Perú

Indecopi lanza alerta por riesgo de incendio en casi mil motocicletas en Perú

Defecto en el tanque de combustible obliga a revisión urgente de modelos de reconocidas marca de motos

Guardar
Indecopi advierte que cerca de
Indecopi advierte que cerca de 1000 motocicletas deben ser revisadas por potencial riesgo de incendio.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) advirtió sobre un potencial riesgo de incendio en cerca de 1000 motocicletas comercializadas en el Perú.

La entidad hizo público el reporte luego de recibir una notificación de la empresa Promotora Génesis S.A.C., responsable de las marcas KTM y Husqvarna en el país.

Modelos, falla y alcance de la advertencia

El aviso, registrado en el Sistema de Alertas de Consumo de Indecopi, involucra 969 motocicletas. Los modelos afectados son KTM 250 Duke, 990 Duke, 390 Duke, así como las Husqvarna Vitpilen 401 y Svartpilen 250, todas de origen indio.

El defecto radica en las juntas del tapón del depósito de combustible, donde el material empleado puede generar microfisuras, favoreciendo fugas de combustible que, bajo ciertas condiciones, pueden desencadenar un incendio.

La empresa ha solicitado a los propietarios que suspendan el uso de sus vehículos hasta recibir instrucciones para la revisión y reparación del componente defectuoso.

El proveedor estableció como vías de contacto el número 948 304 513 y el correo atencionalcliente@gruposcp.com, donde los consumidores pueden coordinar la atención.

La subasta se realizará en
La subasta se realizará en la sede principal de Indecopi. Foto: Gobierno del Perú

Canales abiertos para reportes y prevención

El Indecopi recomienda consultar la alerta completa a través de la página oficial del Sistema de Alertas de Consumo (enlace) y recuerda que cualquier incidencia se puede informar usando el formulario respectivo (enlace).

El Sistema de Alertas de Consumo es una herramienta activa para la rápida difusión de riesgos asociados a productos vendidos en el mercado peruano. Según datos institucionales difundidos por Infobae, la información proviene de reportes realizados por proveedores o entidades sectoriales oficiales.

Baterías y cargadores

De la misma forma, El Indecopi alertó sobre el retiro de dos productos de la marca Belkin en el Perú debido a un posible riesgo de incendio asociado al sobrecalentamiento interno de sus componentes.

La empresa notificó que las baterías externas y cargadores inalámbricos afectados presentan fallas en las celdas de ion-litio, que pueden alcanzar temperaturas peligrosas y originar incendios.

La autoridad nacional de protección
La autoridad nacional de protección del consumidor recomienda a los usuarios dejar de usar los dispositivos afectados.

La batería externa Belkin BoostCharge USB-C PD Power Bank 20K (modelo BPB002) corresponde a un lote de 194 unidades fabricadas en China entre mayo de 2020 y diciembre de 2024, mientras que el cargador inalámbrico Auto-Tracking Stand Pro (modelo MMA008), con 62 unidades producidas en Vietnam entre noviembre de 2023 y junio de 2024, también se incluye en la alerta. Ambas referencias deben ser retiradas de inmediato de uso y los usuarios deben abstenerse de emplearlas hasta que culmine el proceso de reembolso.

El fabricante recomienda a los clientes verificar el número de modelo y lote antes de solicitar el rembolso, que puede gestionarse escribiendo a notices@belkin.com o completando el formulario oficial en la web de la empresa, anexando los comprobantes de compra. Cada equipo requiere una solicitud individual.

El sobrecalentamiento puede originarse por sobrecarga, uso de cargadores defectuosos o exposición a altas temperaturas. Indecopi insistió en seguir solo las recomendaciones del fabricante y usar canales oficiales para resolver dudas.

La entidad sostuvo que monitoreará la implementación de las medidas para brindar seguridad a los consumidores y garantizar que Belkin cumpla con las acciones correctivas previstas.

Temas Relacionados

IndecopiMotos en PerúIncendioperu-noticias

Más Noticias

Kábala del 15 de noviembre de 2025: todos los ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este sábado? Descubra si fue el afortunado ganador del último sorteo

Kábala del 15 de noviembre

Universitario vs San Martín 2-3: resumen de la victoria ‘santa’ por la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

‘Pumas’ y ‘santas’ ofrecieron el duelo más disputado del sábado 15 de noviembre. San Martín remontó ante Universitario y obtuvo un triunfo clave que la consolida como protagonista en la Liga Peruana de vóley

Universitario vs San Martín 2-3:

Resultados del Gana Diario: números ganadores del sábado 15 de noviembre de 2025

Gana Diario realiza un sorteo al día a las 20:30 horas. Averigüe si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados del Gana Diario: números

Emilio Saba protagoniza emotivo debut con Palestina ante Euskadi en San Mamés: vuelta olímpica de agradecimiento y unión en graderías

Aunque el bloque vasco goleó 3-0 hubo un absoluto ambiente de fiesta en el recinto del Athletic Club. El futbolista del Sport Boys formó parte del conmovedor partido que reunió 50 mil espectadores

Emilio Saba protagoniza emotivo debut

Buscan nuevo aumento del sueldo mínimo: ¿Cuál es el país de Latinoamérica que lidera en esta remuneración?

La CGTP solicitó al MTPE que se reactive la discusión sobre la RMV y se aumente a S/ 1.300. El gremio sostiene que lleva tiempo estancada en S/ 1.130, sin cambios desde el ajuste más reciente dispuesto por el Ejecutivo. ¿Cómo se compara el salario mínimo peruano con el de los países latinos?

Buscan nuevo aumento del sueldo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Procuraduría pide que Francisco Sagasti

Procuraduría pide que Francisco Sagasti pague 400 mil soles por pase al retiro de generales PNP

ONPE rechaza recurso de Perú Primero para inscribir a Martín Vizcarra como precandidato

Ministro Tiburcio anuncia expulsión de policías implicados en delitos:“Tienen que ser retirados de la institución”

El Congreso bicameral pone fin al transfuguismo y cierra paso a nuevas bancadas

Venció el plazo y la JNJ no repuso a Delia Espinoza como fiscal de la Nación

ENTRETENIMIENTO

Natalia Salas y Sergio Coloma

Natalia Salas y Sergio Coloma celebran emotiva boda religiosa entre lágrimas y alegrías

Tilsa Lozano rompe el acta de su divorcio en vivo y celebra nueva etapa con saltos de alegría: “Voy a llorar de felicidad”

Melissa Linares aclara que denuncia contra Paco Bazán es por su hija y no por celos: “Estoy cansada de verla sufrir”

Yiddá Eslava: ¿Cuántas personas fueron a ver su película ‘La Habitación Negra’?

Concierto de Shakira: Estos son los famosos e influencers que serán parte de ‘Camina con la loba’ en el Estadio Nacional

DEPORTES

Universitario vs San Martín 2-3:

Universitario vs San Martín 2-3: resumen de la victoria ‘santa’ por la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Emilio Saba protagoniza emotivo debut con Palestina ante Euskadi en San Mamés: vuelta olímpica de agradecimiento y unión en graderías

Bayern Múnich exalta el talento de Felipe Chávez: “Es un artista con la pelota, puedes ver el impacto peruano”

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Golazo agónico de Sashenka Porras con potente cabezazo para empate de Alianza Lima vs Universitario por final vuelta de Liga Femenina 2025