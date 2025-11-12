Perú

Tragedia en Arequipa: conductor de camioneta que chocó a bus interprovincial dio positivo a dosaje etílico y es detenido

Accidente dejó un saldo de 25 heridos y 37 fallecidos. Entre ellos, el conductor de la unidad de la empresa Llamosas, que cubría la ruta Chala-Arequipa

Guardar
Accidente dejó más de 30 fallecidos y 25 heridos. | RPP

Un grave accidente de tránsito dejó 37 personas fallecidas y 25 heridos en la carretera Panamericana Sur, a la altura del distrito de Ocoña, provincia de Camaná, en la región Arequipa. El siniestro ocurrió durante la madrugada del lunes, cuando un bus interprovincial de la empresa Llamosas, que viajaba desde Chala hacia la ciudad de Arequipa, fue impactado frontalmente por una camioneta mientras atravesaba una zona de curvas cerradas cerca del kilómetro 780 de la vía.

Entre las víctimas mortales se encontraba el propio chofer del bus; mientras que el conductor de la camioneta, identificado como Henry Apagya Ñaupari, de 35 años, resultó ileso y fue detenido. Ya en la comisaría, se le sometió a un dosaje etílico, el cual dio positivo, lo que llevó a la Fiscalía a ordenar su detención preventiva mientras se determina el nivel exacto de alcohol en la sangre y se profundizan las investigaciones.

La hipótesis preliminar sostiene que la conducción en estado de ebriedad por parte de Apagya Ñaupari fue la causa directa del choque. Tras la colisión, el bus perdió el control y se precipitó más de cien metros hasta llegar a orillas del río Ocoña.

El impacto fue de tal magnitud que la unidad terminó completamente destruida en el fondo del barranco, mientras que varios pasajeros quedaron atrapados entre los restos del vehículo. La Gerencia Regional de Salud de Arequipa confirmó que los heridos fueron trasladados a diferentes centros de salud de la provincia de Camaná y a hospitales especializados de la ciudad de Arequipa, como el hospital Honorio Delgado Espinoza y EsSalud.

Tragedia en Arequipa
Tragedia en Arequipa

El ministro público, a través de los fiscales provinciales Luis Supo Ramos, Jorge Medina Chávez y el adjunto provincial Clisman Ala Gordillo, acudieron a la zona para dirigir el proceso de levantamiento de los cuerpos y supervisar las primeras diligencias en el lugar de la tragedia. La Fiscalía confirmó además la coordinación con la División Médico Legal para realizar las necropsias y con la Policía Nacional para ejecutar los peritajes de tránsito requeridos.

El lugar en el que se produjo el siniestro es conocido por su alta peligrosidad. Testigos y autoridades recordaron que, en años anteriores, otros buses también han caído al mismo barranco, con desenlaces igualmente fatales. Las curvas cerradas y la falta de señalización adecuada convierten este tramo de la Panamericana Sur en un punto de alto riesgo para los transportistas y pasajeros.

Tras el accidente, la carretera Panamericana Sur permaneció cerrada durante varias horas para facilitar las labores de rescate. El tránsito fue restablecido de manera restringida cuando la situación estuvo parcialmente controlada.

Tragedia en Arequipa: un autobús cae a un abismo tras choque con camioneta y deja al menos 30 fallecidos - RPP

Relación de heridos

Aunque la empresa Llamosas no ha emitido hasta el momento la lista definitiva de pasajeros ni ofrecido declaraciones oficiales sobre lo ocurrido. El Hospital de Camaná ha transparentado quiénes son las víctimas que llegaron a sus instalaciones:

  • Eva Luz Choque Zanga – 30 años
  • NN Niño – 08 meses
  • NN Niño – 04 años
  • Richard Paredes Quispe – 44 años
  • Rogelio Poma Ccarhuas – 30 años
  • F. S. G. G. – 12 años
  • Elizabeth Lunasco Quintana – 30 años
  • Gladys Lunas Cjuro – 34 años
  • Liliana Valdivieso Yañez – 36 años
  • Nelly Pacari Vizcarra – 37 años
  • Berta Zonco Huarcapa – 45 años
  • Víctor Hugo Veletto Ponce – 25 años

Cabe mencionar que, al cierre de la nota, no se conoce el listado completo, pues falta aún los referidos a otros nosocomios.

