Perú

Tragedia en Arequipa: un autobús cae a un abismo tras choque con camioneta y deja al menos 30 fallecidos

El autobús, perteneciente a la empresa Llamosas, había partido desde Chala hacia la ciudad de Arequipa aproximadamente a las 20:30 horas

Tragedia en Arequipa: un autobús cae a un abismo tras choque con camioneta y deja al menos 30 fallecidos - RPP

Un accidente de gran magnitud ocurrido en la carretera Panamericana Sur, a la altura del sector de Ocoña, dejó un saldo de 37 muertos, según confirmó el Gerente de Salud de Ocoña. Durante la madrugada, un autobús de la empresa Llamosas, que viajaba desde Chala hacia la ciudad de Arequipa, cayó a un abismo de 200 metros luego de colisionar con una camioneta Toyota Hilux. El conductor del vehículo menor fue detenido, mientras crecen las versiones sobre presunto consumo de alcohol antes del choque. Equipos de emergencia continúan trabajando en la zona para el rescate de víctimas y traslado de heridos.

El Gerente de Salud informa 37 fallecidos tras el siniestro

Las tareas de rescate permitieron confirmar la recuperación de 37 cuerpos sin vida en la quebrada donde cayó el autobús. El Gerente de Salud de Ocoña indicó que la cifra podría modificarse a medida que se desarrollan las labores de identificación y evacuación de lesionados hacia hospitales de Camaná y Arequipa. El vehículo siniestrado partió la noche anterior con cerca de 38 pasajeros. Entre los afectados predominan residentes de la provincia de Caravelí, que realizaban el trayecto hacia la capital regional.

Circunstancias y antecedentes del accidente

El accidente se produjo en el kilómetro 780 de la Panamericana Sur, en una zona caracterizada por curvas pronunciadas y pendientes pronunciadas. El impacto con la camioneta desestabilizó al autobús, que se salió de la vía y finalizó a 200 metros al fondo de la quebrada. Equipos de bomberos y policías trabajan para extraer a los ocupantes y trasladar a los heridos a centros de salud de ciudades cercanas. La carretera permanece bloqueada para facilitar la asistencia.

Informes preliminares mencionaron inicialmente a una docena de fallecidos y una veintena de heridos, pero el balance cambió con el avance de las tareas de rescate. Imágenes difundidas muestran el difícil acceso de los socorristas al lugar, marcado por el terreno irregular y la presencia de piedras de gran tamaño. Los heridos han sido trasladados primero al hospital de Camaná y posteriormente derivados a centros de mayor complejidad en Arequipa.

Investigación en curso y riesgos reiterados

El conductor de la camioneta blanca permanece bajo custodia policial en Ocoña y se evaluará si estaba bajo el efecto de alcohol al momento del accidente. La empresa Llamosas no ha informado aún la lista oficial de pasajeros ni se ha pronunciado sobre el hecho. Familiares de las víctimas se encuentran en terminales y puestos policiales a la espera de información oficial.

Este tramo de la carretera ha sido escenario de accidentes fatales en el pasado. En el año 2018, un hecho similar cobró la vida de 40 personas en este mismo punto, lo que refuerza el carácter peligroso del sector.

La dimensión de la tragedia y el número de víctimas colocan este suceso entre los más graves de los registrados en el transporte terrestre del sur peruano. Las autoridades continúan las labores de rescate y se espera información oficial adicional en las próximas horas.

