Cooperativas buscan integrar oficialías de cumplimiento en sus tres niveles ante SBS para evitar el desastre

El futuro de las cooperativas de ahorro y crédito en Perú enfrenta riesgos de cierre, especialmente entre las entidades más pequeñas.

El sistema cooperativo de ahorro y crédito en Perú enfrenta un contexto desafiante por el incremento de entidades pequeñas en riesgo de cierre. Ante esta coyuntura, la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP) promueve la integración de oficialías de cumplimiento entre los tres niveles del sector, en un esfuerzo por salvaguardar la operatividad de las más vulnerables.

Así lo explicó Vladimiro Vila López, gerente general de la COOPAC San Cristóbal de Huamanga y presidente del Consejo de Administración de FENACREP, tras analizar la evolución de la regulación y supervisión del rubro.

Cooperativas de ahorro y crédito en Perú enfrentan riesgo de cierre

El sistema cooperativo nacional contaba con 242 COOPAC activas hasta enero de 2025, según información pública de la SBS, y, según datos de FENACREP, la membresía total alcanzó los 2 millones 740.205 socios a diciembre de 2024.

La estructura de supervisión distingue a las COOPAC en tres niveles, definidos por el total de sus activos: Nivel 1 agrupa a las cooperativas con activos de hasta 600 Unidades Impositivas Tributarias (UIT); Nivel 2, a las que tienen más de 600 y hasta 65.000 UIT; y Nivel 3, a las que superan 65.000 UIT.

Estos niveles determinan el tipo de operaciones permitidas y han llevado a que la superintendencia peruana supervise directamente a las COOPAC de Nivel 3, que son también las menos vulnerables.

Más de 2,7 millones de personas dependen de la estabilidad de las COOPAC, según datos de FENACREP y la SBS.

FENACREP impulsa integración para salvar cooperativas vulnerables

Durante la III Cumbre Internacional de Microfinanzas de Latinoamérica y el Caribe, SUMMIC 2025, organizada en la ciudad de Cuenca (Ecuador), Vila puntualizó que las cooperativas más pequeñas concentran la mayor parte de las dificultades para cumplir requisitos regulatorios.

“El regulador exige, por ejemplo, oficialías de cumplimiento y áreas de riesgos, pero muchas COOPAC pequeñas no pueden asumir ese costo”, dijo el gerente general, y señaló que estos sobrecostos y complejidades normativas explicarían parte de la tendencia al cierre.

“Hay pequeñas con menos de 1.000 socios, frente a grandes con 100.000 o más”, añadió, remarcando el espacio social que cubren las COOPAC donde la banca tradicional no llega.

SBS endurece supervisión sobre cooperativas de mayor tamaño

Para detener la desaparición de más cooperativas, FENACREP impulsa la creación de comités de cumplimiento y riesgos integrados entre entidades grandes y pequeñas, para que las de mayor tamaño brinden asistencia técnica a las de menor escala. Vila aclaró que la idea no es imponer el mismo nivel de control a todas las instituciones, sino aprovechar recursos y capacidades para que las COOPAC pequeñas cumplan los estándares esenciales de supervisión.

“El desarrollo sostenible del sector exige un acompañamiento adaptado a cada tamaño y realidad”, concluyó Vila como parte del conversatorio “El rol de la alta dirección en la estrategia y el desempeño”, y subrayó la necesidad de que la SBS reconozca cuanto antes las particularidades del cooperativismo en su normativa.

Las recientes modificaciones en patrimonio y en la valoración de activos dispuestas por la SBS también constituyen retos actuales. El futuro del sector depende de soluciones flexibles y colaborativas para proteger los ahorros de más de dos millones setecientas mil personas.