Temas Relacionados

Arequipaperu-noticias

Más Noticias

Menor de 16 años desaparece tras abordar mototaxi en Pachacámac y familia denuncia inacción policial y fiscal

Mientras la adolescente cumple más de 12 días sin aparecer, la madre enfrenta extorsiones y errores en el proceso que retrasan la investigación y la captura del conductor implicado

Menor de 16 años desaparece

Día Mundial de la neumonía: una batalla silenciosa que aún cuesta millones de vidas evitables

Millones de personas fallecen cada año por neumonía, una enfermedad prevenible que sigue siendo una de las principales causas de mortalidad a nivel global, según organizaciones internacionales de salud

Día Mundial de la neumonía:

Elecciones 2026: ¿Quiénes son los aspirantes al Senado peruano? Los nombres que ya se han anunciado

PPK, exministros de Dina Boluarte y congresistas cuestionados figuran entre los primeros precandidatos al Senado. Analistas alertan que el retorno de la bicameralidad podría convertirse en un “premio político” para viejos rostros del poder

Elecciones 2026: ¿Quiénes son los

Tragedia en Arequipa: hermanas de 8 meses y 4 años sobreviven a choque y caída de un bus en Ocoña

Las menores viajaban acompañadas por su madre, quien no aparece en la lista de pasajeros heridos. Ambas permanecen estables en un centro médico local

Tragedia en Arequipa: hermanas de

Christian Domínguez arremete contra ‘Amor y fuego’ por Leonard León: “Lo que hicieron fue despreciable y de cobardes”

El cantante no se guardó nada y calificó de injusto el trato recibido por el programa de espectáculos, defendiendo su postura y lanzando fuertes declaraciones sobre la polémica que involucra a Leonard León

Christian Domínguez arremete contra ‘Amor
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Quién es Carlos Zamora y

Quién es Carlos Zamora y las razones por las que dieron por culminadas sus labores como Embajador de Cuba en el Perú

Rafael López Aliaga amenaza con disolver el Congreso si legisladores no aprueban retirar al Perú de la Corte IDH

José Jerí apuesta por las zonas económicas privadas: presidente participó en foro internacional

Harvey Colchado se lanza al Congreso: “El partido que me busque debe tener cuadros técnicos, íntegros y transparentes”

Elecciones 2026: así será la primera franja electoral de primarias a partir del 15 de noviembre

ENTRETENIMIENTO

El consejo de Ethel Pozo

El consejo de Ethel Pozo y Jean Paul Santa María para Yiddá Eslava: “Debe desconectarse y sanar antes de volver a hablar”

Mario Irivarren aclara el video viral junto a Laura Spoya y Gerardo Pe: “El audio es real, pero no era lo que parecía”

Productor de Esto es Guerra celebra nominación a los Premios Martín Fierro Latino: “Seguiremos con la internacionalizacion”

Madre de la hija de Paco Bazán lo demanda por incumplir pensión de alimentos: “No se ha puesto al día”

Mávila Huertas confirma reconciliación con Roberto Reátegui tras 12 años separados: “Estoy muy contenta y creo que él también”

DEPORTES

Dónde ver Perú vs Rusia

Dónde ver Perú vs Rusia HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2025

Pedro García minimizó el interés de clubes de Liga MX por Jorge Fossati y le recomendó seguir en Universitario: “En México dirige cualquiera”

Perú vs Rusia EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso por fecha FIFA 2025

Alineaciones de Perú vs Rusia HOY: titulares confirmados para duelo amistoso por fecha FIFA 2025

Alianza Lima vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26