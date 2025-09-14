Perú

Cooperativas buscan integrar oficialías de cumplimiento en sus tres niveles ante SBS para evitar el desastre

La creciente presión regulatoria y los riesgos de cierre por parte de la SBS amenazan la estabilidad de un sistema que resguarda los ahorros de millones de peruanos

Esteban Salazar Herrada

Por Esteban Salazar Herrada

Guardar
El futuro de las cooperativas
El futuro de las cooperativas de ahorro y crédito en Perú enfrenta riesgos de cierre, especialmente entre las entidades más pequeñas.

El sistema cooperativo de ahorro y crédito en Perú enfrenta un contexto desafiante por el incremento de entidades pequeñas en riesgo de cierre. Ante esta coyuntura, la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP) promueve la integración de oficialías de cumplimiento entre los tres niveles del sector, en un esfuerzo por salvaguardar la operatividad de las más vulnerables.

Así lo explicó Vladimiro Vila López, gerente general de la COOPAC San Cristóbal de Huamanga y presidente del Consejo de Administración de FENACREP, tras analizar la evolución de la regulación y supervisión del rubro.

Cooperativas de ahorro y crédito en Perú enfrentan riesgo de cierre

El sistema cooperativo nacional contaba con 242 COOPAC activas hasta enero de 2025, según información pública de la SBS, y, según datos de FENACREP, la membresía total alcanzó los 2 millones 740.205 socios a diciembre de 2024.

La estructura de supervisión distingue a las COOPAC en tres niveles, definidos por el total de sus activos: Nivel 1 agrupa a las cooperativas con activos de hasta 600 Unidades Impositivas Tributarias (UIT); Nivel 2, a las que tienen más de 600 y hasta 65.000 UIT; y Nivel 3, a las que superan 65.000 UIT.

Estos niveles determinan el tipo de operaciones permitidas y han llevado a que la superintendencia peruana supervise directamente a las COOPAC de Nivel 3, que son también las menos vulnerables.

Más de 2,7 millones de
Más de 2,7 millones de personas dependen de la estabilidad de las COOPAC, según datos de FENACREP y la SBS.

FENACREP impulsa integración para salvar cooperativas vulnerables

Durante la III Cumbre Internacional de Microfinanzas de Latinoamérica y el Caribe, SUMMIC 2025, organizada en la ciudad de Cuenca (Ecuador), Vila puntualizó que las cooperativas más pequeñas concentran la mayor parte de las dificultades para cumplir requisitos regulatorios.

“El regulador exige, por ejemplo, oficialías de cumplimiento y áreas de riesgos, pero muchas COOPAC pequeñas no pueden asumir ese costo”, dijo el gerente general, y señaló que estos sobrecostos y complejidades normativas explicarían parte de la tendencia al cierre.

Hay pequeñas con menos de 1.000 socios, frente a grandes con 100.000 o más”, añadió, remarcando el espacio social que cubren las COOPAC donde la banca tradicional no llega.

Vladimiro Vila López, presidente de
Vladimiro Vila López, presidente de FENACREP.

SBS endurece supervisión sobre cooperativas de mayor tamaño

Para detener la desaparición de más cooperativas, FENACREP impulsa la creación de comités de cumplimiento y riesgos integrados entre entidades grandes y pequeñas, para que las de mayor tamaño brinden asistencia técnica a las de menor escala. Vila aclaró que la idea no es imponer el mismo nivel de control a todas las instituciones, sino aprovechar recursos y capacidades para que las COOPAC pequeñas cumplan los estándares esenciales de supervisión.

“El desarrollo sostenible del sector exige un acompañamiento adaptado a cada tamaño y realidad”, concluyó Vila como parte del conversatorio “El rol de la alta dirección en la estrategia y el desempeño”, y subrayó la necesidad de que la SBS reconozca cuanto antes las particularidades del cooperativismo en su normativa.

Las recientes modificaciones en patrimonio y en la valoración de activos dispuestas por la SBS también constituyen retos actuales. El futuro del sector depende de soluciones flexibles y colaborativas para proteger los ahorros de más de dos millones setecientas mil personas.

Temas Relacionados

SBScooperativasFENACREPVladimiro Vila Lópezperu-economia

Más Noticias

Hoy es el cumpleaños del Papa León XIV: Chiclayo organiza serenata por sus 70 años de vida

Este domingo 14 de septiembre, el Sumo Pontífice está de onomástico y el cariño de la gente del norte del Perú ya hizo sentir

Hoy es el cumpleaños del

Nuevo atentado en SJL: Hombre dispara 10 veces contra discoteca y provoca muerte de dos personas

Miembros de la Policía Nacional del Perú informaron que la ráfaga de balas ocurrió al promediar las 5 de la mañana de este domingo 14 de septiembre

Nuevo atentado en SJL: Hombre

Toma de San Marcos se terminó: Estos son los acuerdos a los que llegaron estudiantes y autoridades

Los estudiantes levantaron la medida tras pactar con las autoridades mejoras en el servicio de comedor, archivo de procesos contra dirigentes y la eliminación de cobros en segunda carrera

Toma de San Marcos se

Minivan que trasladaba estudiantes universitarios es baleada en Trujillo: hay un herido

Un grupo de jóvenes resultó afectado tras un ataque con arma de fuego a un vehículo de transporte público que recorría una ruta habitual hacia centros de estudio en Paiján, aumentando la preocupación por la violencia en la región

Minivan que trasladaba estudiantes universitarios

Gisela Valcárcel cerró la Teletón 2025 superando la meta en favor del Hogar Clínica San Juan de Dios

La exconductora de televisión regresó a América TV y se convirtió en la figura principal del evento, el mismo que logró el objetivo

Gisela Valcárcel cerró la Teletón
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Caso mochasueldos: inicia proceso de

Caso mochasueldos: inicia proceso de extradición del exasesor de congresista María Agüero detenido en España

Censura de Juan José Santiváñez: Ruth Luque asegura que faltan solo 9 firmas para presentar moción contra el ministro de Justicia

Controversia por El Frontón: citarán a Juan José Santiváñez al Congreso por construcción de nuevo penal

Congreso: Proponen crear un Sistema Nacional de Alimentación Escolar que responda al Parlamento sobre el cumplimiento de metas

La MML de Rafael López Aliaga sabía del deplorable estado de locomotoras y vagones del tren Lima-Chosica

ENTRETENIMIENTO

Gisela Valcárcel cerró la Teletón

Gisela Valcárcel cerró la Teletón 2025 superando la meta en favor del Hogar Clínica San Juan de Dios

Zully afirma: “Ahora me presento como la nueva reina de Kick” luego del veto de TikTok hasta 2030

Karla Tarazona revela su anhelo de tener una hija con Christian Domínguez: “Tengo que ir a la segura”

‘Amores de Peña’, el musical criollo, regresa a los escenarios con Erika Villalobos y Hugo Salazar

El regreso de ‘Oto’, el hijo de Miguel Ignacio y Gladys, genera polémica en redes sociales: “Traigan al verdadero”

DEPORTES

Alianza Lima vs Universitario EN

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por Liga Femenina 2025

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Universitario vs Melgar HOY: canal TV online del duelo en Arequipa por fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Universitario vs Melgar: partido en Arequipa por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025