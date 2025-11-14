Perú

Fito Páez y Susana Baca emocionan con tierno beso tras reencontrarse en los Latin Grammy 2025

El cantante argentino saludó a la ganadora del Premio a la Excelencia Musical con un beso, generando repercusiones y mensajes de reconocimiento en redes sociales durante la ceremonia celebrada en la ciudad de Las Vegas

Fito Páez y Susana Baca emocionan con tierno beso en los Latin Grammy 2025.

En la ceremonia de los Latin Grammy 2025, la alfombra roja del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas fue testigo de un instante que generó revuelo en el público y en los seguidores de Fito Páez y Susana Baca. Los queridos y reconocidos cantantes sorprendieron a asistentes y fotógrafos cuando el músico argentino saludó a la artista peruana con un tierno beso que muchos interpretaron como un gesto de profunda admiración y respeto. 

La escena protagonizada por Páez y Baca se transformó en uno de los momentos más comentados previo al inicio de la gala. La amistad entre los artistas se dejó ver plenamente en este emotivo reencuentro.

El evento tuvo lugar el jueves 13 de noviembre, marcando el reencuentro entre los dos cantantes, quienes mantienen un vínculo forjado en la música latinoamericana contemporánea. Fito Páez se acercó a Susana Baca. En ese cruce, el abrazo se complementó con el beso que desató sonrisas entre los presentes y reacciones positivas en el entorno digital.

La relación artística y personal entre Páez, ganador de dos Latin Grammy en las categorías Mejor Álbum de Rock y Mejor Canción de Rock por el proyecto ‘Novela, y Baca, quien acababa de recibir el Premio a la Excelencia Musical, cuenta con antecedentes relevantes.

Fito Paez y Susana Baca tienen una amistad llena de admiración y respeto.

Ambos colaboraron en el tema ‘Yo vengo a ofrecer mi corazón’, encuentro que consolidó una relación de mutua admiración. Para la audiencia del certamen y la comunidad en línea, el gesto público de la gala 2025 fue percibido como una continuidad de ese entendimiento artístico. Los usuarios de las redes sociales expresaron su entusiasmo con mensajes que destacaban el “espíritu amoroso” y la “humildad” de los protagonistas. Entre los comentarios más compartidos, se leyeron frases como “Con chape y todo” y “Bellos y humildes, de un corazón inmenso”.

Durante la ceremonia, Susana Baca figuró como una de las candidatas destacadas en la categoría Mejor Álbum Folclórico. Disputó el galardón junto a nombres como Daniela PadrónSílvia Pérez Cruz & Juan FalúJulieta Rada y el colectivo Voces del Bullerengue.

El reconocimiento finalmente fue entregado a la agrupación KerreKe, formada por Cynthia Bagué, César Sánchez, Larry Coll y Jorge “Gio” Montañez, por su trabajo en el disco ‘Joropango’.

Ganador de dos Latin Grammy

Fito Páez recibió el apoyo de sus seguidores tanto por su presencia en la gala como por sus nominaciones a Mejor Álbum de Rock y Mejor Canción de Rock, las cuales finalmente ganó. El proyecto ‘Novela’ reunió colaboraciones y experimentaciones sonoras, tendencia que consolidó su figura en la escena musical de habla hispana durante el último año.

Fito Páez ganó dos Latin Grammy este 13 de noviembre de 2025.

La ceremonia se llevó adelante en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, uno de los recintos más emblemáticos para la industria musical internacional. Los Latin Grammy 2025 sirvieron como plataforma para el intercambio cultural y la celebración de talentos reconocidos en la región.

Álbum del año

  • Alejandro Sanz - “¿Y ahora qué?”
  • Bad Bunny - “Debí tirar más fotos” - GANADOR
  • Carín León - “Palabra de to’s (seca)”
  • Ca7riel & Paco Amoroso - “Papota”
  • Elena Rose - “En las nubes - Con mis panas”
  • Gloria Estefan - “Raíces”
  • Joaquina - “Al romper la burbuja”
  • Liniker - “Caju”
  • Natalia Lafourcade - “Cancionera”
  • Rauw Alejandro - “Cosa nuestra”
  • Vicente García - “Puñito de Yocahú”

Canción del año

  • Alejandro Sanz - “Palmeras en el jardín”
  • Andrés Cepeda - “Bogotá”
  • Bad Bunny - “Baile inolvidable”
  • Bad Bunny - “DTMF”
  • Ca7riel & Paco Amoroso - “El día del amigo”
  • Ca7riel & Paco Amoroso - “#Tetas”
  • Karol G - “Si antes te hubiera conocido” - GANADORA
  • Liniker - “Veludo marrom”
  • Mon Laferte - “Otra noche de llorar”
  • Natalia Lafourcade - “Cancionera”
Karol G. REUTERS/Mario Anzuoni

