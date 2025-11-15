‘Miss Universo 2025’ y la accidentada pasarela en traje de baño de Karla Bacigalupo y otras candidatas

‘Miss Universo 2025’ y la accidentada pasarela en traje de baño de sus candidatas. TIkTok.

El 'Miss Universo 2025′ vivió uno de sus momentos más comentados la tarde del 14 de noviembre, cuando más de 110 candidatas realizaron su desfile en traje de baño en el Columbia Pictures Aquaverse, ubicado en Pattaya, Tailandia.

Aunque se esperaba un show visualmente impactante por el entorno acuático, la pasarela terminó convirtiéndose en un reto peligroso para varias participantes. El recorrido incluía escaleras estrechas, superficies mojadas y tramos de césped que complicaron el caminar sobre tacos muy altos, generando múltiples tropiezos viralizados en redes sociales.

Usuarios criticaron la organización por exponer a las concursantes a un escenario que, aunque llamativo, no cumplía con las condiciones mínimas de seguridad.

El escenario acuático: atractivo, pero riesgoso

La decisión de realizar el desfile en un parque acuático, si bien innovadora, terminó generando incomodidad entre las participantes. Desde las primeras en salir, quedó claro que el acceso era complicado: debían descender escaleras húmedas, caminar sobre plataformas angostas y avanzar por zonas verdes irregulares.

Videos difundidos en plataformas como TikTok, Instagram y X mostraron en detalle las dificultades. Entre las misses que tuvieron mayores problemas se encuentran las representantes de Guadalupe, Ucrania, Argentina, Panamá, Honduras, Malasia y Mayotte. Esta última incluso terminó sin su banda, que cayó durante su caminata debido a un tropiezo.

La audiencia reaccionó rápidamente, señalando que el espectáculo priorizó lo visual sobre la seguridad. Muchos usuarios calificaron el montaje como “injusto” e “imprudente”, resaltando que varias candidatas tuvieron que aferrarse a barandas o detenerse para mantener el equilibrio.

Las misses que dominaron la pasarela

No todas las concursantes enfrentaron complicaciones. Las representantes de Puerto Rico, Colombia, Estados Unidos, Portugal y Venezuela destacaron por su seguridad y dominio escénico pese al difícil terreno. Videos de estas delegadas recibieron elogios por su determinación y manejo de la situación.

La variedad de experiencias dejó en evidencia la falta de uniformidad en las condiciones del desfile. Mientras algunas candidatas entraron por zonas más planas, otras debieron recorrer tramos más exigentes. La crítica hacia la organización se intensificó, pues varios seguidores señalaron que la pasarela afectó la presentación y puntuación de misses que, en un escenario regular, podrían haber tenido un desempeño más lucido.

‘Miss Universo 2025’ y la accidentada pasarela en traje de baño de Karla Bacigalupo. IG.

Karla Bacigalupo logra imponerse pese al inicio complicado

La representante peruana, Karla Bacigalupo, también fue parte del accidentado recorrido. La modelo lució un bikini fucsia sostenido a los costados acompañando un estilismo de cabello suelto y ondas marcadas.

Aunque mostró seguridad en su postura y energía en su presencia escénica, su ingreso inicial por las escaleras fue complicado, obligándola a ajustar su paso. Sin embargo, conforme avanzó por la plataforma, recuperó el ritmo y logró cerrar su presentación con firmeza.

El público peruano celebró su desempeño pese al desafiante escenario. Su evolución durante la pasarela fue resaltada por páginas especializadas en concursos de belleza, que destacaron su capacidad para adaptarse rápidamente y mantener la compostura frente a miles de espectadores y cámaras transmitiendo en vivo.

‘Miss Universo 2025’ y la comentada pasarela en traje de baño de Karla Bacigalupo. TikTok

¿Cuándo y a qué hora es el Miss Universo 2025?

A pesar de las controversias, Miss Universo 2025 sigue avanzando hacia su etapa final. La gala que coronará a la nueva reina está programada para el 21 de noviembre en Bangkok, una de las ciudades más emblemáticas del circuito de certámenes internacionales.

En esta edición, las candidatas deberán dominar presentaciones clave: pasarela, comunicación, oratoria, entrevista y performance en traje de noche. La final será transmitida en vivo a nivel internacional.

Para Perú, el momento decisivo podrá seguirse en simultáneo el 20 de noviembre a las 8:00 p.m., debido a la diferencia de 12 horas con Tailandia. Los seguidores locales ya organizan eventos, reuniones y transmisiones en vivo para apoyar a Karla Bacigalupo.

Toda la expectativa se centra en si Karla Bacigalupo podrá avanzar hacia las semifinales e incluso competir por la corona. De lograrlo, estaría más cerca de emular el histórico triunfo de Gladys Zender, la primera latina y peruana coronada Miss Universo en 1957.

La actual reina universal, Victoria Kjaer, será la encargada de entregar la corona a su sucesora en una ceremonia que promete alta producción, invitados internacionales y momentos decisivos para las más de cien participantes.

¿A qué hora es el Miss Universo 2025, certamen en el que Karla Bacigalupo aspira a la corona internacional?