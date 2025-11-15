Perú

SBS interviene cooperativa La Esperanza de Marcona en Ica por pérdida de S/40 millones

La Superintendencia justificó la medida por la pérdida total de capital social y de la reserva cooperativa

Guardar
La cooperativa en Ica fue
La cooperativa en Ica fue intervenida por la SBS por pérdiad de capital social. - Crédito Hablemos Claro - La Guerrera/Facebook

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha intervenido a la cooperativa de ahorro y crédito La Esperanza de Marcona, ubicada en Nazca, Ica, por causal de pérdida total de capital social y de la reserva cooperativa.

La Superintendencia determinó, sobre la base de los últimos estados financieros reportados por la Coopac Marcona al 30 de septiembre de 2025, que esta tenía un patrimonio negativo del orden de S/40 millones 873 mil 339,95, como resultado de las pérdidas del ejercicio y de las pérdidas acumuladas, mostrando de tal forma, que entraba dentro de la causal para intervención.

Según el Reglamento de Regímenes Especiales, la intervención dispuesta tendrá una duración máxima de 45 días calendario. Sin embargo, esto no significa que la coopac será disuelta. Como ha pasado anteriormente, algunas entidades han salido de esta intervención.

La SBS intervendrá durante 45
La SBS intervendrá durante 45 días a la coopac. - Crédito Actualidad Empresarial

SBS interviene coopac en Ica

En un comunicado de la SBS a los socios de la Cooperativa de ahorro y crédito La Esperanza de Marcona señaló las razones en que se intervenía esta coopac.

“De acuerdo con el mandato constitucional de cautelar el ahorro, y en estricta aplicación de la Ley N° 30822 (Ley COOPAC), que otorgó a la SBS la competencia de supervisar el sistema cooperativo de ahorro y crédito desde enero de 2019, mediante Resolución SBS N° 04049-2025, se ha dispuesto el sometimiento al régimen de intervención de la Cooperativa de ahorro y crédito La Esperanza de Marcona, por encontrase incursa en la causal de pérdida total del capital social y la reserva cooperativa“, aclaró.

Asimismo, esta intervención implica, entre otras consecuencias, la suspensión de sus operaciones, y la aplicación de las siguientes prohibiciones:

  • Iniciar contra la cooperativa intervenida procesos judiciales o administrativos para el cobro de acreencias a su cargo
  • Perseguir la ejecución de resoluciones judiciales dictadas contra la cooperativa intervenida
  • Constituir gravámenes sobre alguno de los bienes de la cooperativa intervenida, en garantía de las obligaciones que le conciernen
  • Hacer pagos, adelantos o compensaciones, o asumir obligaciones por cuenta de la cooperativa intervenida, con los fondos o bienes que le pertenezcan y se encuentren en poder de terceros. Constituir medidas cautelares contra bienes de la cooperativa intervenida.
Si la coopac no sobrevive
Si la coopac no sobrevive a la intervención, sería clausurada. - Crédito Andina

Así se llevará a cabo la intervención

De igual manera, la SBS ha designado a sus representantes y les ha otorgado las facultades necesarias para llevar a cabo el proceso de intervención. “Asimismo, conforme a Ley, convocarán a una Asamblea General que tiene por única finalidad informar a los delegados sobre la declaración de intervención, sus efectos y el plazo máximo legal para levantar dicha causal, a satisfacción de la Superintendencia, conforme al marco legal vigente”, aclara la SBS.

esta convocatoria indicará fecha, hora y la agenda de la sesión, y se publicará en el diario oficial El Peruano y en un diario de la región Ica, donde se encuentra el domicilio legal de la Cooperativa.

Mientras, los socios cooperativos podrán realizar sus consultas a través de los siguientes canales de atención:

  • Línea telefónica gratuita a nivel nacional: 0-800-10840 (en el horario de lunes a viernes de 8:30 a 17:30)
  • Buzón de consultas en en siguiente nelace: https://www.sbs.gob.pe/usuarios/consultas.

Temas Relacionados

SBSCooperativa de ahorro y créditoCoopacperu-economia

Más Noticias

Fiscal que rompió actas en operativo de El Agustino denuncia a policía por maltrato psicológico: “Esta doctora nos sorprende”

La fiscal Lucy Flores Tasaico, grabada mientras rompía un acta policial, denunció por maltrato psicológico a un agente involucrado en la intervención. La acusación se presentó trece días después del incidente, confirmó PNP

Fiscal que rompió actas en

Reimond Manco lapidó a Franco Velazco tras indirecta a Alianza Lima: “Es una copia barata de Jean Ferrari”

El administrador de Unviersitario desmintió conflicto con Jorge Fossati y aseguró que solo se busca hablar de la ‘U’ porque la lucha por el segundo lugar a nadie le interesa

Reimond Manco lapidó a Franco

Clima en Lima este 15 de noviembre: Senamhi prevé mañana con cielo cubierto y variación de temperaturas

La entidad meteorológica advierte contrastes térmicos entre distritos y humedad elevada en sectores del norte de la capital

Clima en Lima este 15

Marcha de la Generación Z: PNP impide el paso y cierra accesos hacia la av. Abancay y la Plaza San Martín

Muchos de los afectados no fueron los manifestantes, sino padres de familia con niños que estaban haciendo compras

Marcha de la Generación Z:

Elecciones 2026: listas de candidatos podrían quedar sin efecto desde el 23 de diciembre, señala el JNE

Roberto Burneo informó que cualquier postulación podrá ser anulada por tachas, observaciones o inhabilitaciones. Los partidos deben depurar sus listas para evitar quedarse sin representantes

Elecciones 2026: listas de candidatos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Marcha de la Generación Z:

Marcha de la Generación Z: PNP impide el paso y cierra accesos hacia la av. Abancay y la Plaza San Martín

Elecciones 2026: listas de candidatos podrían quedar sin efecto desde el 23 de diciembre, señala el JNE

George Forsyth habría facilitado el ingreso al MIDIS de Lesly Shica, la ministra más cercana a José Jerí

La vacancia de Pedro Castillo no requería de 104 votos, según exoficial mayor del Congreso

Municipalidad de Lima limita concentraciones en la Plaza San Martín justo el día de marcha de la Generación Z

ENTRETENIMIENTO

Infobae

Mávila Huertas revela por qué nunca se divorció de Roberto Reátegui, a pesar de la intención de una expareja de casarse con ella

Concierto de Shakira: Estos son los famosos e influencers que serán parte de ‘Camina con la loba’ en el Estadio Nacional

¡Atención fans de Shakira! Aún quedan entradas para dos de sus conciertos en Lima: zonas, precios y nuevas promociones

Concierto de Shakira en Lima: horarios, rutas de accesos y recomendaciones para ir a su show en el Estadio Nacional

Hermana de Alejandra Baigorria se mantiene firme tras exponer la mala relación con su madre: “Ya dije todo”

DEPORTES

Reimond Manco lapidó a Franco

Reimond Manco lapidó a Franco Velazco tras indirecta a Alianza Lima: “Es una copia barata de Jean Ferrari”

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

A qué hora juega Chile vs Rusia HOY: partido amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

Partidos de hoy, sábado 15 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026