Grabación del año

  • Alejandro Sanz - “Palmeras en el jardín” - GANADOR
  • Bad Bunny - “Baile inolvidable”
  • Bad Bunny - “DTMF”
  • Ca7riel & Paco Amoroso - “El día del amigo”
  • Ca7riel & Paco Amoroso - “#Tetas”
  • Jorge Drexler & Conociendo Rusia - “Desastres fabulosos”
  • Karol G - “Si antes te hubiera conocido”
  • Liniker con Amaro Freitas & Anavitória - “Ao teu lado”
  • Natalia Lafourcade - “Cancionera”
  • Zoe Gotusso - “Lara”

Mejor nuevo artista

  • Alex Luna
  • Alleh
  • Annasofia
  • Camila Guevara
  • Isadora
  • Juliane Gamboa
  • Paloma Morphy - GANADORA
  • Ruzzi
  • Sued Nunes
  • Yerai Cortés

Mejor canción pop

  • Andrés Cepeda - “Bogotá”
  • Ca7riel & Paco Amoroso - “El día del amigo” - GANADOR
  • Nicole Zignago - “Te quiero”
  • Shakira - “Soltera”
  • Yami Safdie & Camilo - “Querida yo”

Mejor Interpretación de reggaetón

  • Bad Bunny - “Voy a llevarte pa’ PR” - GANADOR
  • Lenny Tavárez - “Brillar”
  • Nicky Jam - “Dile a él”
  • Rauw Alejandro & Alexis y Fido - “Baja pa’ acá”
  • Yandel & Tego Calderón - “Reggaeton malandro”

Mejor álbum de música urbana

  • Bad Bunny - “Debí tirar más fotos” - GANADOR
  • Fariana - “Underwater”
  • Nicki Nicole - “Naiki”
  • Papatinho - “MPC (Música Popular Carioca)”
  • Yandel - “Elyte”
Bad Bunny en los Latin Grammy Awards en Las Vegas, Nevada, U.S.

Mejor álbum de salsa

  • Gilberto Santa Rosa - “Debut y segunda tanda, Vol. 2”
  • Issac Delgado - “Mira como vengo”
  • José Alberto “El canario” - “Big swing”
  • Los Hermanos Rosario - “Infinito positivo”
  • Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta - “Fotografías” - GANADOR

Mejor álbum de cumbia/vallenato

  • Checo Acosta - “Son 30”
  • Karen Lizarazo - “De amor nadie se muere”
  • Los Cumbia Stars - “Baila kolombia”
  • Peter Manjarrés & Luis José Villa - “La Jerarquía”
  • Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella - “El último baile” - GANADOR

Mejor álbum de merengue/bachata

  • Alex Bueno - “El más completo”
  • Eddy Herrera - “Novato apostador” - GANADOR
  • Milly Quezada - “Live, Vol. 1 (desde el Teatro Nacional de República Dominicana)”

Mejor álbum de música ranchera/mariachi

  • Christian Nodal – “¿Quién + como yo?” - GANADOR
  • Mariachi Reyna de Los Ángeles – “Alma de Reyna 30 Aniversario”
  • Pepe Aguilar – “Mi suerte es ser mexicano”

Mejor álbum de banda

  • Banda MS de Sergio Lizárraga – “Edición Limitada”
  • Julión Álvarez y su Norteño Banda – “42 18” - GANADOR
  • Luis Angel “El flaco” – “25 Aniversario (Deluxe)”

Mejor álbum de música tejana

  • Bobby Pulido – “Bobby Pulido & friends una tuya y una mía (Vol. 1 / En vivo)” - GANADOR
  • El Plan – “Imperfecto, Vol. 2”
  • Gabriella – “Yo no te perdí”
  • Grupo Cultura – “Reflexiones”
  • Juan Treviño – “Juan Treviño”
  • Marian y Mariel – “El siguiente paso (Live Session)”

Mejor álbum de música norteña

  • Alfredo Olivas - “V1V0”
  • El Plan & Manuel Alejandro – “El Plan & Manuel Alejandro”
  • La Energía Norteña – “Pasado, presente, futuro”
  • Los Tigres del Norte – “La lotería” - GANADOR
  • Pesado – “Frente a frente”
Los Tigres del Norte. REUTERS/Ronda Churchill

Mejor interpretación de música electrónica latina

  • Boza & Elena Rose - “Orion (Sistek Remix)”
  • Ela Minus - “QQQQ”
  • Imanbek & Taichu - “Ella quiere techno”
  • Mr. Pauer, Villa Electronika & DJ Polin - “Rulay en Dubai (Extended)”
  • Rawayana & Akapellah - “Veneka” - GANADOR

Mejor álbum de música mexicana contemporánea

  • Carín León – “Palabra de to’s (seca)” - GANADOR
  • DannyLux – “Leyenda”
  • Grupo Firme – “Evolución”
  • Ivan Cornejo – “Mirada”
  • Tito Double P – “Incómodo”

Mejor canción regional

  • Carín León & Maluma – “Si tú me vieras”
  • Fuerza Regida & Grupo Frontera – “Me jalo”
  • Grupo Frontera – “Hecha pa’ mí”
  • Kakalo & Carín León – “Tierra trágame”
  • Los Tigres del Norte – “La lotería” - GANADORA
  • Lupita Infante – “¿Seguimos o no?”

