Fiscalía solicita detención judicial para conductor implicado en tragedia en Arequipa que dejó 37 muertos

La tragedia de Ocoña sigue generando conmoción. La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Camaná solicitó este jueves la detención judicial en flagrancia por siete días para Henry Apaclla Ñaupari (35), conductor de la camioneta que habría impactado contra un bus interprovincial de la empresa Llamosas, provocando la muerte de 37 personas y dejando más de 25 heridas en la carretera Panamericana Sur, en Arequipa.

Pedido de detención en flagrancia

La fiscal adjunta provincial Sandra Pérez Infantas presentó el requerimiento judicial con el fin de garantizar la presencia del conductor durante las investigaciones, que buscan esclarecer las causas del accidente y determinar responsabilidades penales.

Apaclla es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas, en concurso ideal. La fiscal explicó que el dosaje etílico practicado al conductor arrojó 0.11 gramos de alcohol por litro de sangre, aunque la muestra fue tomada seis horas después del accidente, por lo que se ha solicitado un examen retrospectivo y análisis complementarios.

“Estos exámenes permitirán conocer si el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol en el momento del impacto”, señaló Pérez Infantas.

El impacto y la magnitud de la tragedia

El accidente ocurrió la madrugada del miércoles en el kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur, a la altura del distrito de Ocoña, provincia de Camaná. El bus de la empresa Llamosas, que viajaba desde Chala hacia Arequipa, cayó a un abismo de 200 metros tras colisionar con una camioneta Toyota Hilux.

La fuerza del impacto provocó que el vehículo interprovincial se precipitara hasta el fondo de una quebrada, donde quedó completamente destruido. Entre las víctimas se encontraba el conductor del bus, mientras que Apaclla Ñaupari resultó con heridas leves y fue detenido por la Policía Nacional.

De acuerdo con el Gerente Regional de Salud de Arequipa, Walter Oporto, 36 personas fallecieron en el lugar y una más en el centro de salud de Ocoña. “El personal de bomberos realizó el descenso al barranco y verificó cada compartimiento del vehículo. La cifra de 37 fallecidos es definitiva”, precisó.

Accidente dejó más de 30 fallecidos.| Fotocomposición: Infobae /Fiscalía

Investigaciones y peritajes en curso

La fiscalía informó que aún se espera el informe técnico de tránsito elaborado por la Policía especializada, el cual determinará las causas del hecho y si hubo exceso de velocidad o invasión de carril. Además, se realizarán pericias mecánicas al vehículo y otras diligencias urgentes.

El conductor, que permanecía internado en el hospital de Camaná bajo custodia policial, será trasladado a la comisaría local para continuar con los interrogatorios y procedimientos de ley.

“Una de las hipótesis que se manejan es la conducción en estado de ebriedad. Si se confirma, estaríamos frente a un caso de homicidio culposo agravado con circunstancias especialmente graves”, sostuvo una fuente fiscal.

Rescate y traslado de víctimas

El siniestro movilizó a bomberos, personal policial y brigadas médicas desde las primeras horas del miércoles. Los equipos de rescate trabajaron en condiciones difíciles debido al terreno rocoso y la profundidad del abismo.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el Hospital de Camaná atendió a 25 heridos, de los cuales ocho fueron trasladados a hospitales especializados en la ciudad de Arequipa, entre ellos el Honorio Delgado Espinoza y EsSalud.

Además, 11 ambulancias y equipos de salud mental se desplazaron para atender a familiares y sobrevivientes, mientras que la División Médico Legal se encargó de las necropsias y la entrega de los cuerpos.

Fiscalía supervisó diligencias en el lugar del accidente

El Ministerio Público informó que fiscales de turno se trasladaron al lugar del siniestro para dirigir las diligencias, supervisar el levantamiento de los cuerpos y coordinar con las autoridades locales la identificación de las víctimas.

“Estamos ante un hecho de gran magnitud. Todas las diligencias se están realizando con celeridad para determinar responsabilidades”, señaló la fiscal Pérez Infantas.

Mientras tanto, los familiares de las víctimas permanecen en Camaná y Arequipa a la espera de la identificación completa y entrega de los cuerpos.

El siniestro en Ocoña reavivó el debate sobre la seguridad en las carreteras del sur del país, donde los accidentes por exceso de velocidad, somnolencia y consumo de alcohol siguen siendo una de las principales causas de muerte.

De acuerdo con datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), más de 3,200 personas fallecieron en accidentes de tránsito en 2024. Arequipa figura entre las regiones con mayor número de siniestros viales en todo el país.