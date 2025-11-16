Indecopi lanza alerta por riesgo de incendio en casi mil motocicletas en Perú

Indecopi advierte que cerca de 1000 motocicletas deben ser revisadas por potencial riesgo de incendio.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) advirtió sobre un potencial riesgo de incendio en cerca de 1000 motocicletas comercializadas en el Perú.

La entidad hizo público el reporte luego de recibir una notificación de la empresa Promotora Génesis S.A.C., responsable de las marcas KTM y Husqvarna en el país.

Modelos, falla y alcance de la advertencia

El aviso, registrado en el Sistema de Alertas de Consumo de Indecopi, involucra 969 motocicletas. Los modelos afectados son KTM 250 Duke, 990 Duke, 390 Duke, así como las Husqvarna Vitpilen 401 y Svartpilen 250, todas de origen indio.

El defecto radica en las juntas del tapón del depósito de combustible, donde el material empleado puede generar microfisuras, favoreciendo fugas de combustible que, bajo ciertas condiciones, pueden desencadenar un incendio.

La empresa ha solicitado a los propietarios que suspendan el uso de sus vehículos hasta recibir instrucciones para la revisión y reparación del componente defectuoso.

El proveedor estableció como vías de contacto el número 948 304 513 y el correo atencionalcliente@gruposcp.com, donde los consumidores pueden coordinar la atención.

Canales abiertos para reportes y prevención

El Indecopi recomienda consultar la alerta completa a través de la página oficial del Sistema de Alertas de Consumo (enlace) y recuerda que cualquier incidencia se puede informar usando el formulario respectivo (enlace).

El Sistema de Alertas de Consumo es una herramienta activa para la rápida difusión de riesgos asociados a productos vendidos en el mercado peruano. Según datos institucionales difundidos por Infobae, la información proviene de reportes realizados por proveedores o entidades sectoriales oficiales.

Baterías y cargadores

De la misma forma, El Indecopi alertó sobre el retiro de dos productos de la marca Belkin en el Perú debido a un posible riesgo de incendio asociado al sobrecalentamiento interno de sus componentes.

La empresa notificó que las baterías externas y cargadores inalámbricos afectados presentan fallas en las celdas de ion-litio, que pueden alcanzar temperaturas peligrosas y originar incendios.

La autoridad nacional de protección del consumidor recomienda a los usuarios dejar de usar los dispositivos afectados.

La batería externa Belkin BoostCharge USB-C PD Power Bank 20K (modelo BPB002) corresponde a un lote de 194 unidades fabricadas en China entre mayo de 2020 y diciembre de 2024, mientras que el cargador inalámbrico Auto-Tracking Stand Pro (modelo MMA008), con 62 unidades producidas en Vietnam entre noviembre de 2023 y junio de 2024, también se incluye en la alerta. Ambas referencias deben ser retiradas de inmediato de uso y los usuarios deben abstenerse de emplearlas hasta que culmine el proceso de reembolso.

El fabricante recomienda a los clientes verificar el número de modelo y lote antes de solicitar el rembolso, que puede gestionarse escribiendo a notices@belkin.com o completando el formulario oficial en la web de la empresa, anexando los comprobantes de compra. Cada equipo requiere una solicitud individual.

El sobrecalentamiento puede originarse por sobrecarga, uso de cargadores defectuosos o exposición a altas temperaturas. Indecopi insistió en seguir solo las recomendaciones del fabricante y usar canales oficiales para resolver dudas.

La entidad sostuvo que monitoreará la implementación de las medidas para brindar seguridad a los consumidores y garantizar que Belkin cumpla con las acciones correctivas previstas.