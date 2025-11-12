Tragedia en Arequipa: conductor de camioneta que chocó a bus interprovincial dio positivo a dosaje etílico y es detenido

Accidente dejó más de 30 fallecidos y 25 heridos. | RPP

Un grave accidente de tránsito dejó 37 personas fallecidas y 25 heridos en la carretera Panamericana Sur, a la altura del distrito de Ocoña, provincia de Camaná, en la región Arequipa. El siniestro ocurrió durante la madrugada del lunes, cuando un bus interprovincial de la empresa Llamosas, que viajaba desde Chala hacia la ciudad de Arequipa, fue impactado frontalmente por una camioneta mientras atravesaba una zona de curvas cerradas cerca del kilómetro 780 de la vía.

Entre las víctimas mortales se encontraba el propio chofer del bus; mientras que el conductor de la camioneta, identificado como Henry Apagya Ñaupari, de 35 años, resultó ileso y fue detenido. Ya en la comisaría, se le sometió a un dosaje etílico, el cual dio positivo, lo que llevó a la Fiscalía a ordenar su detención preventiva mientras se determina el nivel exacto de alcohol en la sangre y se profundizan las investigaciones.

La hipótesis preliminar sostiene que la conducción en estado de ebriedad por parte de Apagya Ñaupari fue la causa directa del choque. Tras la colisión, el bus perdió el control y se precipitó más de cien metros hasta llegar a orillas del río Ocoña.

El impacto fue de tal magnitud que la unidad terminó completamente destruida en el fondo del barranco, mientras que varios pasajeros quedaron atrapados entre los restos del vehículo. La Gerencia Regional de Salud de Arequipa confirmó que los heridos fueron trasladados a diferentes centros de salud de la provincia de Camaná y a hospitales especializados de la ciudad de Arequipa, como el hospital Honorio Delgado Espinoza y EsSalud.

Tragedia en Arequipa

El ministro público, a través de los fiscales provinciales Luis Supo Ramos, Jorge Medina Chávez y el adjunto provincial Clisman Ala Gordillo, acudieron a la zona para dirigir el proceso de levantamiento de los cuerpos y supervisar las primeras diligencias en el lugar de la tragedia. La Fiscalía confirmó además la coordinación con la División Médico Legal para realizar las necropsias y con la Policía Nacional para ejecutar los peritajes de tránsito requeridos.

El lugar en el que se produjo el siniestro es conocido por su alta peligrosidad. Testigos y autoridades recordaron que, en años anteriores, otros buses también han caído al mismo barranco, con desenlaces igualmente fatales. Las curvas cerradas y la falta de señalización adecuada convierten este tramo de la Panamericana Sur en un punto de alto riesgo para los transportistas y pasajeros.

Tras el accidente, la carretera Panamericana Sur permaneció cerrada durante varias horas para facilitar las labores de rescate. El tránsito fue restablecido de manera restringida cuando la situación estuvo parcialmente controlada.

Relación de heridos

Aunque la empresa Llamosas no ha emitido hasta el momento la lista definitiva de pasajeros ni ofrecido declaraciones oficiales sobre lo ocurrido. El Hospital de Camaná ha transparentado quiénes son las víctimas que llegaron a sus instalaciones:

Eva Luz Choque Zanga – 30 años

NN Niño – 08 meses

NN Niño – 04 años

Richard Paredes Quispe – 44 años

Rogelio Poma Ccarhuas – 30 años

F. S. G. G. – 12 años

Elizabeth Lunasco Quintana – 30 años

Gladys Lunas Cjuro – 34 años

Liliana Valdivieso Yañez – 36 años

Nelly Pacari Vizcarra – 37 años

Berta Zonco Huarcapa – 45 años

Víctor Hugo Veletto Ponce – 25 años

Cabe mencionar que, al cierre de la nota, no se conoce el listado completo, pues falta aún los referidos a otros nosocomios.