tránsito previas, lo que agravó el riesgo procesal y sustentó la medida cautelar.

La empresa Llamosas aún no ha publicado la lista oficial de pasajeros ni emitido algún tipo de declaración sobre lo ocurrido. La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) lamentó el accidente, desplazó personal a la zona para colaborar con autoridades y reforzó el llamado a fortalecer la seguridad vial en las rutas nacionales.

Temas Relacionados

ArequipaPapa León XIVLeón XIVRobert PrevostVaticanoperu-noticias

Más Noticias

Felipe Chávez repasó su primera aparición con la selección peruana: “Fue un gran honor y un mayor orgullo jugar por mi patria”

El prometedor mediocentro del FC Bayern no olvida su inicio oficial con la ‘bicolor’, a la que espera ofrecerle alegrías por muchos años. “La experiencia sigue siendo increíble”, dijo

Felipe Chávez repasó su primera

Anahí de Cárdenas conmueve en boda de Natalia Salas y Sergio Coloma al dirigir ritual de la arena: “Entrega, fortaleza, conexión”

La actriz y cantante, amiga cercana de la novia, protagonizó un ritual simbólico durante la ceremonia. Su discurso resaltó unión, resiliencia y el vínculo que une a la pareja

Anahí de Cárdenas conmueve en

La ruta del dinero en el caso Martín Vizcarra: así habrían llegado las coimas al expresidente por obras en Moquegua

El Ministerio Público expuso ante el Poder Judicial el esquema financiero que, según la investigación fiscal, articuló pagos ocultos desde consorcios vinculados a proyectos regionales

La ruta del dinero en

Terrible crimen en Chiclayo: Sujeto asesina a su madre y a su abuela a machetazos

Dos generaciones de una familia perdieron la vida tras un ataque en el distrito de Zaña, donde la policía detuvo al presunto agresor y vecinos manifestaron su indignación ante la tragedia

Terrible crimen en Chiclayo: Sujeto

Sismo de magnitud 4.2 con epicentro en Talara, Piura

A lo largo de su historia, el país ha enfrentado diversos sismos que han dejado miles de muertos, heridos e innumerables daños materiales

Sismo de magnitud 4.2 con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La ruta del dinero en

La ruta del dinero en el caso Martín Vizcarra: así habrían llegado las coimas al expresidente por obras en Moquegua

Procuraduría pide que Francisco Sagasti pague 400 mil soles por pase al retiro de generales PNP

ONPE rechaza recurso de Perú Primero para inscribir a Martín Vizcarra como precandidato

Ministro Tiburcio anuncia expulsión de policías implicados en delitos:“Tienen que ser retirados de la institución”

El Congreso bicameral pone fin al transfuguismo y cierra paso a nuevas bancadas

ENTRETENIMIENTO

Natalia Salas y Sergio Coloma:

Natalia Salas y Sergio Coloma: lágrimas, baile y todos los invitados famosos que celebraron junto a la pareja su historia de amor

Anahí de Cárdenas conmueve en boda de Natalia Salas y Sergio Coloma al dirigir ritual de la arena: “Entrega, fortaleza, conexión”

Natalia Salas y Sergio Coloma celebran emotiva boda religiosa entre lágrimas y alegrías

Tilsa Lozano rompe el acta de su divorcio en vivo y celebra nueva etapa con saltos de alegría: “Voy a llorar de felicidad”

Melissa Linares aclara que denuncia contra Paco Bazán es por su hija y no por celos: “Estoy cansada de verla sufrir”

DEPORTES

Felipe Chávez repasó su primera

Felipe Chávez repasó su primera aparición con la selección peruana: “Fue un gran honor y un mayor orgullo jugar por mi patria”

Universitario venció a Alianza Lima y conquistó el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025: goles, resumen y definición por penales

Universitario ganó su primer trofeo en Matute en la historia de la Liga Femenina: así fue su celebración tras triunfo ante Alianza Lima

Ricardo Gareca le respondió a Agustín Lozano tras decir que hizo lo imposible para que se quede en Perú: “Tengo todas las conversaciones”

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026