Mejor álbum de pop contemporáneo

  • Aitana - “Cuarto azul”
  • Alejandro Sanz - “¿Y ahora qué?” - GANADOR
  • Elena Rose - “En las nubes - Con mis panas”
  • Elsa y Elmar - “Palacio”
  • Joaquina - “Al romper la burbuja”

Mejor álbum de pop tradicional

  • Andrés Cepeda - “Bogotá” - GANADOR
  • Jesse & Joy - “Lo que nos faltó decir”
  • Natalia Lafourcade - “Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall”
  • Raquel Sofía - “Después de los 30”
  • Zoe Gotusso - “Cursi”

Mejor canción de rap/hip hop

  • Akapellah con Trueno - “Parriba”
  • Arcángel - “THC”
  • Big Soto & Eladio Carrión - “El favorite de Mami”
  • J Noa & Vakero - “Sudor y tinta”
  • Trueno - “Fresh” - GANADOR

Mejor interpretación urbana/fusión urbana

  • Alleh & Yorghaki - “Capaz (merengueton)”
  • Bad Bunny - “DTMF” - GANADOR
  • FJay Wheeler- “Roma”
  • Tokischa & Nathy Peluso - “De maravisha”
  • W Sound, Beéle & Ovy On the Drums - “La plena (W Sound 05)”

Mejor álbum tropical contemporáneo

  • Alain Pérez – “Bingo”
  • Mike Bahía – “Calidosa”
  • Pedrito Martínez – “Ilusión óptica”
  • Puerto Candelaria – “Fiesta candelaria” - GANADOR
  • Vicente García – “Puñito de Yocahú”

Mejor canción tropical

  • Fonseca & Rawayana – “Venga lo que venga”
  • Fonseca & Rubén Blades – “Nunca me fui”
  • Gilberto Santa Rosa – “Ahora o nunca”
  • Karol G – “Si antes te hubiera conocido” - GANADOR
  • Luis Enrique – “La foto”
  • Techy Fatule – “Cariñito”
  • Víctor Manuelle – “Si volviera Jesús”

Mejor álbum de rock

  • A.N.I.M.A.L. - “Legado”
  • Eruca Sativa - “A tres días de la Tierra”
  • Fito Páez - “Novela” - GANADOR
  • Leiva - “Gigante”
  • Marilina Bertoldi - “Luna en Obras (en vivo)”

Mejor canción de rock

  • A.N.I.M.A.L. - “Legado”
  • Ali Stone - “TRNA”
  • Eruca Sativa - “Volarte”
  • Fito Páez - “Sale el sol” - COGANADOR
  • Renee - “La torre” - COGANADORA

Mejor álbum de pop/rock

  • Bandalos Chinos - “Vándalos”
  • Dani Martín - “El último día de nuestras vidas”
  • Diamante Eléctrico - “Malhablado”
  • Lasso - “Malcriado”
  • Morat - “Ya es mañana” - GANADOR
  • Renee - “R”

Mejor canción de pop/rock

  • Debi Nova - “Tu manera de amar”
  • Joaquín Sabina - “Un último vals”
  • Joaquina - “No llames lo mío nuestro”
  • Jorge Drexler & Conociendo Rusia - “Desastres fabulosos” - GANADOR
  • Lasso - “Lucifer”
  • Leiva - “Ángulo muerto”

Mejor canción de raíces

  • Anita Vergara & Tato Marenco - “Ella”
  • Bad Bunny - “Lo que le pasó a Hawaii”
  • Luis Enrique & C4 Trío - “Aguacero” - GANADOR
  • Monsieur Periné con Bejuco - “Jardín del paraíso”
  • Natalia Lafourcade - “El palomo y la negra”
  • Natalia Lafourcade & El David Aguilar - “Como quisiera quererte”

Mejor canción urbana

  • Álvaro Díaz & Nathy Peluso - “XQ eres así”
  • Bad Bunny - “DTMF” - GANADOR
  • Bad Bunny - “La mudanza”
  • Maluma - “Cosas pendientes”
  • Trueno & Young Miko - “En la city”

Mejor álbum de música alternativa

  • Ca7riel & Paco Amoroso - “Papota” - GANADOR
  • Judeline - “Bodhiria”
  • Latin Mafia - “Todos los días todo el día”
  • Marilina Bertoldi - “Para quien trabajas Vol. I”
  • Rusowsky - “Daisy”

Mejor canción de música alternativa

  • Bandalos Chinos - “El ritmo”
  • Ca7riel & Paco Amoroso - “#Tetas” - GANADOR
  • Judeline - “Joropo”
  • Latin Mafia - “Siento que merezco más”
  • Paloma Morphy - “(Sola)”
CA7RIEL y Paco Amoroso en los Grammy Latinos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. REUTERS/Ronda Churchill

