Indecopi alerta sobre riesgo de incendio en baterías externas y cargadores inalámbricos Belkin: ¿cómo solicitar el reembolso?

La alerta fue emitida después de que la marca iniciara el retiro voluntario de los productos afectados y habilitara canales oficiales para que los consumidores gestionen el reembolso de forma segura

La autoridad nacional de protección del consumidor recomienda a los usuarios dejar de usar los dispositivos afectados.

El Indecopi, en su calidad de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, emitió una alerta ante el potencial riesgo de incendio en dos productos de la marca Belkin, tras recibir información de que contienen componentes susceptibles a sobrecalentamiento. La notificación llegó luego de que Belkin International, Inc. comunicó la presencia de fallas en sus dispositivos, lo que podría poner en peligro la seguridad de los usuarios.

Ambos productos afectados corresponden a una batería externa y un cargador inalámbrico. De acuerdo con la empresa, ciertos componentes de las celdas de ion-litio pueden subir de temperatura de forma riesgosa, lo que eleva la posibilidad de incendio. La recomendación inmediata consiste en dejar de usar estos equipos hasta que finalice el proceso de retiro y reembolso.

El organismo replicó esta advertencia con el fin de prevenir accidentes y velar por la protección de consumidores peruanos. El organismo aclaró que únicamente los modelos y lotes detallados por Belkin forman parte de esta medida, y que cualquier duda acerca de la autenticidad del producto debe resolverse consultando los canales oficiales de la marca.

Baterías portátiles Belkin retiradas por riesgo de incendio

El primer artículo bajo observación es la batería externa Belkin BoostCharge USB-C PD Power Bank 20K, modelo BPB002, con un lote de 194 unidades fabricadas en China entre mayo de 2020 y diciembre de 2024.

Batería externa Belkin BoostCharge USB-C PD Power Bank 20K, modelo BPB002, retirada del mercado por posible sobrecalentamiento

Belkin informó que las celdas de ion-litio de estas baterías pueden alcanzar temperaturas inseguras, con lo que se incrementa el riesgo de incendio. Por ello, se indica que los usuarios deben interrumpir su uso de inmediato y participar en el programa de reembolso habilitado.

El Indecopi señaló que la medida busca evitar daños a los consumidores. Los usuarios tienen la posibilidad de revisar si sus productos están involucrados y de encontrar la guía de retiro en la página oficial de Belkin, lo que garantiza su seguridad y la de su entorno.

Riesgo de sobrecalentamiento en el cargador inalámbrico

El segundo producto afectado es el cargador inalámbrico Belkin Auto-Tracking Stand Pro, modelo MMA008, con 62 unidades identificadas, fabricadas en Vietnam de noviembre de 2023 a junio de 2024, que presentan problemas similares de aumento de temperatura en las celdas internas de litio.

Cargador inalámbrico Belkin Auto-Tracking Stand Pro, modelo MMA008, incluido en la alerta de retiro por riesgo de incendio.

El fabricante reportó que un defecto de ensamblaje puede causar que las celdas sobrepasen el margen seguro, con riesgo de incendio durante el funcionamiento normal. Frente a esta situación, los consumidores deben cesar el uso y gestionar el reembolso respectivo.

El Indecopi insistió en que esta alerta solo incluye los lotes señalados y reiteró la importancia de seguir las directrices del fabricante. La supervisión permanente de la autoridad permitirá asegurar el cumplimiento de las acciones correctivas.

¿Cómo pedir el reembolso de los productos Belkin retirados del mercado?

Belkin International, Inc. inició un retiro total de los dispositivos implicados y estableció un programa de reembolso para los consumidores. Quienes hayan comprado los productos deben enviar un correo a notices@belkin.com o llenar el formulario oficial proporcionado por la empresa (LINK).

Completar el formulario con la información más detallada posible y adjuntar copias de los comprobantes de compra facilita la gestión. En caso de poseer más de un dispositivo, es necesario presentar una solicitud individual por cada equipo.

Estas medidas pretenden resguardar la seguridad de los usuarios y minimizar el peligro de incendio respaldado por estos equipos. Indecopi continúa supervisando que Belkin cumpla con las disposiciones y que los consumidores accedan al reembolso de manera efectiva.

Indecopi informó sobre el retiro de productos Belkin debido a riesgo de sobrecalentamiento e incendio.

¿Por qué las baterías portátiles pueden sobrecalentarse?

El sobrecalentamiento de baterías externas y otros dispositivos portátiles responde a factores físicos y químicos relacionados con su funcionamiento. Las baterías, como las power banks, operan habitualmente entre 45 y 60 °C (113–140 °F); superar este rango puede provocar un incremento peligroso de temperatura.

La sobrecarga figura entre las causas más frecuentes y sucede cuando la batería recibe una mayor energía de la que puede procesar, debido a fallos en el cargador, problemas en el circuito de protección o defectos de fabricación. Aunque existen sistemas modernos con mecanismos de seguridad, no siempre resultan eficaces ante errores en la producción.

El uso de cargadores de baja calidad o inadecuados incrementa el estrés térmico en los dispositivos. Además, la temperatura ambiente influye directamente: cargar estos equipos en lugares con temperaturas superiores a 35–40 °C (95–104 °F) dificulta la disipación del calor y aumenta la probabilidad de incendio. Por este motivo, seguir las recomendaciones del fabricante resulta esencial para mitigar riesgos y prevenir incidentes.

