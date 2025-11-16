Papa León XIV se solidariza con las familias de las 37 personas fallecidas por el accidente en Arequipa

El papa León XIV ofrece su audiencia general semanal en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 8 de octubre de 2025. (AP Foto/Andrew Medichini)

El Papa León XIV expresó su pesar y solidaridad con las familias de las 37 personas fallecidas y los más de 25 heridos que dejó el accidente en el que un bus de la empresa Llamosas chocó con una camioneta en la carretera Panamericana Sur en la región Arequipa.

Durante su mensaje dominical tras el Ángelus, el sumo pontífice dedicó palabras de consuelo y oración a los afectados. “Deseo asegurar mi oración por las víctimas del grave accidente vial del pasado miércoles en el sur de Perú. Que el Señor acoja a los difuntos, sostenga a los heridos y conforte a las familias en luto”, dijo públicamente desde la Ciudad del Vaticano.

Además, al conmemorarse el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, instó a reflexionar sobre el origen de este tipo de incidentes, pues indicó que se generan “muy a menudo por comportamientos irresponsables”.

37 personas fallecidas en Ocoña

El accidente ocurrió la madrugada del miércoles 12 de noviembre a la altura del kilómetro 780 de la Panamericana Sur, en el distrito de Ocoña, provincia de Camaná. Un autobús de la empresa Llamosas, que cubría la ruta Chala-Arequipa, cayó a un abismo de 200 metros tras un choque frontal con una camioneta Toyota Hilux. El impacto provocó la muerte de 37 personas, incluido el conductor del bus, y dejó a más de 25 personas heridas, varias con lesiones graves.

Confirman 37 fallecidos en accidente de Arequipa

El lugar del accidente también es conocido por la peligrosidad de su trazado y curvas pronunciadas junto a barrancos. Testimonios indican que el bus circulaba por un tramo de curvas empinadas cuando fue impactado por la camioneta, lo que provocó la pérdida de control y la caída hacia la quebrada. Las condiciones de baja visibilidad y la complejidad geográfica de la zona agravaron las consecuencias del siniestro.

Conductor de la camioneta en estado de ebriedad

La investigación judicial se centra en Henry Apaclla Ñaupari, conductor de la camioneta, quien resultó ileso y fue detenido en la zona. El dosaje etílico a Apaclla arrojó 1,04 gramos de alcohol por litro de sangre, más del doble del límite legal permitido en Perú (0,5 g/l).

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Camaná ordenó su detención preliminar por siete días, considerando la presencia de alcohol en sangre, invasión de carril y conducción temeraria como agravantes que podrían derivar en una condena superior a ocho años y medio de prisión por homicidio culposo y lesiones culposas.

Tragedia en Arequipa

Durante la audiencia judicial, Apaclla expresó arrepentimiento y pidió disculpas a las familias: “Quiero empezar lamentando todo lo que ha sucedido con todas las víctimas. Me pongo en su lugar, de verdad”, declaró ante el magistrado. La Fiscalía informó que el conductor tenía antecedentes por conducir ebrio en 2018, una denuncia por desobediencia a la autoridad y dos infracciones de tránsito previas, lo que agravó el riesgo procesal y sustentó la medida cautelar.

La empresa Llamosas aún no ha publicado la lista oficial de pasajeros ni emitido algún tipo de declaración sobre lo ocurrido. La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) lamentó el accidente, desplazó personal a la zona para colaborar con autoridades y reforzó el llamado a fortalecer la seguridad vial en las rutas nacionales.