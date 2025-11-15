Perú

Megaoperativo en todas las cárceles del país busca frenar extorsiones: INPE despliega estrategia sin precedentes

La acción, liderada por el Instituto Nacional Penitenciario junto al Grupo de Operaciones Especiales, abarcó los 68 penales peruanos y permitió incautar celulares, armas y drogas, en el marco del estado de emergencia y la estrategia estatal contra el crimen organizado

Guardar
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE)
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) llevó a cabo una nueva requisa en todos los penales del país.

Se realizó un nuevo megaoperativo simultáneo en los 68 penales del país, según confirmó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Autoridades desplegaron cerca de mil agentes penitenciarios y personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) desde las 15:00 horas del 14 de noviembre, en el contexto de la declaración de estado de emergencia y la lucha nacional contra la extorsión.

Agentes penitenciarios del INPE durante
Agentes penitenciarios del INPE durante la requisa en el penal Mujeres Chorrillos. | INPE

Revisión minuciosa en pabellones y celdas

El megaoperativo impulsado por Iván Paredes Yataco, presidente del INPE, consistió en la inspección celular y revisión exhaustiva de cada pabellón, celda, espacios comunes, cocinas, baños y pertenencias de los internos en todos los penales del país.

Las autoridades también efectuaron controles personales, siguiendo protocolos de seguridad establecidos para reducir riesgos.

Durante estas intervenciones, los equipos del GOES desinstalaron conexiones eléctricas irregulares instaladas en las celdas, una acción que busca impedir cualquier intento de coordinación ilícita desde el interior de los establecimientos penitenciarios.

“Buscamos eliminar todo ilícito que pudiera dirigirse desde alguna cárcel del país”, declaró el presidente del INPE, según una comunicación recogida por El Peruano.

La operación alcanzó una cobertura nacional simultánea, involucrando a los principales complejos penitenciarios y centros de detención transitoria, en un esfuerzo coordinado que no tiene precedentes recientes en el país.

Los resultados incluyeron la incautación de 14 celulares, 3 routers repetidoras y 358 ketes de droga, así como otros objetos prohibidos.

Desde julio, los operativos del INPE han derivado en la confiscación de 775 celulares y 2.951 armas punzocortantes, demostrando la magnitud del desafío en materia de seguridad carcelaria, reportó El Peruano.

El INPE realizó más de
El INPE realizó más de dos mil requisas en penales de Perú durante en menos de cuatro meses

Operativos recurrentes y fortalecimiento institucional

El INPE ha ejecutado un total de 2.761 requisas en los penales peruanos desde mediados de año, enfocando la estrategia institucional en mantener el control y fortalecer el principio de autoridad.

Esta labor diaria ha puesto el foco en erradicar actividades extorsivas organizadas desde las cárceles, además de cortar las vías utilizadas para sostener el crimen organizado.

El comunicado del INPE remarcó que “este procedimiento forma parte de la política nacional para garantizar la seguridad ciudadana y disuadir todo acto delictivo vinculado a la extorsión, el sicariato y otras manifestaciones del crimen organizado”, en medio del estado de emergencia decretado para Lima Metropolitana y Callao.

Las acciones del megaoperativo incluyeron la inmediata suspensión de conexiones eléctricas clandestinas, factor clave para obstaculizar la planificación de delitos desde el interior de las prisiones.

El protocolo adoptado contempló el registro de cada celda e internado, así como la revisión minuciosa de elementos electrónicos y sustancias prohibidas.

El control y supervisión se desarrolla de manera continua para garantizar la tranquilidad de la población peruana, informaron desde la institución penitenciaria, mientras los operativos buscan establecer una barrera frente a los delitos que parten de los penales.

La estrategia del INPE contempla expandir el modelo de megaoperativos y reforzar los mecanismos de seguridad interna en los 68 penales, como vía para blindar el sistema de posibles redes criminales. El esfuerzo apunta a consolidar el rol institucional y la vigilancia permanente, con el objetivo de neutralizar la extorsión en el país.

Temas Relacionados

InpeCárceles en PerúExtorsiónperu-noticias

Más Noticias

Adriana Lúcar falló increíble penal en Universitario vs Alianza Lima por final vuelta de Liga Femenina 2025

La ‘Bombardera’ perdió gran oportunidad para sacar ventaja en esta definición por el Torneo Clausura

Adriana Lúcar falló increíble penal

Peruana en Paraguay denuncia maltrato de su esposo, un policía en actividad

La denunciante asegura que acudió a varias instituciones del Estado paraguayo en busca de protección, pero afirma que no obtuvo una respuesta oportuna a pesar de sus reiterados pedidos

Peruana en Paraguay denuncia maltrato

Golazo de Karen Páez para el 1-0 de Universitario vs Alianza Lima por final vuelta de la Liga Femenina 2025

Luz Campoverde asistió a la delantera colombiana, la cual no falló ante la salida de la arquera Maryori Sánchez y puso en ventaja a la ‘U’ en la definición del Torneo Clausura

Golazo de Karen Páez para

¿Por qué el BCRP decidió intervenir en el mercado cambiario tras cuatro años?

La reciente operación de la entidad financiera marca un giro en su participación en el mercado cambiario, luego de bastante tiempo sin emplear este mecanismo. La caída del dólar no es fenómeno propio del Perú, ya que diferentes monedas alrededor del mundo se vienen apreciando frente a la divisa estadounidense

¿Por qué el BCRP decidió

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

‘Pumas’ y ‘santas’ protagonizarán el mejor encuentro del sábado 15 de noviembre. El ganador se mantendrá entre los primeros puestos de la tabla. Sigue todas las incidencias

Universitario vs San Martín EN
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Procuraduría pide que Francisco Sagasti

Procuraduría pide que Francisco Sagasti pague 400 mil soles por pase al retiro de generales PNP

ONPE rechaza recurso de Perú Primero para inscribir a Martín Vizcarra como precandidato

Ministro Tiburcio anuncia expulsión de policías implicados en delitos:“Tienen que ser retirados de la institución”

El Congreso bicameral pone fin al transfuguismo y cierra paso a nuevas bancadas

Venció el plazo y la JNJ no repuso a Delia Espinoza como fiscal de la Nación

ENTRETENIMIENTO

Yiddá Eslava: ¿Cuántas personas fueron

Yiddá Eslava: ¿Cuántas personas fueron a ver su película ‘La Habitación Negra’?

Concierto de Shakira: Estos son los famosos e influencers que serán parte de ‘Camina con la loba’ en el Estadio Nacional

Concierto de Shakira: Aún quedan entradas para dos de sus conciertos en Lima, conoce las zonas, precios y nuevas promociones

Magaly Medina explota contra Paco Bazán: “No soy alcahueta” y exige que responda y aclare relación con Melissa Linares

Percance de María Pía Copello con su vestuario para el concierto de Shakira era parte de una campaña publicitaria

DEPORTES

Universitario vs San Martín EN

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Golazo de Karen Páez para el 1-0 de Universitario vs Alianza Lima por final vuelta de la Liga Femenina 2025

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta en Matute por la Liga Femenina 2025

Adriana Lúcar falló increíble penal en Universitario vs Alianza Lima por final vuelta de Liga Femenina 2025

Edwin Oviedo advierte presunto movimiento que implica a Agustín Lozano en la FPF: “Lo único que se está pensando es en como perpetuarse”